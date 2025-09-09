Kamionům s nelegálním odpadem z Německa bránila osobně. ‚Byla jsem strašně naštvaná,‘ říká starostka
Části letadel a větrných turbín navezla do přírodního parku v Jeseníkách na konci loňského roku německá firma. Ta je teď v insolvenci. Likvidaci skládky na sebe vzala bavorská vláda. Z Jiříkova na Bruntálsku by nelegální skládka měla být odstraněna už v úterý. „Byla jsem naštvaná, že si někdo dovolí do přírodního parku vyvážet odpad,“ říká starostka Jiříkova Barbora Šišková.
Začne se odpad skutečně už v úterý dopoledne odvážet?
Ano. Na místě už je všechna technika připravena a dokonce už se během pondělí začaly třídit jednotlivé druhy odpadů. Kamiony budou odjíždět v návaznosti právě na jednotlivé druhy do jednotlivých míst v Německu.
Kamiony s odpadem jsem tehdy blokovala vlastním autem, dokud nepřijela policie, vzpomíná na počátek problému starostka Jiříkova Barbora Šišková
Původně měl odpad zmizet už dřív. Kolikátý je to dnes termín?
Je to třetí termín. První byl do konce června, druhý na konci srpna, teď jsme se tedy konečně dočkali.
Jak to celé začalo? Kdy jste se o odpadu dozvěděla vy?
Před Vánoci loňského roku. Hned jsme informovali orgány ochrany životního prostředí, které vyzvaly původce odpadu, aby jej odvezli.
Ti se pokusili v lednu navést ještě dalších šest kamionů, z nichž pět se podařilo zadržet a vrátit zpátky do země původu, tedy do Německa. Odpadu je zhruba 300 tun.
Vy sama jste měla bránit vyložení dalších kamionů. Jak?
Tehdy u nás bylo hodně sněhu a mlha. V mlze se objevily první dva kamiony s odpadem z Německa, které přijely do areálu bývalé pily v Těchanově. Upozornili na to občané, kteří jeli kolem do práce, a já jsem se tam jela hned podívat, co se děje.
Volala jsem policii, která zasáhla, potom jsme sepsali protokol. Myslela jsem, že tím to končí, ale druhý den se objevily další kamiony. Policii jsem opět zavolala, volali jsme ale zároveň i celní správu, aby kamiony zablokovala.
Celní správa ale sídlila až Bohumíně, což je od nás téměř dvě hodiny, a tak do doby, než přijela, jsem blokovala vjezd do areálu vlastním vozem.
Jaká byla komunikace s řidiči kamionů?
Řidiči byli celkem v pohodě. Chápali, že se dostali do nepříjemné situace, říkali, že oni jsou jen najatý personál. Horší byla komunikace s těmi, kteří měli na starost dovoz odpadů. To jsou lidé, kteří jsou teď už stíhání, ti byli poměrně agresivní.
Bílí koně
Byli to majitelé pozemku, kam byl odpad nelegálně vyvážen?
Ne, sami majitelé pozemků byli podvedeni. Pokusili se přes realitní kancelář pozemek prodat. Přihlásili se tito lidé, kteří si od nich pozemek pronajali a následně ho údajně chtěli koupit. A to byli ti, kteří to tam navezli. Teď už víme, že to jsou bílí koně.
Hrozilo kvůli skládce nějaké nebezpečí lidem z Jiříkova a okolí?
Hned jsme si vyžádali vyjádření České inspekce životního prostředí, která nám sdělila, že tam bezprostřední riziko není. Pouze u velikých pytlů s drcenými bateriemi se mohlo stát, že by v případný požár byl toxický. Co se týče sklolaminátu, neměl by být úplně bezprostředně zdraví ohrožující.
Sanace místa tedy nebude potřeba?
Požadujeme, aby Česká inspekce životního prostředí po odvezení všeho odpadu opět vzala vzorky a nejenom z půdy, ale i z vody. Chceme si být stoprocentně jisti, že našim občanům nic nehrozí. To Česká inspekce přislíbila.
Jaký má člověk pocit, když vlastním tělem, vlastním autem, brání kamionům v cestě na místo?
Popravdě, já jsem o tom moc nepřemýšlela. Byla jsem strašně naštvaná na to, že si někdo dovolí do přírodního parku Sovinec odpad navést, že z nás dělají takové hlupáky.
A pak jsem samozřejmě byla i naštvaná, že jeden den je tam policie, řekne jim, že to už nesmí dělat, a oni druhý den přijedou znovu.
Všechno to rozhořčení mě vyburcovalo k tomu, že jsem se rozhodla udělat všechno pro to, aby se to celá věc vyřešila, jak má.