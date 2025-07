Kalvoda: Babiš si do voleb rozsudek nevyslechne. Není proto důvod, aby ho Pavel nejmenoval premiérem

Velká část stran jde do voleb s více nebo méně závažnými korupčními aférami – jak vládní, tak opoziční. „Jsem si bohužel téměř jist, že nebudou mít vůbec žádný vliv na voličské chování,“ komentuje tento fakt advokát a bývalý ministr spravedlnosti ve vládách Václava Klause Jan Kalvoda. „Politické strany jsou do značné míry rozděleny, jsou to fankluby jejich čelních tváří,“ hodnotí v v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 0:10 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kalvoda | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Exministr ale dodává, že to nepovažuje za fenomén specifický jen pro Česko. „Vidíme i v kolébce euroatlantické civilizace, ve Spojených státech, kde ten šoumen s velkými, krásnými vlasy dělá každodenně věci, které by za starých časů politiky diskvalifikovaly, ale nevadí to,“ poukazuje na příklad do Ameriky.

Velkou škodu podle něj v Česku dělá, když se soudní procesy táhnou jako v případě kauzy Andreje Babiše (ANO) Čapí hnízdo.

„Právní stát je vlastně nedostižný ideál. Ale je důležité, zda se k němu společnost přibližuje. Jedna nebo dvě kauzy by navíc neměly zpochybnit důvěryhodnost celé instituce,“ připomíná.

I když uznává, že jako advokát by nerad říkal, zda jsou české soudy nezávislé a nestranné. Přesto si myslí, že společnost potřebuje v nezávislost justice věřit.

„Žijeme v době postfaktické, kdy padají modly, v době rozmachu populismu. A předpokladem toho všeho je rozdělení společnosti. I my v Evropě máme kolem sebe takové poloviční Donaldy Trumpy. A o to je důležitější, aby se justice demonstrativně vyrovnala s excesy, které přicházejí,“ apeluje.

Pověřit Babiše

Česko na podzim čekají volby a nejsilnější stranu ANO do nich vede Andrej Babiš, jehož kauza ani do října neskončí pravomocným rozhodnutím. Zaznívá proto otázka, zda do toho, zda Babiš bude, nebo nebude sestavovat příští vládu, zasáhne svým pověřením prezident Petr Pavel.

„Tento prezident po dlouhých dekádách začíná dělat politiku, což mě přimělo zpozornět. A vlastně mě to občansky uklidnilo,“ hodnotí expolitik Kalvoda.

A chválí: „Po letech drobných schválností Václava Klause, osobních revanší tomu či onomu, po desetiletí série velezrad Miloše Zemana je tu politik, který se nebojí obvinění z aktivismu. Ale podle mého názoru to dělá zcela v mezích své ústavní role. Petr Pavel si srovnal v hlavě ústavní parametry své role a začíná dělat politiku, což je zcela správně.“

„A já myslím, že prezident musí respektovat pravidla voleb, soutěže politických sil, a že musí po volbách pověřit sestavením vlády vítěze voleb. To je zvyklost, kterou není možné rozbít. Ale každý se shodne, že v jisté situaci má právo se od ní odchýlit,“ tvrdí advokát.

Podle Kalvody ale neskončené trestní stíhání není důvod, aby Pavel odmítl Babiše pověřit sestavením vlády. „Není pravomocně rozhodnuto. A proto se musí prezident oprostit od svých politických sympatií a musí respektovat vůli lidu,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.