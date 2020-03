Kancléř Mynář k dodávkám materiálu: Škarohlídové už se zabývají tím, co za to bude Čína chtít

Denně teď v Česku přistávají letadla naložená tolik potřebnými ochrannými a zdravotnickými pomůckami. Především z Číny přijíždí tuny roušek, respirátorů, masek a dalšího vybavení. Jaké je pozadí nákupů zdravotnického materiálu? Proč prezident Miloš Zeman v době pandemie častěji nevystupuje na veřejnosti a plánuje to změnit? O tom mluvil kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 15:00 26. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevím, jestli byste se s eurovkou před obličejem zachránili oproti nákaze, říká Vratislav Mynář | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pane kancléři, premiér Andrej Babiš (ANO) měl v pondělí projev k národu, prezident Miloš Zeman ho měl ve čtvrtek minulý týden. Sledoval jste, co říkal premiér, jeho vystoupení?

Přiznám se, že nesledoval. Měl jsem příjemnou starost a to bylo uspávání mého půlročního syna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vratislav Mynář: Naše únorová cesta do Číny významnou měrou přispěla k narovnání vztahu mezi ČR a Čínou

Chtěla jsem se vás zeptat, jak se vám projev líbil. Takže ani zpětně jste si k němu cestu nenašel?

Našel. Já jsem si samozřejmě ráno v kanceláři přečetl kompletní přepis monitoru, takže vím, o čem mluvil pan premiér.

A líbil se vám alespoň z toho přepisu?

Myslím, že pan premiér mluvil velmi lidsky. Mluvil podle mého názoru velmi děkovně, což se samozřejmě v tuto dobu sluší a patří, za to, že poděkoval všem v první linii a ve všech liniích a poděkoval i občanům za toleranci a trpělivost se stavem, který v České republice všeobecně panuje, protože s ním nikdo z nás nemá žádnou zkušenost. Takže z pohledu občana České republiky se mi líbil.

Ptám se vás na to kvůli srovnání s projevem, který měl ve čtvrtek minulý týden prezident Miloš Zeman. Protože prezident do svého projevu zařadil také několik, řekla bych, jízlivých poznámek. Zejména si uvědomuji poznámku vůči hercům, která zazněla poměrně jednoznačně. Je to podle vás něco, co ve chvíli pandemie patří do projevu prezidenta republiky?

Paní Bastlová, nejsem tady od toho, abych hodnotil to, co má říkat premiér nebo má říkat prezident. Samozřejmě jsou to dvě různé osoby...

„Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti.“ Miloš Zeman (prezident ČR)

Mě zajímá jenom váš názor, pane kancléři.

Já vám říkám svůj názor. Jsou to dvě svébytné osoby. Byla velká poptávka po tom, že pan prezident žádný projev k občanům nedává. Když se rozhodl, že udělá nějaký projev, tak byla zase velká kritika toho, že to nedělá na veřejnoprávních médiích.

Když to přece jenom udělal a veřejnoprávní média měla tu možnost si to samozřejmě od komerční televize stáhnout nebo se s nimi domluvit, tak samozřejmě přišla kritika tohohle druhu. Já si myslím, že role prezidenta je v téhle době vystoupit před lidmi, což udělal. To, že se vyjádřil podle mého názoru k věci typu herců nebo panu Hrušínskému, pardon, k panu principálovi jistého divadla...

Ano, teď jste nám identifikoval, o koho šlo, což ale samozřejmě bylo jasné.

V momentě, kdy se tenhle člověk velmi nelichotivě vyjadřoval k tomu, co v České republice je, zlehčoval tuhle situaci, zlehčoval i kroky vlády, tak samozřejmě si myslím, že je oprávněná kritika. Ať už to řekl pan prezident, nebo kdokoliv.

Mimochodem mě zaujalo, že pan prezident ve svých slovech vyzýval herce, že by raději měli jít například do domovů důchodců, aby seniorům zpříjemnili tyto těžké chvíle, což ale v té chvíli bylo už zakázané. Nejsou to třeba zbytečné přešlapy?

