DOKUMENT: ‚Není to prkotina.‘ Přečtěte si Kalouskovu omluvu za porušení krizových nařízení

Předseda klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek se omluvil Poslanecké sněmovně i veřejnosti za své porušení krizových nařízení proti šíření koronaviru. Reportéři Radiožurnálu v úterý odpoledne Kalouska viděli ve vnitřních prostorách restaurace Hlučná samota na Vinohradech konzumujícího pivo. Předseda klubu poslanců nejdříve celý incident zlehčoval, teď však svých slov lituje. Přečtete si, co Kalousek řekl poslancům. Praha 10:39 5. listopadu 2020

„Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych se jako člen grémia Poslanecké sněmovny omluvil nejen veřejnosti, ale i celé sněmovně za přešlap, který jsem udělal toto úterý v odpoledních hodinách. Krátce jsem navštívil uzavřený prostor restaurace za výdejním okénkem a tam jsem i konzumoval.

Uvědomuji si, že největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám. Spáchal-li přestupek, je to horší provinění, než když se toho dopustí občané, kteří veřejnou pravomocí vybaveni nejsou. Veřejně známé osoby by měly jít příkladem. Chci se proto omluvit i za to, že v první reakci jsem svůj přečin zlehčoval a nevhodně o něm žertoval. Dopustil jsem se chyby v úsudku, že se jedná „o prkotinu“. Není to prkotina. Nemohl jsem sice nikoho ohrozit fyzickým kontaktem, ale mohl jsem ohrozit respekt k vnímání zásady, že pravidla musí platit bez výjimky pro každého stejně. To mě mrzí zejména a opravdu jsem to neměl v úmyslu.

Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu a rozhodne-li správní orgán o mém finančním potrestání, bez protestu pokutu zaplatím. Bez ohledu na tento správní proces odvedu z vlastních prostředků částku na horním limitu příslušné pokuty na účely materiálního zajištění boje s epidemií.

Svého jednání upřímně lituji. Děkuji za pozornost.“