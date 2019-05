V Česku podle inspektorů přibývá nebezpečných hraček, některé mohou obsahovat i jedovaté látky

V pražské holešovické tržnici jsou i přes nízké teploty a déšť stánky plné zboží. Jeden ze stánků prodává barevná dřevěná skládací zvířátka. Nedostatky nabízených hraček popisuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

„Hračka nemá žádné označení výrobce a dovozce a tato část skládačky je tak malá, že by to dítě mohlo vdechnut nebo spolknout,“ vysvětluje Fröhlich.

„Ty hračky, které jsou nebezpečné, tak většinou mají nějaké další nedostatky, jako je např. fakt, že jsou anonymní,“ uvedl Fröhlich. „Není tady žádný výrobce a dovozce, a pokud je to hračka pro děti do tří let, mělo by to tam být také uvedeno.“

Tržnice jsou podle Fröhlicha velkým cílem inspekcí České obchodní inspekce.

Kamenné obchody

V kamenném hračkářství v centru Prahy jsou informace o původu hračky uvedeny správně.

„I když tady na tom výrobku není informace v originále v češtině, tak oni se postarali, že tam tu informaci dodali přelepkou. Je to naprosto v pořádku,“ komentuje Jiří Fröhlich.

Mluvčí České obchodní inspekce potvrzuje, že z dat vyplývá, že méně prohřešků mají hračky z kamenných obchodů než ty z tržnic.

„Pokud srovnám výrobky, které jsou nahlašovány do Rapexu, tedy do systému včasného varování před nebezpečnými výrobky, jsou tam velmi často výrobky, které jsme zachytili na tržnicích nikoliv v kamenné provozovně,“ uvádí Fröhlich.

Nebezpečné látky

Seznam nebezpečných hraček najdou Češi i na stránkách ministerstva zdravotnictví. To tam zařazuje hlavně takové výrobky, které obsahují – podle pravidel Evropské unie – zakázané látky. Ty jsou nejčastěji v měkkých částech hraček, tedy třeba hlavičkách panenek nebo měkčených zvířátek.

Takovými látkami mohou být např. ftaláty, tedy látky, které se přidávají například do plastů pro jejich změkčení. Jaká mohou mít zdravotní rizika, vysvětluje hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

„Zdravotní riziko z nadlimitního obsahu DEPH, tedy třeba ftalátů, v hračkách spočívá v tom, že při hře může DEPH přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, může přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě může být společně se slinami konzumován. Tyto látky jsou nebezpečné pro reprodukční orgány,“ uvedla Gottvaldová.

Loni resort označil 56 hraček jako nebezpečných. Chemikáliím v hračkám se věnuje i nezisková organizace Arnika.

„Konkrétně se zabýváme měřením bromovaných zpomalovačů hoření, to jsou látky, které by se do hraček neměly dostat. V podstatě tam končí nejenom kvůli tomu, že se některé hračky vyrábějí z recyklátů z elektroniky. Většinou jde o dovoz hraček z Číny,“ řekl vedoucí programu toxických látek a odpadů ze společnosti Arnika Jindřich Petrlík.