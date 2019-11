Předjíždění kamionů z dálnic zatím nezmizí. Návrh zákazu existuje, ale poslanci ho letos už neprojednají

Řidiči kamionů budou smět na většině dálnic předjíždět i letos v zimě, protože sněmovna nestihne schválit zákon, který by jim to plošně zakázal. Poslanci novelu řešili naposledy v květnu. Kdy se k ní zase vrátí, není jasné. „Teď jsou tam vládní priority a bohužel na poslanecké návrhy vůbec není čas,“ vysvětlila jedna z navrhovatelek Barbora Kořanová (ANO), proč poslanci nestihnou zákon projednat. Praha 15:53 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předjíždění kamionů, dálnice D1 | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Zákon skupina poslanců předložila loni v prosinci poté, co právě předjíždějící kamiony při sněhové kalamitě zablokovaly dálnici D1 na Vysočině.

Zákaz předjíždění kamionů ale odmítá většina opozice. „Ta norma od začátku postrádala jakýkoli smysl, postrádala jakoukoli analýzu. Je to absolutní výstřel do tmy. Takové hazardérské kroky provádět na celé síti je opravdu nezodpovědné,“ označil zákon za zbytečný Ondřej Polanský (Piráti).

V kopcích uvízly kamiony, někde popadaly stromy. Sníh a ledovka komplikují dopravu Číst článek

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nedávno řekl, že před letošní zimou požádal policii, aby víc kontrolovala, jestli kamiony nepředjíždí v úsecích, kde to mají už teď zakázané. Pokud kamion nad tři a půl tuny předjíždí a nemá dostatečně velkou rychlost, může za to dálniční policie dát řidiči pokutu nebo to může řešit i správním řízením.

V loňském roce v půlce prosince zkolaboval provoz na dálnici D1 kvůli předjíždějícím a následně uvízlým kamionům. Lidé čekali při sněhové kalamitě, hlavně na Vysočině, i 14 hodin. Návrh, který počítá se zákazem předjíždění v pracovní dny od 6 do 22 hodin v pracovní dny, odmítá většina opozice. Zákon podobný tomuto návrhu na Slovensku funguje již deset let.

Podle sdružení dopravců ČESMAD by zákaz předjíždění měl být jen tam, kde počasí může způsobit problémy. Jeden z navrhovatelů novely Martin Kolovratník z hnutí ANO připouští možnou změnu. A sice to, že by kamion mohl předjet auto, které jede výrazně pomaleji.