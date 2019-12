Žádná žádost nebyla, tvrdí o rozpoznávání obličejů v Praze Hamáček i policie. Dokument dokazuje opak

Když server iROZHLAS.cz upozornil na snahu krajského ředitelství policie testovat v Praze automatické rozpoznávání obličejů prostřednictvím kamer, policie a následně i ministr Hamáček odmítli, že by o něco takového žádali, šlo prý jen o snahu otevřít debatu. Dopis od pražských policistů ale mluví o žádosti hned několikrát a vyjmenovává i konkrétní lokality. Praha 6:00 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít dopis policie pražskému magistrátu ohledně rozpoznávání obličejů | Foto: Jan Cibulka

Nelegální migraci, terorismus i drogovou a mravnostní trestnou činnost vyjmenovává dopis nadepsaný Žádost o pilotní projekt Face recognition (rozpoznávání obličejů, pozn. red.), který zaslal policejní náměstek pro vnější službu Petr Matějíček na pražský magistrát.

V dokumentu z 5. září 2019, který nese i podpis šéfa krajského policejního ředitelství brigádního generála Tomáše Lercha pak policie vyjmenovává, kde by pilotní provoz automatického rozpoznávání obličejů měl probíhat: „...v oblastech tranzitního bodu směrem k letišti Václava Havla, v oblasti přestupových uzlů metra a strategických nádraží Českých drah a v oblasti Starého města“.

Policie přitom doposud tvrdila, že o nic takového nežádala. „V rámci komunikace s Magistrátem hlavního města Prahy pražská policie navrhla zamyslet se do budoucna nad možností otevření tématu ohledně systému rozpoznávání obličejů a jeho využitelnosti v rámci městského kamerového systému. Nejedná se tedy o žádný pilotní projekt, ale o otevření tohoto tématu k diskuzi,“ napsal 18. listopadu serveru iROZHLAS.cz tiskový mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Jeho slova následně potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Nežádali jsme

„Já jsem o tom hovořil s panem Lerchem a on mi vysvětlil, jak to celé bylo. Český rozhlas nafoukl informaci a udělal z toho celostátní kauzu. Pražská policie rozhodně neplánuje spouštět systém face recognition v Praze,“ řekl Radiožurnálu. Podle něj policejní dopis nebyla žádost. „To je to, co já kritizuji. To byl pouze názor policie, že by o tom bylo možné debatovat. My jsme o nic nežádali,“ uzavřel.

V dokumentu, který server iROZHLAS.cz získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pražského magistrátu, se píše něco jiného. Nadepsaný je jako žádost a plukovník Matějíček v něm dvakrát opakuje, že „žádá o pilotní projekt ověření funkčnosti vybraných lokalit městského kamerového systému s funkcionalitou face recognition,“ o otevírání diskuse, o které mluvil ministr Hamáček, se pak vůbec nezmiňuje.

Pilotí projekt, nebo žádost o pilotní projekt?

„Tiskové oddělení nepřesně formulovalo odpověď na Váš dotaz,“ odpovědělo tiskové oddělení pražské policie poté, co server iROZHLAS konfrontoval dřívější vyjádření policistů s magistrátním dokumentem.

Původní vyjádření, že nejde o pilotní projekt, mělo znít „nejedná se o žádný pilotní projekt, ale o žádost o pilotní projekt, jejímž cílem je otevření diskuze na toto téma,“ uvedli policisté s tím, že se za nepřesnost omlouvají.

Samotný dopis ale policie – na rozdíl od magistrátu – zatím nezveřejnila. K „vyřízení žádosti je nezbytné vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, a dále konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti,“ vysvětlil ředitel kanceláře šéfa pražské policie Stanislav Engelmann, proč policisté potřebují na shromáždění všech dokumentů o 10 dní více nad zákonem stanovenou lhůtu.

Přitom podle oficiální odpovědi pražského magistrátu město od policie obdrželo k rozpoznávání obličejů jen jediný dvoustránkový dopis, který navíc serveru iROZHLAS.cz poskytlo.

Hamáček trvá na svém

„Platí vyjádření pana ministra, že se žádné zavádění face recognition v Praze nechystalo. Policie skutečně chtěla na základě předchozích jednání pouze otevřít diskusi, zda a na jakých místech by mohlo být využití systému vhodné, resp. kde by se mohla případně ověřit jeho funkčnost,“ napsal Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva i navzdory zaslanému dokumentu. Nicméně se nyní ministr „s vedením pražské policie sejde. Tématem schůzky bude názor policistů na využití systému a jeho fungování,“ doplnil.

