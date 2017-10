'Kampaň SPD byla laciný populismus. Zvažujeme, že se budeme bránit,' říká předseda muslimské obce

„Naše děti musely během voleb jezdit do školy v tramvajích s protiislamskými plakáty. Nebylo to v pořádku," říká Muneeb Alrawi, předseda Ústředí muslimských obcí v ČR o předvolební kampani SPD Tomia Okamury. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz uvedl, že muslimská obec čekala na konec voleb a nyní zvažuje se proti kampani veřejně ohradit. Praha 6:00 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muneeb Hassan Alrawi, předseda Ústředí muslimských obcí v České republice | Foto: Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sledovali jste volby? Jak je hodnotíte?

Volby jsme sledovali. Jak to hodnotit? Je to volba národa – jak si zvolí národ, tak to bude. My jsme součástí tohoto lidu a obyvatel České republiky a přijmeme to tak, jak to přijímají všichni ostatní. Cítíme určité trendy a snahy proti nám; ale prostě tak to je, to je demokracie.

"V právním řádu je jako nenávistná ideologie označen nacismus a byly tam i zločiny komunismu. My vidíme islám jako nenávistnou ideologii, má to přesně ty atributy." - Tomio Okamura pro Pražský deník, 19.10.2017

Přes deset procent získala ve volbách strana Tomia Okamury, která si jako jeden ze základních bodů svého programu stanovila zákaz islámu v České republice. Znepokojuje vás to?

Samozřejmě nás to znepokojuje, protože jim to ani trochu nepřísluší a i kampaň Tomia Okamury byla populistická a vůbec neřešila nějaké základní potřeby nebo problémy. Program byl postaven jen na strachu a nesnášenlivosti, což není normální politický program, ale čistý populismus. Ale přesto, jak silná ta kampaň byla, tak si myslím, že výsledky SPD, ačkoliv se můžou zdát pro někoho slušné, nejsou pro nás tak strašné. Myslím, že doufali a čekali, že budou mít víc, nebo že dokonce budou vítěznou stranou, což se naštěstí nestalo.

Pocítili členové muslimské obce v posledních měsících přítomnost takové kampaně?

Cítili to všichni muslimové, hlavně naše děti, když jezdily do školy a téměř v každé tramvaji, do které nasedly v Brně, v Praze i jinde byly velké nápisy 'Ne islámu, Ne terorismu'. Což si nejsme jistí, jestli je úplně v pořádku podle české Ústavy a českých zákonů. Ale to je věc na jinou debatu, nebo na jinou půdu. Ale určitě jim to nedělalo dobře a myslím si, že povolit takovou kampaň nebylo úplně v pořádku z různých hledisek.

'Ne terorismu' – pro to jsme všichni, ale proč do toho někdo vměšuje islám? Jakože to, co dělají teroristé, je skutečný islám a miliarda a půl, která se s tím neztotožní, není islám? Toto bylo podle mě přehnané a nejsem si jistý, jestli to bylo úplně v pořádku, ale nechtěli jsme takovou debatu rozvířit před volbami, protože z toho by mohly některé kandidující strany i těžit. Bohužel, takové jsou zkušenosti. Ale určitě nám to nedělá dobře a myslím si, že to není úplně v pořádku.

Vemte si, když tak malé děti nebo mládež, která je naprosto integrována a snaží se, chce být vzdělávaná, úspěšná a chce se podílet na rozvoji této země, se s tím musí potýkat. A přitom se ten mladý muslim vůbec nemůže ztotožnit s teroristy nebo jejich činy. Byl to naprosto laciný populismus.

Plánujete se nějak bránit?

Uvidíme. Bohužel si nejsme jistí, jakého úspěchu můžeme dosáhnout podle legislativy, ale určitě jsme o tom uvažovali. Určitě by mě zajímalo, jestli by bylo úplně v pořádku, kdyby tam místo islámu bylo nějaké jiné světové náboženství. Kdyby na tramvajích byl například název jiného náboženství a pod tím nápis 'Ne pedofilům'. Nevím, jestli by to bylo úplně v pořádku a jestli by čeští zákonodárci a ostatní instituce takto mlčeli. Nejsem si jistý.

Pokoušel se s vámi pan Okamura někdy spojit, aby se vás například na něco zeptal, nebo si s vámi promluvil?

Myslím, že to nemá za potřebí. Má určitý cíl a jenom zneužívá určitých jevů a událostí. Obecně s námi chce mluvit člověk, který stojí o objektivní informace, ale nezdá se, že o to pan Okamura stojí. Kdyby o to stál, ví na koho se obrátit, může se obrátit i na odborníky, ale nám se neozval.

"Naše názory se opírají o rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z roku 2003, který rozhodl, že islámské právo šaría není kompatibilní s demokratickým zřízením v Evropě." - Tomio Okamura pro deník Právo, 23.10.2017

Tomio Okamura zdůrazňuje, že právo šaría podle něj není kompatibilní s evropským právním zřízením. Nakolik je dnes právo šaría důležité pro muslimskou komunitu v Česku?

Právo šaría je všechno v životě muslima – je to jeho motlitba, jeho vztah k matce, k rodičům, dětem, sousedům, k daňovým úřadům i k jízdence na tramvaj. To všechno je právo šaría. Takové útržky, které někdo uchopí a začne s tím mávat, to je čistý populismus a zneužívání dezinformací. Do jaké míry je pro mě důležité chovat se důstojně a dobře k rodičům, zaměstnancům, do té míry je pro mě právo šaría platné. Jinak samozřejmě jsou tady zákony, které ctíme jako každý druhý a nikdo nežádá, abychom měli nějaké paralelní právo.

Pokud byste to tedy měli otočit pro většinovou českou populaci – je právo šaría něco jako Desatero přikázaní pro křesťany?

Je to naprosto stejné. Všechno, co je v Desateru přikázání, je také součástí práva šaría, to vám poví každý muslim. Ale někdo tady zneužívá toho termínu a mává ním, aniž by on sám věděl, co to všechno přináší nebo nepřináší.

"Už bývalý libyjský vůdce Muammar Kaddáfí řekl, že k dobytí Evropy nebude potřeba meče. Tím myslel, že převálcuje Evropu vysokou porodností muslimských žen. Současná migrační vlna je vlastně džihád nohama." - Tomio Okamura pro Pražský deník, 19.10.2017

Tomio Okamura označuje islám za nenávistnou ideologii a podle výsledku voleb se zdá, že s ním alespoň část populace souhlasí. Kdybyste jim mohl něco vzkázat, co by to bylo?

V každém náboženství se najde někdo, kdo může překrucovat a zneužívat texty k něčemu špatnému. Bohužel se s tím potýkala a bude se muset potýkat každá víra, každá ideologie. Islám nemá s terorismem nic společného, jsou to skutky určitých muslimů, kteří se toho ujali a chápou islám asi stejně, jak ho chápe Okamura a spol. Jejich pohled není pravdivý a nemá s islámem nic společného.

Když se podíváme na výsledky hlasování českých voličů třeba ve Velké Británii, tak vidíme, že ti, co žijí v zemi, kde jsou miliony muslimů, nesdílí stejný strach jako populace tady v Česku. Jsou úplně jinde a s muslimy jsou tam v kontaktu. Například v Londýně se za poslední dva roky bohužel odehrálo několik útoků, a přesto tam nepřevládly hlasy pro pana Okamuru.