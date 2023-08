Kamenolom u Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku má být o tři hektary větší. Lidé už si prý na hluk zvykli

Pokračování těžby a plány na rozšíření oznámila společnost Kamenolomy ČR. Záměr teď posuzuje Krajský úřad Jihočeského kraje. Denně míří z lomu u Bližné poblíž Lipenské přehrady směrem na Horní Planou a Český Krumlov několik kamionů, které odvážejí vytěžený kámen. Černá v Pošumaví 21:17 30. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamenolom u Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku má být o tři hektary větší | Foto: Ota Bartovský | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Firma Kamenolomy ČR chce pokračovat v těžbě stavebního kamene v lomu Bližná poblíž Lipenské přehrady. Areál u Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku plánuje rozšířit o třetinu. K záměru už se vyjadřují sousední obce i veřejnost.

Kamenolom u Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku má být o tři hektary větší

Na těžbu i projíždějící nákladní vozy už si místní zvykli, jak potvrzuje třeba obyvatelka Černé v Pošumaví Lucie Vudyová: „Já to osobně až tak nevnímám, nepociťujeme to,“ říká.

Firma Kamenolomy ČR chce dobývání stavebního kamene ještě rozšířit. Záměr teď posuzuje Krajský úřad v rámci Posuzování vlivů na životní prostředí. Posudek už vydala sousední obec Černá v Pošumaví, doplňuje nezávislá starostka Irena Pekárková.

„My ho vydáváme kladný, protože ta spolupráce je v pořádku. Lom už je tu x let a částečně na pozemcích obce. Obci přijde ročně do rozpočtu od toho lomu 600 tisíc korun. Plus dostáváme ještě nějaké peníze za vytěženost.“

Lom Bližná má v teď rozlohu 9,5 hektaru, firma Kamenolomy ČR ji chce podle záměru zveřejněném na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje navýšit na téměř 13 hektarů.

Detaily k těžbě popsala mluvčí společnosti Edita Novotná: „V návrhu uvedený objem 200 tisíc tun ročně představuje maximální limit, který by byl dosažen pouze v případě, že by v konkrétním roce bylo v okolí realizováno větší množství staveb a zvýšila se poptávka.“

Firma vždy s předstihem informuje obyvatele o plánovaných odstřelech skály. Těch bývá jen několik ročně. Teď jezdí kamiony s kamenem hlavně na stavbu nové cyklostezky mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.

Materiál využila před několika lety i Černá v Pošumaví při stavbě cyklostezky přes hráz.

Kámen se v Bližné těží už od 60. let minulého století. Výhled je na následujících 35 let. Odhad stavebního kamene v lokalitě je necelých sedm milionů tun. Firma těží v lomu biolitickou rulu a krystalický vápenec.

Hrubý kámen pak drtí a třídí. Materiál se potom využívá třeba na silnicích nebo při vodohospodářských a inženýrských stavbách.

Po skončení těžby plánuje firma lokalitu zatopit a vytvořit v místě geopark.

Celou reportáž si poslechněte v audiu nahoře.