Nevím, jestli to byl zbytečný přešlap, aby herci v momentě, kdy říkají, že nemají žádné kšefty a že bohužel jsou zavřená divadla, pomáhali. Teď se ukazuje v televizi spousta těch lidských záležitostí, jakým způsobem herci, členové baletu, já nevím všichni ostatní, se snaží v téhle těžké chvíli zpříjemnit a je jedno, jestli je to důchodcům nebo malým dětem. Viz středeční akce s tím zpěvem Není nutno.

Myslím, že ta výzva nebyla špatná. To, že bylo konkrétně řečeno něco ohledně návštěv, samozřejmě nebylo možná šťastné, když v ten moment návštěvy byly zakázány. Ale bylo to myšleno tak, aby lidé nezaháleli a svým jistým způsobem uměli zpříjemnit tuhle těžkou chvíli svým spoluobčanům.

DOKUMENT: Prezident Zeman se vyjádřil ke koronaviru. Přečtěte si celý jeho projev Číst článek

Pan prezident ve svém projevu poděkoval Číně za pomoc v krizové situaci – za to, že jsme tam mohli, dokázali nakoupit potřebné zdravotnické ochranné pomůcky. Proč nepoděkoval v tom stejném projevu také Evropské unii? Ona se totiž shodou okolností, tuším den před prezidentovým vystoupením, objevila informace o tom, že Evropská unie nám poskytne pomoc ve výši více než jedné miliardy eur právě na řešení toho stavu, té pandemie a všech následků. Nebylo na místě poděkovat třeba také Evropě?

Jestli si dobře vzpomínám, pan prezident uváděl to, že se krátce předtím setkal v rámci expertního týmu se stávajícím ministrem zdravotnictví i bývalým ministrem zdravotnictví a to, co nejvíce trápilo zdravotníky a občany České republiky, byla právě ta konkrétní materiální pomoc.

Nevím, jestli byste se s eurovkou před obličejem zachránili oproti nákaze. Důležité bylo asi to, aby se k nám dostaly ty konkrétní roušky a konkrétní respirátory. A tohle byla ta pomoc z Číny. Nezaznamenal jsem, že by přišla odněkud jinud, takže komu jinému poděkovat?

Takže na další pomoc třeba přijde řada nebo na další děkování přijde řada třeba v následujících dnech a projevech?

Já myslím, že se to dá předpokládat. Ano.

Mimochodem jste zmínil to, že prezident byl kritizován za to, že nevystoupil na veřejnosti, že nepronesl žádný projev k národu. Pak tedy vystoupil ve čtvrtek. Plánuje pan prezident nějaké další veřejné vystoupení v následujících dnech?

Mohu potvrdit, že je velká poptávka po názorech pana prezidenta a pan prezident se rozhodl samozřejmě v rámci, řekněme, nějakého času vystoupit, a teď neříkám, jestli přímo s projevem nebo jestli to bude v rámci nějakého rozhovoru, ale říct svůj názor na vznikající a vyvíjející se situaci. Ano, to mohu potvrdit.

Babišovy výroky jsme vyžehlili, říká Mynář. Cesta do Číny a symbolická pomoc nás podle něj udržely ve hře Číst článek

Prezident podpořil kroky vlády premiéra Andreje Babiše, ale přesto: je některá z těch opatření – jež jsou v těchto dnech schvalována ve sněmovně a v Senátu – která by třeba pan prezident nechtěl podepsat nebo proti kterým by se stavěl?

Ne, naopak. Pan prezident mě vyzýval, že v momentě, kdy všechny zákony budou schváleny ve zrychleném režimu, tak abychom je co nejrychleji doručili k němu, aby nebylo žádné zdržení. Příkladem je dnes (ve středu, pozn. red.) po včerejším jednání zákon o rozpočtu České republiky, tak mohu potvrdit, že již v odpoledních hodinách pan prezident bez zaváhání podepsal a zákon už je zpátky na vládě.

‚Narovnání vztahů‘

Když přejdu k nákupu zdravotnického materiálu, na který jsme už několikrát narazili. Ten se tedy podařilo v dostatečném množství zajistit v předchozích dnech právě jedině a pouze v Číně. Létají sem v poslední době letadla s tunami materiálu. Vy jste v rozhovoru pro Seznam Zprávy naznačil, že je to zásluha pana prezidenta a pak také vás, Martina Nejedlého a Jaroslava Tvrdíka, kteří jste, tuším, během února byli v Číně. Mohl byste mi popsat, jakou přesně zásluhu na tom vlastně máte? Jak to celé proběhlo a jakou roli v tom hrajete?

Nepřiznávám si žádnou zásluhu. Já jsem pouze řekl, že my tři, kteří jsme byli tolik proklínáni tou cestou, to znamená přivezení osobně toho daru, symbolického daru Číně v době, kdy Čína na tom byla nejhůř a potřebovala, tak to významnou měrou přispělo k nastavení, respektive narovnání vztahů mezi Čínou a Českou republikou, které byly velmi pošramoceny působením regionálního politika pana Hřiba (pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů, pozn. red.) a jednoho senátora, respektive více senátorů, ale nejviditelnějším panem Fischerem (nezávislý senátor Pavel Fischer). Tohle jsem řekl a za tím si stojím.

Máte pocit, že by nám jinak Čína zdravotnické pomůcky neprodala? Podotýkám, že je samozřejmě prodává, my nakupujeme.

Nedokážu říct, jestli by prodala. Nedokážu říct, jestli by to bylo v takovém množství, jestli by dokázala zareagovat tak rychle, jak dokázala zareagovat, a jestli bychom na té mapě světa, kdy tam všichni stojí a všichni chtějí od Číny stejnou pomoc v podobě nákupu zdravotního materiálu, patřili k těm zemím, které by byly, řekněme, na bedně – to znamená mezi prvními, kterým by se tahle pomoc dostala.

Jak říkáte, že v Číně nakupuje celý svět – ostatně to vidíme všichni – tak mě napadá hned několik příkladů toho, kdy ostatní země také nakoupily obrovské balíky zdravotnického materiálu. Španělsko ve středu vystoupilo s tím, že má objednaný zdravotnický materiál za půl miliardy eur, takže obrovskou dodávku. Ale objevují se i malé drobnější lokální příběhy. Například ve středu poslanec Občanské demokratické strany Petr Beitl informoval o tom, že on sám dokázal v Číně nakoupit za 400 tisíc korun respirátory typu FFP2 a za pouhý týden je dovezl do České republiky. Jak je to možné, pane kancléři? Dokázali to, měli nějakou protekci, nebo jak si to vysvětlujete?

Já mohu říct, že mám opačnou zkušenost, protože takových těch vykuků, kteří by rádi samozřejmě nakupovali relativně levný zdravotnický materiál z Číny a prodávali tady mnohonásobně dráž, tak takových požadavků, že tím, že se podařilo společnou prací Kanceláře prezidenta republiky, hlavně ministerstva vnitra a Česko-čínské smíšené komory zajistit dodávku pro naše zdravotníky, pro naše občany, tak těch vykuků, jestli bychom nepomohli zajistit dopravu, aby tady na tom mohli zbohatnout, tak těch je většina nebo spousta.

Pokud se podaří komukoliv sehnat jakýkoliv materiál, který samozřejmě nebude sloužit účelově k tomu, aby na tom neštěstí někdo zbohatl, ale pokud to bude sloužit k tomu, k čemu ta pomoc, respektive ty prostředky dováží ministerstvo vnitra, budu za to jedině rád.

