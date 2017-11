Kalousek v podstatě ohrožuje schválení rozpočtu a vůbec celý stát, říká Babiš

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš nechce vládu bez důvěry sněmovny. Uvedl to ve vysílání Radiožurnálu. Reagoval tak na výroky prezidenta Miloše Zemana, který v televizi Barrandov naznačil, že by menšinový kabinet mohl vládnout i bez vyslovené důvěry. Babiš řekl, že ANO udělá maximum pro to, aby jeho kabinet důvěru dostal. Věří, že tomu pomůže programové prohlášení vlády i menšinový kabinet složený ze členů ANO i nestranických expertů. Praha 19:00 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Co říkáte na to, že prezident by mohl menšinový kabinet nechat vládnout třeba celé čtyři roky?

My touto cestou určitě jít nechceme. Uděláme maximum pro to, aby se nám podařilo získat důvěru ve sněmovně. Myslíme si, že důvěru bychom mohli získat tím, že představíme velice kvalitní vládní programové prohlášení, přičemž sestavu vlády se snažíme vytvořit kombinací expertů a politiků.

Jakou cestou se tedy chcete vydat, když žádná ze sněmovních stran s vámi nechce jít do vlády a kromě komunistů všichni vylučují i podporu vašeho menšinového kabinetu?

Já slyšel akorát vyjádření komunistů, že nevylučují toleranci naší vlády, ale my samozřejmě chceme nejdříve oslovit ty strany, které mají s námi de facto částečně společný program a to je většina stran. Absolutně nechápu, proč se po volbách pokračuje ve stejné rétorice, jaká tu byla před volbami. Místo toho, abychom se nějakým způsobem bavili o potřebě stabilní sněmovny, schválení rozpočtu a vládě, která by měla vládnout, tak hned všichni dopředu vyvolávají nějaký spor.

My se rozhodně nechceme účastnit nějakého sporu a interpretací Ústavy a určitě bychom nechtěli vládnout bez důvěry nebo tolerance. Uděláme všechno pro to, abychom ostatní strany přesvědčili. Ale bohužel jejich rétorika je velice, jak jsem řekl, nekonstruktivní a nezodpovědná.

Pokud tedy nechcete vládnout čtyři roky bez důvěry. Kdy by podle vás měly nastat předčasné volby? Už po druhém vašem pokusu o sestavení vlády?

Já nevím, proč všichni chceme spekulovat. Počkejme si na ten první pokus. Počkejme si na to, abychom hlavně sestavili vedení sněmovny a schválili rozpočet. Bylo by velice nezodpovědné, kdyby ODS následovala pana Kalouska, který vlastně ohrožuje schválení rozpočtu a vůbec celý stát. Takže nechápu, proč už se dopředu spekuluje o takových katastrofických scénářích.

V jakém stavu je skládání menšinové vlády? Kolik lidí vám ještě zbývá sehnat?

Samozřejmě intenzivně vyjednávám o sestavení vlády a myslím, že máme dostatek času. Jestli sněmovna zvolí ty orgány 20. listopadu, tak pokud vím, pan prezident bude na nějaké zahraniční cestě a vrátí se až někdy 27. listopadu. Čili pokud zvolíme sněmovnu a pan prezident mě pověří sestavením vlády, budu připraven.

V posledních dnech se také mluví o přesunu ministra obrany Martina Stropnického na jiný resort. Mohlo by to být Ministerstvo zahraničí?

Já jsem už několikrát deklaroval v médiích, že nebudu komentovat žádná jména ani posty. A pokud sestavím ten návrh vlády, půjdu za panem prezidentem a seznámím ho s tím návrhem. Také s ním seznámím všechny parlamentní strany a budu usilovat o to, abych je přesvědčil, že by měli takovou vládu minimálně tolerovat, když mě nepodpoří.