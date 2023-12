1. Piráti jsou jasně liberální středová strana. Jsme pro otevřenou a svobodnou společnost bez předsudků. Snažíme se reagovat na moderní věci 21. století, na informační a vzdělanostní společnost. Samotné rozdělení na pravici a levici chápu spíše jako velice orientační, je podle mě dosti zastaralé a nedokáže zachytit trendy v politice v posledních dekádách. Spousty dříve jasně oddělených levicových či jasně pravicových témat se dnes u jednotlivých politických stran prolínají. Navíc čelíme přívalu populismu, který si na pomyslné pravo-levé politické škále vybírá jen to, co se v danou chvíli hodí. Za Piráty jsme pro solidaritu ve společnosti, aby se více nerozevíraly nůžky mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Zároveň nechceme, aby stát mluvil lidem do vyznání, politických či osobních preferencí, sexuální orientace či do jejich činorodosti třeba spjaté s podnikatelskými aktivitami. Jsme pro férový stát, který nemluví lidem do života. Utváří jim ale pro dobrý život podmínky.

2. Jsme pro spolupráci s každou demokratickou politickou stranou, naopak jednoznačně se stavíme proti extremistickým a xenofobním politickým uskupením. Jsem přesvědčen, že v současnosti v Česku neexistuje liberální strana, která je podobná jako my, staví se silně proti korupci a vyznává hodnoty otevřené společnosti. Často s ostatními politickými stranami nebo s politiky spolupracujeme na konkrétních tématech. Pokud jde například o novou legislativu, která zjednoduší život lidí v České republice, jsou zájmy občanů na prvním místě, bez ohledu na nějakou ideologii.

3. Hlasoval jsem pro vstup do vlády a hlasoval bych pro něj zase. Sám jako ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci vidím jasné a konkrétní posuny, kterých jsme dosáhli. Ať už se jedná například o klíčové zjednodušení stavebního řízení nebo postupnou digitalizaci. Třeba právě digitalizace by měla vést k tomu, že stát pracuje s daty, co má, a nechce je furt dokola po vás, ministerstvo si umí spojit data bez práce úředníků. To je ten cíl, proč jsem šel do politiky – pomoci lidem a zjednodušit jim život. To se ale v opozici provádí velmi ztěžka. Za Piráty máme ve vládě i Jana Lipavského, který je skvělým ministrem zahraničí, své schopnosti i postoje jasně prokázal svým jednáním při krizových situacích ve světě. Česko se třeba stalo jednou z nejvýraznějších zemí, která pomáhá Ukrajincům bránit se ruské agresi. To významně posílilo naší pozici i prestiž v zahraničí. Ministr pro legislativu Michal Šalomoun se svým týmem šetří miliardy z kapes nás všech – jednak předchází pokutám za pozdě přijaté EU směrnice, ale také řídí tým analytiků, kteří pomáhají tvořit efektivní zákony. Bojuje s byrokracií, aby ulevil od zbytečných povinností podnikatelům i občanům, prosadil už dva antibyrokratické balíčky a chystá další. Bez účasti ve vládě by něco takového možné nebylo. Samozřejmě jsme v kabinetu součástí koalice, což vyžaduje kompromisy. Věřím, že z dalších parlamentních voleb vyjdeme silnější a budeme moci náš program realizovat ještě ve větší míře.