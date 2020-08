Flirtování nezmizí, ale nevím, proč se toho bojí zrovna ženatí muži, říká publicista Fila

„Často se zodpovědnost navaluje na ženy: aby se chovaly tak, aby nebyly obtěžovány. Ale málo učíme chlapce a muže, aby neobtěžovali. Muži to často berou tak, že jim někdo zasahuje do jejich privilegií. Tato asymetrie tady panuje mnoho let, možná celou lidskou historii. Sexuální revoluce 60. let vedla jen k tomu, že více svobody mají nakonec primárně muži, že si více dovolují.“

Kamil Fila