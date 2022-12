Kancelář prezidenta republiky vedená Vratislavem Mynářem dostala pokutu 60 tisíc za to, jakým způsobem skartovala utajené dokumenty. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo vnitra. O pokutě rozhodl Národní archiv už v září, ale Pražský hrad se proti verdiktu odvolal a případ od té doby přezkoumávalo ministerstvo vnitra. Hradu hrozila pokuta až dvě stě tisíc korun. Praha 10:08 13. 12. 2022 (Aktualizováno: 10:43 13. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrad dostal pokutu 60 tisíc za skartaci utajených zpráv (ilustrační foto) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Jiří Ovčáček Radiožurnálu řekl, že Hrad rozhodnutí obdržel a aktuálně ho studuje. „Ministerstvo vnitra vyhovělo části námitek předložených z naší strany v rámci výsledku provedené kontroly celé spisové služby. Uznalo také, že Kancelář prezidenta republiky spolupracuje s ministerstvem na řadě opatření ve prospěch řádného vedení spisové služby,“ uvedl.

Mluvčí Hradu připomněl, že u dvou dokumentů bylo vzato v úvahu, že nedošlo k ohrožení utajovaných informací, protože „údaje byly zachovány u původce“.

„Postup ministerstva vnitra považujeme za korektní a uloženou sankci za celou oblast spisové služby za přiměřenou,“ dodal Ovčáček.

O pokutě rozhodl Národní archiv v září. Podle něj Hrad spáchal přestupky a za to mu udělil pokutu 90 tisíc. Prezidentská kancelář se ale odvolala a ministerstvo vnitra nakonec pokutu snížilo na 60 tisíc.

„Za spáchané přestupky se Kanceláři prezidenta republiky ukládá správní trest pokuty ve výši 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých). Uloženou pokutu je Kancelář prezidenta republiky povinna uhradit do 30 dnů po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“ píše se v rozhodnutí ministerstva vnitra. O jaké přestupky šlo, vnitro neupřesnilo.

Radiožurnál už dříve upozornil, že zaměstnanci Hradu narychlo zničili stovky tajných dokumentů loni na podzim. Mimo jiné i utajovanou zprávu k výbuchům muničních skladů ve Vrběticích, za kterými podle policie stála ruská vojenská rozvědka GRU. I když podle zákona mohla být zpráva zničena nejdříve v roce 2023, tak ji zaměstnanci Hradu skartovali. Tvrdí, že omylem.

Přišlo se na to poté, co dokument chtěla od Hradu získat policie, aby zjistila, jestli na něm nejsou otisky nebo DNA někoho nepovolaného. Lidem v okolí prezidenta Miloše Zemana totiž chybí potřebná bezpečnostní prověrka – to platí nejen pro poradce Martina Nejedlého, ale i pro kancléře Vratislava Mynáře.

Prezidentská kancelář nejenže omylem zničila dokumenty ke kauze Vrbětice, ale na konci listopadu 2021 skartovala stovky složek s tajnými informacemi. Národní archiv proto zkoumal podezření, že některé z nich skartovala před uplynutím skartační lhůty, tedy dříve, než to bylo podle zákona možné.

Jak už dříve Radiožurnál upozornil, dokumenty se mimo jiné týkaly například i aktivit ruských ozbrojených sil u hranic s Ukrajinou nebo informací NATO k bezpečnostní situaci v Iráku. Prezidentská kancelář jakékoliv pochybení odmítá.

Jednu pokutu už Pražský hrad kvůli skartaci dostal. A to čtyři tisíce od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Správní řízení úřad vedl kvůli evidenci dokumentu, který se týkal setkání s bývalou čínskou velvyslankyní v Česku Ma Kche-čchin. Zaměstnanec totiž dokument nezaznamenal do manipulační knihy.