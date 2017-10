Kam s plasty? Čína omezuje dovoz odpadu, čeští zpracovatelé ho nemají kam udat

Řada českých měst řeší problémy s plastovými odpadky. Firmy, které je odvážejí k dalšímu zpracování, teď nemůžou odpad udat. Na trhu je ho totiž nadbytek a výkupní ceny plastu výrazně klesají. Hlavním důvodem je omezení dovozu vytříděných plastů do Číny. Právě tam každoročně míří až čtvrtina plastových odpadků z celé Evropy. Některé podniky proto navyšují městům platby za svoz tříděného odpadu. Praha 10:00 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plastový odpad. Ilustrační foto. | Foto: Public domain, Fotobanka Pixabay

Například v Uničově zajišťuje svoz plastů ze žlutých kontejnerů speciální firma. Zatímco ještě nedávno obec za vytříděný odpad inkasovala 400 korun za tunu, letos už naopak firmě musí platit. Podle mluvčího radnice Marka Juráně totiž zpracovatelé nemají o určitý druh plastu zájem.

Společnost, která v Uničově zajišťuje svoz odpadu, dalším zpracovatelům za odběr tříděných plastů platí od letošního května. V květnu byl poplatek 500 korun za tunu, v červenci se zvýšil na 1500 za tunu a je pravděpodobné, že bude dále růst. Avizováno je dokonce 3500 korun za tunu.

Uničov ale není jediným městem, kde tento problém řeší. Podobně je na tom třeba i Havlíčkův Brod nebo Jihlava. Právě v Jihlavě se teď kupí plastové odpadky ve skladech.

„Cena za výkup plastů šla rapidně dolů a druhá věc je, že se zastavil odbyt. Neuvažujeme o tom, že bychom od občanů a měst přestali vybírat plasty. Zkrátka se to teď bude skladovat a bude se čekat, jak se situace vyvine,“ říká Radiožurnálu mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Nadbytek na celosvětovém trhu

Plastový odpad často míří ke zpracování do ciziny. Jenže na celosvětovém trhu je ho teď nadbytek. Někteří zpracovatelé proto plasty úplně odmítají. Nemají je totiž kde prodat. Podle výkonného ředitele Svazu průmyslu druhotných surovin Petra Šulce klesá poptávka už několik let.

„Určitě je to velký problém. On nastoupil už před několika lety. Poptávka po evropském, ale i odpadu z USA v Číně klesala. A vyústění této situace je restrikce ze strany čínské vlády. Přebytek plastového odpadu teď vede ke snížení výkupních cen. A podíl obchodovatelných plastů neustále klesá, díky situaci na světovém trhu,“ vysvětluje Šulc.

Čína ale pravděpodobně omezení na dovoz plastu jen tak nezruší. Podle mluvčí společnosti Eko-kom Lucie Müllerové naopak přicházejí zprávy o tom, že seznam zakázaných odpadů Čína ještě rozšíří. „Aktuálně již citelně omezila dovoz vytříděných plastů a do konce roku chce uzavřít své hranice až pro 24 druhů odpadů. Toto rozhodnutí zapříčinilo převis nabídky vytříděných plastů nad poptávkou,“ popisuje mluvčí.

Češi: důkladní třídiči odpadu

Češi přitom třídí odpad stále důkladněji. Loni připadalo na každého v průměru 12 kilo plastu. Podle Eurostatu tak Česko patří v recyklaci plastových odpadů na třetí příčku v celé Evropské unii. Obce se proto teď obávají, že s přibývajícím množstvím odpadu budou muset svoz a zpracování vyhozených plastů stále víc dotovat.

„Města a obce se budou snažit dělat všechno proto, aby se to paušálně do plateb vůči občanům neprojevovalo, ale pokud by to měl být nějaký dlouhodobý trend, tak se dá očekávat, že to při výpočtech nákladů nějaký vliv mít může,“ dodává výkonný ředitel Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.

Některé firmy už situaci s odbytem plastových odpadků řeší. Místo Číny prodávají surovinu do ostatních asijských zemí.