Na Kladensku může vzniknout jedno z největších center buddhismu. Část místních je proti

Dřív se v dole Vaněk na Kladensku těžilo uhlí, teď by tam mohli jezdit buddhisti z celého světa. V Kamenných Žehrovicích totiž může vzniknout jedno z největších buddhistických center na světě. Vybudovat ho chce nadace Terton Foundation. Součástí centra má být 37metrová svatyně, neboli stúpa, a taky meditační prostor pro až 800 lidí. Nápad se ale místním moc nelíbí, jak zaznělo i na pondělním veřejném projednávání. Dorazily na něj desítky lidí. Kamenné Žehrovice (Kladensko) 17:48 9. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace buddhistického centra, které chce na Kladensku vybudovat nadace Terton Foundation. Jeho součástí má být i škola. | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

O dvouhodinové setkání byl takový zájem, že se z obecního úřadu muselo přesunout do Dělnického domu - lidé v něm zaplnili celou velkou tělocvičnu. Místní se bojí například přívalu turistů, nedostatečné dopravní obslužnosti nebo zvýšení hluku během stavby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vznikne v Kamenných Žehrovicích jedno jedno z největších buddhistických center? Zjišťovala Martina Topinková

Spoluzakladatel nadace Terton Foundation Vladimír Zuzák proto několikrát zopakoval, že nadace od projektu odstoupí, pokud nebude mít dostatečnou podporu.

„Nebudeme tady stavět projekt proti nevoli místních lidí. Pakliže bude většina lidí tady v obci pro to, aby tu něco takového vzniklo, tak do toho půjdeme, a v případě, že nebude, tak ne,“ řekl Zuzák Radiožurnálu.

Podle Zuzáka nemá jít o uzavřené komunitní centrum, ale lokalita zůstane veřejně přístupná. Stavět se má například buddhistická univerzita, tradiční objekt - buddhistická stúpa, prostor pro meditaci, 95 rodinných domů, které by ale nevznikly najednou a budou nabízeny veřejně. Počítá se případně také s obchody či restaurací.

Poddolovaný pozemek

Fond zatím nemá uzavřené smlouvy s majitelem pozemků, investici chce uskutečnit až podle postoje místních. Nutné je také prověřit, zda stavby nebude limitovat území, které je poddolované.

Duchovní centrum má totiž vyrůst v místě bývalého dolu Vaněk hned vedle Turyňského rybníka. Do jeho okolí chodí hlavně rybáři, například pan Michal.

„Polovička lidí s tím tak nějak souhlasí, druhá polovička ne,“ uvedl. Někteří lidé si podle něj pletou buddhisty a islamisty. Zkulturnění areálu „Vaňkovka“ by bylo asi dobré, domnívá se.

Svatyně v Kamenných Žehrovicích se má podobat světoznámé buddhistické stupě v Boudhanath v Káthmandu | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Podle Zuzáka ale lidé, kterým se projekt líbí, na projednání nepřišli. „Na tuto schůzku dorazili lidé, kteří jsou primárně proti. Nebylo tu moc lidí, kteří ten projekt podporují, takže by určitě stálo za to ještě vytvořit nějakou platformu k diskuzi.“

S tím souhlasí i vedení obce. Konečný verdikt proto v pondělí nepadl. Zastupitelstvo si teď podle starostky Kamenných Žehrovic Soni Červené za ODS nechává měsíc a půl na rozmyšlenou.

„Všichni napište zastupitelům, potažmo mně, já jim to vše přeposílám, jaký na to máte názor. Doufám, že vám můžu slíbit, že do konce prázdnin my, zastupitelé, dáme vědět, jestli jsme ochotní případně schválit změnu regulačního plánu,“ řekla na veřejné schůzi.

Pokud se místní nepodaří přesvědčit, nadace chce pro vybudování buddhistického centra hledat jiné místo.

Prohlédněte si vizualizaci centra

>