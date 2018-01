Vyúčtování sněmovních voleb: ČSSD utratila přes 85 milionů, podobně na tom jsou i ANO a ODS

Nejvíce peněz za kampaň v říjnových volbách do sněmovny utratila ČSSD, a to 85,3 milionu korun. Následuje hnutí ANO, které do kampaně investovalo 84,5 milionu korun. Vyplývá to z jejich finálních zpráv o financování kampaně, které měly všechny kandidující strany a hnutí zveřejnit do pondělní půlnoci. Z devíti sněmovních subjektů to podle předběžných závěrů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí udělalo v termínu sedm z nich.

Původní zpráva Praha/Brno 11:15 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít