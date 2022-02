Není to první exces, který se stal v Kanceláři prezidenta republiky, říká Žáček ke skartaci na Hradě

Skartaci utajovaného dokumentu k výbuchům ve Vrběticích by měl ve čtvrtek projednat bezpečnostní výbor sněmovny. Kancelář prezidenta republiky (KPR) skartovala materiál na konci loňského roku už po osmi měsících od doručení na Hrad. Podle zjištění Radiožurnálu a týdeníku Respekt tak policie nemohla zkontrolovat, jestli s dokumentem nemanipuloval někdo bez bezpečnostní prověrky. „Chceme potvrdit informace,“ říká předseda výboru Pavel Žáček (ODS). Rozhovor Praha 9:13 3. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček z ODS | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

Co konkrétně vás kolem skartace dokumentů k Vrběticím zajímá?

Rozhodně chceme potvrdit informace, které se objevily v médiích, a na základě autoritativního vyjádření zástupců tří klíčových bezpečnostních institucí bychom se chtěli dobrat, zda se to opravdu tak stalo a zda je nutné to nějakým způsobem řešit. Máme pozvané ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) a také ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Hrad skartace dokumentů potvrdil. Zároveň ale také tvrdí, že BIS materiál dodala „v hrubém nepořádku“. Proti tomu se BIS ohradila. Odmítla to s tím, že jen opravovala pouze drobný administrativní nedostatek, ale to nesnižovalo vážnost té zprávy. Víte, jaký tam byl problém?

To se dozvíme, budeme se na to ptát. Byla to pravděpodobně nějaká administrativní chyba, ale na věci to nic nemění. Myslím si, že ta podivnost „skartace“, ale říkám to ještě předtím, než jsme byli seznámeni s konkrétními informacemi, by neměla proběhnout tímto způsobem. Na utajované materiály platí úplně jiný režim než na standardní písemnosti. A protože to není první exces, který se stal v této oblasti administrativy v Kanceláři prezidenta republiky, tak se na to prostě budeme ptát.

Máte nějakou vlastní hypotézu, co se mohlo stát nebo jaký byl důvod té brzké skartace?

Samozřejmě nějakou hypotézu mám, možná dokonce více, ale nechci předjímat. Domnívám se, že teprve budeme seznámeni s tvrdými daty a na základě těchto informací a na základě naší diskuse, která na rozdíl od těch některých informací by měla být veřejná, přijmeme usnesení a budeme případně žádat nějakou nápravu.

Řekl jste, že jste pozvali zástupce NBÚ a BIS. Budete chtít mluvit i se zástupcem Kanceláře prezidenta, třeba s vedoucím Vratislavem Mynářem nebo s někým, kdo skartaci měl na starost?

Kancelář prezidenta republiky na rozdíl od těchto bezpečnostních institucí není v kompetenci našeho výboru, což neznamená, že budu předjímat, kam naše diskuse dojde. Nicméně proto, abychom opravdu získali tvrdá data, abychom mohli verifikovat, na kolik jsou přesné a správné údaje, které se objevily v tisku, tak si myslím, že zástupci těchto tří institucí budou stačit.

BIS je autorem informace, která šla na Hrad. NCOZ je útvar, který alespoň podle mediálních informací vyslal své pracovníky v rámci vyšetřování do Kanceláře prezidenta republiky. A Národní bezpečností úřad je institucí, která nese odpovědnost za nakládání s těmi informacemi včetně realizace kontrol, jak je s nimi nakládáno. A vím, že některé kontroly v minulosti proběhly i v Kancelář prezidenta republiky. Čili si myslím, že tito tři zástupci institucí jsou dostateční pro to, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout.

Na programu výboru je i jmenování Michala Koudelky řádným ředitelem BIS. Nic tedy nebrání tomu, aby vláda následně Koudelku šéfem BIS jmenovala? Je to jasná věc?

Já si myslím, že to je jasná věc. Shoda ve výboru, jak vím, zase nechci předjímat, bude to pochopitelně otázka hlasování, je taková, že my splníme svoji zákonnou podmínku, aby mohla vláda definitivně rozhodnou.