Co mimochodem říkáte na kvalitu jednotlivých zdravotnických pomůcek, které do České republiky doráží? Teď se jenom odkazuji na poznámky řady zdravotníků, kteří fotí na sociální sítě, řekla bych, místy poměrně chatrné zdravotnické pomůcky, které jsou vydávány právě za ony respirátory. Máte pocit, že ta kvalita je dostatečná? Nemohli jsme v té rychlosti třeba i naskočit na výrobky horší kvality?

Víte, já si umím představit, že po bitvě je každý generál. To znamená v momentě, jak se – a věřím, že to nastane – kdy se prostě oklepeme z toho nečekaného šoku, co znamená pandemie koronaviru, tak samozřejmě se najdou spekulanti a kverulanti, jestli to nebylo zbytečně drahé a jak se ptáte vy, jestli ta kvalita byla taková nebo maková. Já vám řeknu konkrétní příklad. Viděl jsem kritiku od hygieniků z Ostravy a ptal jsem se na to záměrně, abych měl informaci nejenom z jedné strany...

Rychlotesty na koronavirus z Číny mají podle krajské hygieničky chybovost až 80 procent Číst článek

To mluvíte o těch rychlotestech, že?

Ano. Ptal jsem se na to záměrně pana ministra Hamáčka (Jan Hamáček z ČSSD) a pan ministr Hamáček mně potvrdil to, co jsem si myslel, když jsem viděl záběry v televizi. Ty rychlotesty, které má k dispozici ministerstvo zdravotnictví a o kterých mluvila zmiňovaná hygienická stanice v Ostravě, jsou úplně jiné než rychlotesty, které dodává ministerstvo vnitra. A mohu to potvrdit, protože já jsem si vyžádal sadu několika těchto rychlotestů pro potřeby tady našich policistů, kteří chrání pana prezidenta. Takže vím, že je to něco úplně jiného.

Tomu rozumím. Ale u těch roušek nebo respirátorů jsem se ptala speciálně proto, že sice je můžeme hodnotit až po bitvě, nicméně lékaři je potřebují během bitvy.

Máte pravdu. Já jsem slyšel slova pana šéfa krizového štábu, pana profesora (Romana) Prymuly, který říkal, že respirátory, které jsou označením FFP2, jestli se nepletu, tak jsou naopak vyšší kvality než FFP2, protože ty zachycují snad 94 % těch případných virů a respirátory, které ministerstvo vnitra z Číny odebírá a dodává našim zdravotníkům do první linie, zachycují 97 %.

Poradce Nejedlý

Pane kancléři, ještě by mě zajímalo pár technických detailů k vaší cestě do Číny, kde jste tedy byli v únoru, jak jsem už zmínila. Kdo tu cestu platil, pane kancléři? Kdo platil letenky?

Vy se mě ptáte na věci, které se mě netýkají. Pokud se ptáte mě jako Vratislava Mynáře, jako kancléře prezidenta republiky, tak já budu mít hrazenou letenku ze zdrojů Kanceláře prezidenta republiky. Zatím ta faktura tady u mě není, ale ano, jako jediná bude placena z Kanceláře prezidenta republiky. Jak si hradil cestu pan Nejedlý jako soukromá osoba, to je otázka na něj, stejně tak na pana Tvrdíka.

Mě zajímaly v tuto chvíli náklady vaší cesty, protože Pražský hrad zasílal v žádosti o informace týdeníku Respekt a také serveru Seznam Zprávy informace o tom, že tedy žádnou cestu neplatili. Ale to je tedy jenom tím, že zatím nedorazila faktura, jak říkáte?

Ano. Ta odpověď byla naprosto správná. To znamená v době, kdy jsme byli ti největší lumpové a darebáci, tak tady přišlo asi sedm dotazů podle zákona 106 a nemluvím o dalších novinářích, o tom, co jsme si dovolili a chtěli nás samozřejmě honit za to, jak moc to bylo drahé.

