Kampaň na účet státu? Zeman by na podzim do krajů jezdit neměl, míní Outlý

Založit si transparentní účet, zapisovat si náklady a předložit po volbách Úřadu pro dohled nad politickými stranami kompletní účetnictví. To jsou některá z pravidel, která budou platit pro všechny zájemce o prezidentské křeslo od okamžiku vyhlášení termínu voleb. Úřad ale ještě nemá jasno třeba v tom, jestli bude považovat za součást kampaně i výjezdy prezidenta Miloše Zemana po krajích. Praha 14:00 24. července 2017

Prezident Miloš Zeman se po prázdninách chystá znovu vyjet do krajů. Cesty plánuje od září do konce roku, potvrdil Radiožurnálu mluvčí Jiří Ovčáček. V té době už ale zřejmě poběží oficiální kampaň. Ta začne vyhlášením termínu voleb předsedou Senátu, který tak musí učinit nejpozději ve druhé polovině října.

Člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Jan Outlý si myslí, že prezident by v tomto období raději do krajů jezdit neměl. „Nejjednodušší by asi bylo, kdyby prezident byl v průběhu té kampaně zdrženlivý a nezavdával příčiny pro tyto debaty, zda tedy cestování po regionech na náklady státu je jakousi kampaní vedenou na náklady státu, ideální by bylo, kdyby se to nedělo.“

Úřad k tomu zaujme stanovisko až po vyhlášení termínu voleb, dodává Outlý. Podle něj existují dvě možnosti: Buďto situaci neřešit a pak hrozí, že někdo z neúspěšných kandidátů napadne výsledek voleb u soudu. Nebo že se náklady krajů na prezidentovy cesty budou hlavě státu započítávat do až 50milionového limitu kampaně.

„Potom by to mohl případný kandidát rozporovat u soudu a soud by to musel vymezit, kde je hranice kampaně, to by možná bylo prospěšné, aby to soud vyjasnil,“ dodal Outlý.

Prezident Miloš Zeman už dřív řekl, že žádnou osobní kampaň nechystá. Jeho volební tým vede manželka Ivana. Mluvčí prezidenta ale Radiožurnál odkázal s otázkami o kampani na stránku zemanznovu.cz. Její zástupci do uzávěrky neodpověděli. Už dříve ale uvedli, že Miloš Zeman podle nich bude respektovat platné zákony.

Prezidentovi se sběrem petičních archů za jeho znovuzvolení pomáhá Strana práv občanů. Její předseda Jan Veleba cesty Miloše Zemana po krajích za součást kampaně nepovažuje. „Považoval bych to za kampaň v případě, že by během volební kampaně, kterou ale on neplánuje, najednou z ničeho nic začal do těch krajů jezdit, ale ono je to přesně naopak.“

Do finančního limitu kampaně se zřejmě budou počítat i náklady za materiály, které vznikly ještě před vyhlášením voleb, ale v kampani se použijí. Uvedl to Outlý.

„Tam dávám zkrátka všechno od taxíků po pronájem. Opravdu je to ale vachrlatá věc, protože ta zákonná definice nemá jednotnou metodiku, k tomu se pojí nejednotná vyjádření úředníků. Tak já zkrátka jdu tou cestou, že tam dávám úplně všechno,“ říká další z kandidátů Michal Horáček.

A podobně se k otázce staví i další zájemce o Hrad Jiří Drahoš. „My budeme dávat do účetnictví veškeré náklady spojené s plánováním kampaně. Co podle nás do kampaně nepatří, tak to je pomoc dobrovolníků při sběru podpisů před vyhlášením voleb,“ dodává jeho mluvčí Lenka Pastorčáková.

Kandidaturu už oznámili taky lékař a aktivista Marek Hilšer, bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek nebo třeba podnikatel Igor Sládek.