Kamery za desítky tisíc korun. Kvůli mizející dlažbě rozšiřuje Mohelnice monitorovací systém

V parku pod hradbami v Mohelnici na Šumpersku budou do konce roku nové bezpečnostní kamery. Vedení radnice je tam nechá umístit kvůli vandalům, kteří v lokalitě ničí dlažbu. Žulové kostky z parku roznáší po městě, dávají je například na parapety domů nebo odpadkové koše.

„Sedávají tady skupinky lidí na lavičce, kteří nemají asi co dělat. A jak sedí na té lavičce, tak nohama nebo rukou vytáhnou jednu kostku a potom nohama těch kostek vyžďuchají víc a vznikají tady před lavičkami vykopaný půl metru na metr,“ říká v parku v Mohelnici nezávislý starosta Pavel Kuba.

Cesty jsou tu vydlážděné drobnými žulovými kostkami, vyskládané jsou do pravidelného motivu vějířů či půlměsíců.

„A tady třeba vidíte, že na tom místě ten oblouk zmizel. Většinou se objeví nějaké místo metr krát dva metry a ta oprava stojí těch 10 000 korun. Tak jsme se rozhodli, že tady pořídíme stacionární kamery,“ vysvětluje Kuba.

‚Vyšťourané kostičky‘

„Momentálně vytipováváme body, kam můžeme umístit stacionární kamery, plánujeme nějaké čtyři body. Jsme ve fázi, kdy vytipováváme, co bychom chtěli vidět a jak to technicky provedeme,“ líčí správce městského kamerového systému Petr Pospíšil.

O tom, že dlažbu v parku ničí vandalové, ví i Marie Kernerová z Mohelnice.

„Já tady bydlím, denně tady chodím a ty kostičky jsou vždy u lávky vyšťourané, odpadky a polámané větve… Co vám mám povídat,“ popisuje.

Nové kamery vyjdou na řádově desítky tisíc korun. Na svém místě budou do konce roku.