Babiš po schůzce v Lánech ocenil Zemanovy kontakty v Číně, Česku podle něj nyní pomáhají Číst článek

Takže já viděl ty odpovědi. Byly naprosto v pořádku, byly pravdivé, protože v ten moment, kdy sem přišly ty otázky, tady žádná faktura ohledně zaplacení letenky pro moji osobu nebyla.

Mimochodem: proč jste si k tomu při zajišťování veškerých náležitostí cesty a toho všeho, co k tomu patřilo, přibral soukromou osobu Martina Nejedlého? Nejsou na Pražském hradě nějací zaměstnanci Pražského hradu, kteří by to mohli také vykonat, abychom přece jenom nad jejich činností měli lepší veřejný dohled než nad soukromou osobou Martinem Nejedlým?

Slečno, Martin Nejedlý je oficiálním poradcem pana prezidenta...

Ale není zaměstnaný na Pražském hradě.

A pan Martin Nejedlý byl té dobroty, že sám, byť není zaměstnancem a není ani korunou placen, si vzal na starost vyjednávání s firmami, které měly zájem poskytnout nebo alespoň se spolupodílet na tom daru, na té humanitární pomoci pro Čínu. Já si myslím, že za tohle si spíš zaslouží poděkování, než aby byl za to peskován.

Má z toho nějaký obchodní prospěch? Nebo si říkám, proč tam jede a proč sám platí náklady na svoji cestu?

Možná vám novinářům se to zdá být zvláštní, ale prostě Martin Nejedlý takový je, stejně tak je takový Jarda Tvrdík a stejně tak jsem takový já. To znamená, že jsme si platili pobyt sami, my jsme se tam stravovali sami.

Já jsem neujišťoval ani korunu krom letenky, stejně oba dva mí kolegové, jestli se nepletu. A byť samozřejmě se vám to těžko věří, tak žádný osobní prospěch, ani obchodní, ani osobní z toho není.

OBRAZEM: Do Česka dorazila dodávka respirátorů z Číny. Vítali ji Babiš, Hamáček a Schillerová Číst článek

Mně ani tak nejde o důvěru, pane kancléři, mně jde o transparentnost. A říkám si, jestli postavení Martina Nejedlého v roli poradce prezidenta republiky a současně soukromé osoby je dostatečně transparentní pro veřejnost, pro média, pro všechny?

Ono je to jinak. Kdyby pan Martin Nejedlý byl zaměstnancem Kanceláře prezidenta republiky nebo by pobíral nějaký plat, tak by vám vadilo, že je zaměstnancem a pobírá nějaký plat. To, že to nepobírá a živí se jako samostatná osoba, tak vám to přijde netransparentní. Ono je to jedno, jak by to bylo.

Pane kancléři, vám také nikdo určitě nevyčítá váš plat. To je přece naprosto standardní a korespondující se zákony.

To byste se divila, kolik lidí mně vyčítá můj plat a kolik pořád se mě ptá na můj plat a píše mi, že je to neadekvátní a že jsem placen ze všech daní všech našich občanů. To byste se divila.

‚Všichni škarohlídové‘

Deník N a týdeník Respekt přišly s informací, že Čína skupovala během ledna a února v Česku veškerý ochranný zdravotnický materiál. Tvrdí, že začátkem března kvůli tomu Bezpečnostní informační služba dokonce varovala vládu, protože měla obavy z toho, že tohoto materiálu v Česku bude nedostatek. Což se tedy následně potvrdilo, respektive toho materiálu skutečně bylo málo. Zajímá mě: dostal prezident republiky také takové varování od tajné služby?

To se mě ptáte na moc, protože já samozřejmě přístup k tajným informacím, které občas výjimečně Bezpečnostní informační služba zasílá panu prezidentovi, nemám. My máme standardní postup a standardní cestu těchhle utajovaných materiálů a já nevím, co v nich je.

A co si o tom myslíte? O informaci, že tady Čína skupovala ochranné prostředky a my je teď sháníme všude, kde se dá?

