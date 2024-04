Kamiony u Brna budou hlídat nové kamery. Na dálnici předjíždění, ve městě vjezdy do zákazů

Jihomoravští policisté plánují na dálnici D2 u křížení s D1 u Brna důkladněji kontrolovat zákaz předjíždění pro kamiony. S Ředitelstvím silnic a dálnic toto úterý jednali o nainstalování nových kamer na mýtné brány. Z nich by stovkám hříšníků automaticky chodily pokuty. Šlo by o vůbec první využití takového systému na českých dálnicích. Kamery by mohly pomoct i jinde poblíž dálnice, třeba v Modřicích, které trápí vjezdy kamionů do zákazů. Brno 10:34 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie chce systém otestovat na D2 při příjezdu do Brna, přestupky by vyhodnocoval městský úřad v Židlochovicích. | Zdroj: Profimedia

Křížení dálnic D1 a D2 u Brna se mezi silničáři občas říká matka křižovatek. Je to nejvytíženější dvoupruhový dálniční úsek v Česku, denně tudy projede přes 70 tisíc aut. A ta mají problémy kvůli aktuálnímu rozšiřování D1 u Brna na šest pruhů. Kolony zejména kamionů se ze zúženého hrdla přelévají i do okolí. „Zejména na D2, kde to řazení kamionů před stavbou může působit velké potíže v dopravě,“ potvrzuje šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hlídkujícím policistům na dálnicích u Brna by mohly víc pomáhat kamery a automatické rozdávání pokut. Jihomoravská policie chce takto důsledněji kontrolovat kamiony, které na D1 a D2 porušují zákazy předjíždění

Tento týden si silničáři na schůzce s policií vyslechli detaily nového plánu, jak v kritických úsecích alespoň trochu zlepšit dopravní situaci. Aby se jednotlivé kamiony nepředjížděly a neblokovaly víc pruhů osobním autům, mají je podle policistů hlídat kamery.

„Síly a prostředky dopravní policie a dálničních oddělení jsou limitované. Ne, že bychom si chtěli ulehčovat práci, ale těch věcí na dálnici řešíme více. Byl nám představený systém, který by mohl předjíždění kamionů automatizovaně kontrolovat. Je to snazší než úsekové měření rychlosti nebo vysokorychlostní vážení. Není potřeba žádná kalibrace, žádné metrologické ověření. Teoreticky jde jenom o snímání obrázků a jejich přeposílání na úřad, který by ty obrázky zpracovával a rozesílal příslušným provozovatelům těch společností, jejichž řidiči tady spáchají ten přestupek,“ popisuje šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.

„Podle toho, co jsme viděli, by mělo jít o jednoduché řešení, prostě taková chytrá kamera,“ doplnil Fiala.

Miliony za pokuty

Stavba tunelu Homole na D35 se může zpozdit. Konkurence zpochybňuje kvalifikaci vítěze tendru Číst článek

Policie chce systém otestovat na D2 při příjezdu do Brna, přestupky by vyhodnocoval městský úřad v Židlochovicích. Na radnici s tím souhlasili, předpokládají, že na to budou mít kapacity kvůli tomu, že jim stát omezí pravomoci při vybírání pokut z vysokorychlostního vážení na D2.

Čeká se ještě na zelenou od silničářů. „Budeme se tím seriózně zabývat. My jsme reagovali vždy pozitivně na návrhy policie ohledně opatření na křížení D1 a D2, třeba vyznačení žlutých křížů u sjezdů, na kterých auta nemají stát a blokovat nájezdy. Pokud se ukáže, že to řešení je smysluplné a legislativně realizovatelné, pak je to za nás otázka řádu týdnů,“ míní brněnský ředitel ŘSD.

Pokud se technologie osvědčí, chtěla by ji policie nasadit na další hlavní tahy se zákazem předjíždění. Třeba přímo na D1, jejíž postupné rozšiřování na šest pruhů podél Brna má trvat asi deset let. A policie nemá dost hlídek na to, aby tam postihla všechny přestupky řidičů. „Jenom od ledna do dneška jsme zjistili zhruba tisíc přestupků, které se týkají zákazu předjíždění. S pokutami za zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun,“ vyčíslil za policii Rybka.

Podobná čísla vykazují i jiné dálniční úseky v Česku, třeba na vysočinské části D1. Tam policisté letos odhalili skoro 900 přestupků a za nepovolené předjíždění rozdali řidičům kamionů pokuty za víc než 4 miliony korun.

V Česku chybí 20 tisíc řidičů kamionů. Zájem o práci má zvýšit výstavba odpočívadel i podpora škol Číst článek

Kamerový systém bude hlídat Modřice

Není to navíc problém jenom dálnic. U Brna potíže s nadměrnou dopravou řeší třeba Modřice, kterými si řidiči zkracují cesty kvůli ucpaným dálnicím. Radnice si provoz nechala změřit a porovnala ho s čísly před zahájením prací na šestipruhu u Brna. Provoz narostl zhruba o pětinu, jde o tisíce aut. „U kamionů došlo až k trojnásobnému navýšení, což je nepříjemné,“ popsal nezávislý starosta Libor Procházka.

Modřice mají několik měsíců namířenou kameru na Havlíčkovu ulici v centru města. Záznamy využívá městská policie, která kontroluje, jestli tudy nejezdí příliš těžká auta, která mají průjezd zakázaný. Podle starosty i namátková kontrola pomohla a provoz se v této ulici trochu uklidnil. Systém ale chtějí zdokonalit a rozšířit i do Benešovy ulice. Ta společně s Havlíčkovou ústí do centrálního náměstí Svobody. „Chceme zbudovat modernější systém. Protože u té jedné kamery to městská policie vidí z kontroly záznamů, zatímco ten kamerový systém, který se chystáme nasadit, bude automaticky informace městské policii posílat,“ upřesňuje Procházka.

Modřice chtějí svůj kamerový systém zprovoznit do konce roku. Teď žádají o dotaci, která by jim pomohla technologii za jednotky milionů korun zaplatit.