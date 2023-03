Byty místo kanálu Dunaj-Odra-Labe. Obce plánují, co udělají se zablokovanými parcelami

Obce a města na jihu Moravy začínají spřádat plány, jak využijí pozemky, které byly blokované pro plánovanou stavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe. Projekt na výstavbu vodního koridoru za téměř 600 miliard korun vláda na začátku února zastavila. Zrušení územních rezerv umožní další rozvoj regionu, například v Tvrdonicích na Břeclavsku plánují výstavbu rodinných domů. Břeclavsko 22:22 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozemky, které se uvolní po skončení plánů na kanál Dunajů-Odra-Labe, by se mohly využít třeba pro výstavbu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už v minulém roce jsme zastavili veškeré finanční náklady spojené s rozvíjením toho projektu. Neudělala se na tom jednoduše řečeno ani čárka a podnikali jsme kroky k tomu, aby historická příprava nikoho v současné době neomezovala,“ prohlásil ministr dopravy Martin Kupka (ODS) po jednání vlády na začátku února o konci projektu Dunaj-Odra-Labe.

Jeho slova přivítala většina dotčených starostů na jihu Moravy s nadšením.

„Tady měl vést buď průplav, nebo tunel o šířce 60 metrů. A tady máme proluku možná nějakých 200 metrů. Takže on to byl poměrně silný zásah,“ popisuje plán zastaveného projektu starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík (nez.).

„Momentálně je to úrodná půda, ornice, lidé tady mají pole. Teď čekáme. Vláda se vyjádřila, že to končí, ale my musíme počkat na vyjádření úředních orgánů, hlavně ministerstva průmyslu. Je možné, že potom podpoříme občany, aby tady mohla být bytová zástavba. Takže na konečné vyjádření čekáme my i vlastníci pozemků,“ dodává.

Také místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a Neklidní) konec projektu na kanál vítá:



„Kanál Odra-Labe nám zasahoval do rozvojových ploch navázaných na obchvat. Zejména šlo o plochy výroby. Měli jsme tam drobné kolize s dopravní infrastrukturou. Teď se těšíme na to, až nadřízená krajská dokumentace toto vyruší a my to budeme moci vyrušit v našich územních plánech.“

To ale pravděpodobně potrvá několik měsíců. Optimistické odhady mluví o příštím roce.