Tak zaprvé já tu informaci nemám. Teď to slyším poprvé, takže se mi na to těžko reaguje. Nedokážu říct, jestli je to pravdivá informace, nebo není. A vzhledem k tomu, že o tom psal, jak říkáte, Deník N a Respekt, tak si myslím, že to bude asi tak 1 % pravdy tak, jak tyhlety dvě instituce vždycky píšou. Ale bez nějakých invektiv vůči těmto dvěma, pokud tomu takhle bylo, tak samozřejmě je zarážející, že pokud Bezpečnostní informační služba, jak říkáte, podávala tuto informaci vládě a bylo to všeobecně známo, tak je divné, že se tomu nezabránilo, nedošlo k nějakému zákroku.

Vláda, tuším, 2. března zakázala vývoz ochranných pomůcek z území České republiky. Těžko říci, jestli to byla reakce.

To neumím říct. To nedokážu posoudit.

Před několika otázkami jsme rozebírali, jakou roli hrají politické vztahy v těch nákupech zdravotnických ochranných materiálů v Číně, jakou roli hrál třeba i vztah prezidenta republiky, vaše návštěva a tak dále. Pane kancléři, zajímá mě: pokud v těchto obchodech hraje takovou roli, řekněme, určitá politická protekce, tedy dobré politické vztahy a tak dále, co za to Čína bude chtít?

Já si myslím, že tohle je velmi spekulativní otázka. Všichni škarohlídové už se zabývají tím, co za to bude Čína chtít. Věřím, že Čína to nedělá z toho důvodu, že by za to chtěla nějaký politický kapitál nebo jak píšou někteří rádoby znalci, že si tím získává politický vliv, aby na nás měla co možná největší páky. Podle mě je to úplný nesmysl.

Čínský režim je stále agresivnější. Koronavirus není problém zdraví, ale politiky, říká umělec Badiucao Číst článek

A tak z nějakého důvodu asi Čína předřadí některou zemi před jinou – jak jste sám řekl, že jsme třeba dostali přednost před někým jiným. Tak mě zajímá, co jsme za to zaplatili.

Čína dodávala stejně tak jako k nám, tak dodávala samozřejmě do Itálie a do těch nejvíce v té době postižených zemích, jako je Írán a Itálie. Takže to, že my jsme se dostali, řekněme, na nějaké top místo, za to buďme rádi. Ale nebylo to tak, že by všechny odsunuli a dodávali jenom k nám, takto to samozřejmě nebylo. A já si myslím, že Čína tu facku s koronavirem dostala jako první, teoreticky i prakticky ji jako první vyřešila a to, že tam dochází teď momentálně, zaplať pánbůh za to, k nakopnutí zpátky ekonomiky, tak to je důkazem toho, že prostě vyrábí tyhle prostředky a má jich dostatek na rozdíl od všech ostatních zemí na světě, tím pádem s nimi může disponovat a je to samozřejmě ku prospěchu i Číny, že lidé vyrábějí, že mají na platy a že je zájem o ty výrobky v celém světě. To je přece logické.

Tomu rozumím. Ale když si to vezmu několik týdnů zpátky, tak vztahy České republiky a Číny se výrazně horšily a najednou říkáte, že Česká republika dostala přednost před ostatními zeměmi. Tak se ptám za co? Co za to?

Ne co za to. Ptáte se, jak je to možné.

Nebo jak je to možné, ano.

Ono pro Číňany je strašně těžko pochopitelné, že před několika lety vláda České republiky vydá prohlášení, že uznává politiku jedné Číny a jednotnou politiku, a pak se tady nějaký regionální politik rozhodne proti tomu bojovat a nějaký jeden senátor se rozhodne proti tomu bojovat a hodit do toho, jak se u nás na vesnici říká, vidle. To je stejný, jako kdyby česká reprezentace řekla: „My teďka budeme bojovat za toho lvíčka na prsou“ a našel se tam jeden, který si bude dávat vlastní góly.

