Hradní kancléřka: Je to jízda. Mynář mi tvrdil, že budu překvapená, v jakém pořádku kancelář je

Česko má půl roku nového prezidenta a poprvé v historii také kancléřku. „V prezidentské kanceláři je to mnohem větší jízda než v Senátu, protože aktivity v rámci nástupu nového prezidenta a nastartování nového fungování kanceláře vyžadovaly spoustu práce,“ popisuje v Interview Plus vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková, která předtím působila jako vedoucí kanceláře horní komory Parlamentu. Interview Plus Praha 20:42 31. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První kancléřka v historii České republiky Jana Vohralíková | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Na rozdíl od svého předchůdce Vratislava Mynáře má již dva měsíce bezpečnostní prověrku na druhý nejvyšší stupeň tajné, žádat o nejpřísnější prověrku vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková zatím neplánuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

„Do dneška nebyl žádný důvod, abych se seznamovala s materiály utajenými na nejvyšší stupeň. Pokud bude třeba si ji udělat, tak si ji klidně udělám,“ deklaruje.

Po svém nástupu Vohralíková v rozhovoru pro Deník N přiznala, že byla překvapená, v jakém nepořádku se kancelář po odchodu kancléře Mynáře nachází.

„Když mi předával kancelář, tak říkal, že budu překvapena, v jak skvělém pořádku ta kancelář je. V Senátu jsem byla na něco zvyklá – i když i tam to byl proces, než jsme se k tomu dostali – a tak tomu v Kanceláři prezidenta republiky nebylo,“ uvádí.

„Moje ambice je, že bych chtěla opustit úřad, který bude fungovat elektronicky a po všem, co jím projde, budou stopy, které půjde lehce vyhledat a vrátit se k tomu,“ dodává s tím, že kvůli probíhajícímu policejnímu šetření se stále čeká na závěrečnou zprávu z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.

Reorganizace Hradu

Vohralíková kritizovala vzájemné fungování Kanceláře a Správy Pražského hradu. Ty už prošly částečnou reorganizací, která v nejbližší době čeká i Lesní správu Lány. Tu nyní vede ředitel Pavel Rus a podle Vohralíkové se snaží dávat věci do pořádku po svém předchůdci Miloši Balákovi.

Snížení rozpočtu Hradu neovlivní prezidentovy cesty, potvrdila kancléřka. Reorganizace čeká Hrad i Lány Číst článek

Lánský zámek hodlá zachovat otevřený pro veřejnost, aktuálně se prý provádí mapování jeho možného využití.

„Chceme, aby zámek nebyl jen prezidentský satelit v obci Lány, ale aby se s tou obcí sžil. Vyzkoušeli jsme si to na Nedoklubku, to bylo hezky hodnocené, lidé vnímají, že je to i jejich zámek,“ uvádí s odkazem na květnovou akci na podporu předčasně narozených dětí.

Otevírat se má i Pražský hrad, v polovině června se zde konal kulatý stůl s architektem Josefem Pleskotem a dalšími odborníky.

„Když se podíváte na program Pražského hradu, tak to otevírání je už velmi pokročilé. Se skupinou pod vedením pana Pleskota přemýšlíme o stavebních úpravách, které jsou spojené s provozem, zejména se chceme orientovat na návštěvnické centrum,“ přibližuje.

Druhá pracovní skupina pod vedením Veroniky Wolf a Jiřího Fajta se pak bude věnovat programu akcí na Pražském hradě.

„Žádostí je ohromné množství, ale je třeba tomu dát mantinely. Na Pražském hradě lidé chtějí kvalitativně vrcholové akce, na které budou nejen s hrdostí chodit, ale i si z nich něco odnášet. Na to se budeme soustředit,“ dodává.

Poslechněte si celé Interview Plus v audiu v úvodu článku.