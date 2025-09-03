‚Kam budete dávat odpad?‘ Firma FCC chce rozšířit skládku v Lišově, proti je vedení i místní obyvatelé
Skládku odpadu v Lišově na Českobudějovicku plánuje její provozovatel, společnost FCC, rozšířit. Proti se však postavilo vedení města a také místní lidé, kteří kvůli skládce sepsali několik petic. Zástupci společnosti v úterý v Lišově svůj plán obhajovali na veřejném projednání k vlivům na životní prostředí.
„Nezavážejí to tak, jak by měli. Skládka zapáchá, jakmile se otočí vítr. Prostě to cítíme, musíme jít domů, zavřít okna, nevětrat. Máme malé děti, není to dobré,“ říká Pavel Martínek, který bydlí pár set metrů od lišovské skládky.
Vedení Lišova odmítá rozšíření skládky firmy FCC. ‚Prostě to cítíme. Máme malé děti, není to dobré,‘ kritizuje místní obyvatel
Dopady jejího provozu pociťuje téměř každý den. S jejím rozšířením zásadně nesouhlasí. „Nemyslím si, že je dobré rozhodnutí v tomhle pokračovat. Naopak si myslím, že je to úplný nesmysl,“ míní.
Plány společnosti FCC počítají s tím, že se bude ve čtvrté etapě odpad v Lišově skládkovat až do roku 2035. Podle nezávislého starosty města Pavla Dvořáka (nez.) by se situace mohla zhoršit i s výstavbou spalovny v nedalekých Českých Budějovicích, která by měla být hotová do pěti let.
„Už teď jsou zatíženi různými odlety lehčích materiálů ze skládky. Hlavně se hodně bojí ukládání popílku z budoucí spalovny v Budějovicích, přičemž by životní prostředí opravdu už bylo zasažené hodně,“ říká starosta Dvořák s tím, že vedení města nemělo předem možnost se k plánům na rozšíření skládkování jakkoliv vyjádřit.
„My jako město jsme v podstatě ani projektovou dokumentaci dopředu vůbec neviděli. Firma FCC začala prosazovat svůj zájem na vlastní pěst bez jakékoliv konzultace, respektive diskuze s městem,“ popisuje starosta.
Náklady na likvidaci
Projektový manažer firmy FCC Jaroslav Šťastný na jednání přesvědčoval zástupce města například tím, že Lišov díky skládce ročně dostává od firmy několik milionů do rozpočtu. Pokud by nemohla skládkování rozšířit, muselo by město vozit odpad jinam.
„Obec nebude dostávat žádné poplatky, zvýší se i náklady na likvidaci. Vy v současné době dáváte zhruba devět milionů za likvidaci odpadu,“ připomíná Šťastný. Starosta Dvořák ale upozorňuje, že z původně až čtrnáctimilionového příspěvku dostává město v posledních letech už jen malou část.
„Dvě třetiny z poplatku si bere stát, takže ani ta částka, kterou dostáváme za ukládání, už pro nás není tak důležitá. Do rozpočtu nám to nepřináší nějakou výraznou částku,“ doplňuje Dvořák.
Šťastný ze společnosti FCC argumentoval pro rozšíření skládky například tím, že případné výpadky plánované spalovny v Českých Budějovicích poškodí odpadové hospodářství města.
„Kam budete dávat odpad, když bude menší poptávka? Budou nějaké odstávky, budou poruchy – a u těchto zařízení většinou jsou poruchy dlouhodobé. To potom měsíc nebudeme svážet, nebo to budeme rozvážet po republice?“ ptá se Šťastný.
Podle starosty Lišova by to ale byla pro město menší zátěž než prodloužení provozu skládky. „Jsme asi ochotni, respektive budeme muset přispět k tomu, abychom si svoje odpady samozřejmě doplatili – nějaký svoz, nějaký odvoz na místo ukládání dál,“ vysvětluje.
Pokud společnost FCC uspěje v posouzení vlivu na životní prostředí, chce čtvrtou etapu skládkování zprovoznit už v příštím roce.