Takže tohle je pro Čínu podle mě stejně jako pro každou jinou normální zemi naprosto nepochopitelné, že tohle se může stát. Ale u nás jako v demokratické zemi se to může stát. Stejně tak bych rád ukázal, když jste se mě ptala na to, jestli je to kvalitní a za jaké peníze se nakupuje, tak já myslím, že pan Hřib je prostě nejenom geniální politik, který dokáže kazit práci všech ostatních, ale on je i vynikající hospodář, jak jsem se dočetl. To znamená, on objednal prostředky, které Čína dodává, minimálně srovnatelné, v nejlepší kvalitě za 2 eura, pan Hřib se chlubil na svém facebookovém profilu, že je objednal za 12 eur.

On se, tuším, chlubil hlavně tím, že něco sehnal, což bylo v té době velmi obtížné.

On je v té době ještě nesehnal. V té době je objednal za 12 eur a chlubil se tím, že nepřišly, a proto dostal slevu za 8. Jestli už přišly, zaplať pánbůh za to. Ale já teď nemluvím proto, jestli to stálo víc nebo míň, protože si myslím, že by se nemělo počítat o euro víc nebo míň, když to má zachránit lidské životy a pomoc občanům České republiky. Jenom mluvím o tom, jaká nesprávná rozhodnutí někteří lidé dělají. A ano, Čína je na tohle velmi citlivá a já mohu potvrdit, že to, že pan prezident, a nejenom do Číny, ale do Ruska a stejně tak i na západ jezdí a snaží se mít vyvážené vztahy se všemi zeměmi, tak tohle nám výrazným způsobem pomohlo v tom, abychom měli dnes zdravotní pomůcky, které máme.

Materiál z Číny dosud stát přišel na tři miliardy korun. Chybějící respirátory poskytnou hasiči a policie Číst článek

Pane kancléři, neukazuje se na téhle situaci, jak je strašně riskantní být v tak důležité věci, jako jsou zdravotní pomůcky, závislí na zemí, jako je Čína? Protože v podstatě bylo tedy, jestli dobře rozumím vašim slovům, na čínské libovůli, jestli dá přednost České republice anebo nás nechá čekat v řadě?

Myslím, že to je samozřejmě dáno tím, že nejenom Česká republika, ale všichni dnes, tak jak jsme se na tom shodli, stojí u dveří Číny a všichni tam klepou. Určitě není dobře, kdybychom byli závislí v čemkoliv na komkoliv. Tomu naprosto rozumím a naprosto s vámi souhlasím. Ale možná jsme měli využít služeb pana Fischera, který samozřejmě říká, že je to vlastizrada brát tyhle prostředky a klanět se Číně, a já pořád čekám, kdy se objeví, kdy pan Fischer sežene nějaké roušky třeba v Itálii nebo ve Španělsku, kde jich určitě mají nadbytek. Odnikud jinud k nám ty prostředky neproudí v takovém množství, které potřebujeme. Já myslím, že je zbytečné se bavit o tom a hledat za tím něco špatného.

Pane kancléři, trochu těmi otázkami mířím k tomu, jestli to celé není v uvozovkách řečeno přefouknuté, protože zkrátka nakupuje celý svět. Ten, kdo má peníze, ten v Číně nakoupí a dostane své ochranné pomůcky. Tak jestli na druhou stranu trochu nepřeceňujeme tyto postranní vlivy. Jestli zkrátka ten, kdo má peníze, nekoupí?

Není to pravda. Podle informací, které mám já, když se začal tento závod s časem a honu za ochrannými pomůckami, tak jsem dostal informaci i díky tomu, že jsme tam byli my, tak jsem věděl, kam můžu zavolat, tak jsme dostali informaci o tom, že Čína omezuje a upozaďuje veškeré komerční prodeje a řeší takzvané politické záležitosti a politické objednávky. To znamená pomoc státům stát versus stát, a ne soukromá firma versus stát.