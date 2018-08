Zlobím se, že si Zeman nenašel pět minut, napsala Moučková. Kritizuje i Babiše a Filipa

Hlasatelka Kamila Moučková, která v srpnu 1968 v televizním vysílání oznámila invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kritizovala prezidenta Miloše Zemana za to, že v den 50. výročí této události veřejně nevystoupil. Moučková, která platí za jednu z výrazných osobností odporu proti okupaci, svou nespokojenost vyjádřila ve vzkazu, který v úterý poslala z nemocnice na vernisáž výstavy k srpnu 1968. Praha 18:29 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Televizní hlasatelka Kamila Moučková | Foto: Petr D. Mráček | Zdroj: Český rozhlas

„Zlobím se na pana prezidenta, že si nenašel pět minut na to, aby promluvil v den padesátého výročí 68. roku ke svému národu,“ napsala Moučková. Negativně hodnotila také premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu KSČM Vojtěcha Filipa za to, že v rozhovoru pro britský deník The Guardian nepřímo označil za viníky okupace Ukrajince.

„Zlobím se také na pana Babiše, že mu nestačí jeho miliardy a že ještě chce ovládat lidi. Nemám slušné slovo pro pana Filipa! Takže podle něj nás v roce 1968 okupovali Ukrajinci?" napsala Moučková.

V závěru vzkazu pak vyzývá k tomu, aby si lidé dobře rozmysleli, komu dávají hlas ve volbách.

Výstava v muzeu na Florenci

Hlasatelka v úterý měla zahájit fotografickou výstavu, která mapuje události roku 1968 v Praze. Nedávno však podstoupila operaci kyčle, a tak nemohla přijít osobně.

Dalším z hostů vernisáže byl také bývalý režisér vysílání tehdejšího Československého rozhlasu Petr Fejfar.

Stejně jako Moučková v televizi prožíval Fejfar dramatické okamžiky 21. srpna 1968 v rozhlase. Zdůraznil roli techniků a hlasatelů, kteří se na vysílání podíleli, ale jejichž jména nejsou veřejně známá.

Počínání pracovníků médií se věnuje i jeden z panelů výstavy, která bude veřejnosti přístupná do 2. prosince. Soubor fotografií je rozmístěn před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy na Florenci.

