Úředníci snížili Mynářově firmě pokutu. Pomohlo ‚klamání zákazníka’ o výšce sněhu na sjezdovce

„Klamání zákazníka" a „nepravdivé údaje" o výšce sněhu. Díky tomu se firma hradního kancléře Vratislava Mynáře dočkala snížení pokuty za odběr vody načerno na zasněžování sjezdovky v Osvětimanech. Vyplývá to z rozhodnutí o pokutě, které má iROZHLAS.cz k dispozici. Inspekce životního prostředí nejdříve vyměřila sankci přesahující 57 tisíc. Jenže společnost se odvolala a úředníci ministerstva životního prostředí pak pokutu o téměř 20 tisíc snížili. Praha 5:00 17. dubna 2022

„Spáchal tak přestupek podle ustanovení §125a ods. 1 písmena b) vodního zákona, za který se mu ukládá (…) pokuta ve výši 57 600,- Kč.“ Takto rozhodl brněnský inspektorát České inspekce životního prostředí v prosinci 2020.

Firma O.L.G.A., kterou vlastní kancléř Mynář, během předchozí zimní sezóny na přelomu let 2019 a 2020 odebrala téměř 1 500 kubíků vody z boční nádrže vodního toku Hruškovice takzvaně načerno. Vyplývá to z rozhodnutí o pokutě, které redakce získala na základě informačního zákona.

Nebylo to přitom poprvé, co se firma dostala kvůli stejnému pochybení do hledáčku inspektorů. Jen o několik měsíců dříve v září 2020 dostala společnost rekordní pokutu ve výši 300 tisíc korun za porušení zákonů při odběru vody na zasněžování Ski areálu Osvětimany, jak tehdy popsal Radiožurnál.

A aby toho nebylo málo, firma vodu na zasněžování odebírala z místního rybníku, který si kancléř Mynář postavil podle zjištění Reportérů ČT bez povolení.

‚Šikanózní‘ pokuta

Ale zpět k aktuální pokutě. Společnost se proti rozhodnutí brněnského inspektorátu odvolala. Bránila se tím, že zasněžovala „na zkoušku“ pouze jeden den, že odběr vody měl mizivý vliv na životní prostředí a že začala zasněžovat až ve chvíli, kdy věděla, že vodoprávní úřad povolení udělí.

„Odvolatel prokazatelně odebíral povrchové vody z vodní nádrže, aniž by jeho povolení k nakládání s vodami bylo pravomocné. Činil tak zcela vědomě, což sám i potvrdil ve svém vyjádření při kontrole. “ ministerstvo životního prostředí (rozhodnutí o pokutě)

„Což mu (odvolateli, tedy firmě O.L.G.A., pozn. red.) skýtalo vzhledem k uděleným souhlasným stanoviskům záruku, že svou činností neškodí životnímu prostředí,“ napsali zástupci firmy do odvolání. Vedle toho měli pokutu za nepřiměřeně vysokou v porovnání se sankcemi, které dostávali jiní provozovatelé sjezdovek za stejné přečiny.

Jako hlavní důvod ve své žádosti o přezkoumání verdiktu brněnských inspektorů ale firma uvedla špatný výpočet na černo odebrané vody. „Odvolatel (firma O.L.G.A., pozn. red.) dále nesouhlasí s postupem, jakým orgán prvního stupně stanovil množství nedovoleně odebraných povrchových vod,“ stojí v dokumentu.

Právě na základě množství vody byla stanovena výše pokuty, kterou zástupci firmy označili za šikanu: „Uloženou pokutu ve výši 57 600,- Kč považuje za šikanózní, protože mu již orgánem prvního stupně byla udělena pokuta v celkové výši 300 000,- Kč za totožné předchozí jednání.“

Celou věc tak muselo posuzovat ministerstvo životního prostředí. To letos v lednu dalo Mynářově firmě částečně za pravdu. A pokutu snížilo na 38 400 korun. Důvod? Vypočet nedovoleně odebrané vody podle resortu opravdu neseděl. Brněnští inspektoři totiž počítali s výškou sněhu 30 cm, kterou na webu firma lákala lyžaře. A ta nebyla pravdivá.

Lyžařský areál v Osvětimanech, který provozuje firma kancléře Vratislava Mynáře | Foto: Dalibor Glück / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Lákadlo pro lyžaře

Kontroloři z brněnské inspekce životního prostředí na přelomu let 2019 a 2020 navštívili Ski areál Osvětimany dvakrát, aby si výšku sněhu zkontrolovali. Dále pak vycházeli z denních údajů z webové kamery veřejně dostupné na webových stránkách areálu.

„Z pořízené série screenshotu záběrů odvolatelem instalovaných webkamer, které byly pořízeny v inkriminovaném období, je možno seznat, že odvolat skutečně ač neměl platné povolení, odebíral povrchové vody a zasněžoval sjezdovku v době, kdy tak činit ještě neměl.“ ministerstvo životního prostředí (rozhodnutí o pokutě)

„Dále je u každého dne uváděn údaj o výšce sněhu 30 cm. Že se jedná o pokrývku technického sněhu, je prokazatelné ze zachyceného okolí sjezdovky, které je holé,“ napsali do rozhodnutí o pokutě.

Jenže tenhle způsob určení výšky sněhu se nelíbil zástupcům Mynářovy firmy. A sami při své obraně uvedli, že údaje na webu, nejsou pravdivé a že reálně bylo na sjezdovce maximálně 20 centimetrů sněhu.

„Výšku sněhu 30 cm má kontrolovaná osoba (firma O.L.G.A., pozn. red.) uvedenou na svých webových stránkách jen jako lákadlo pro lyžaře. V žádném případě tuto hodnotu tedy nelze brát jako kvalifikovanou měrnou veličinu při určování množství odebrané povrchové vody,“ bránili se. V Brně ale s výtkami neuspěli.

„Co se týče vrstvy technického sněhu vytvořené zasněžováním, Česká inspekce životního prostředí považuje údaj 20 cm, který je nižší oproti údajům na webových stránkách, kde byl uveden údaj 30 cm, za nevěrohodný, neboť buďto klamal obviněný při umístění údaje o 30 cm vrstvě sněhové pokrývky na webové stránky, nebo klame při svém překládaném údaji o sněhové pokrývce 20 cm coby obviněný,“ smetli inspektoři argument ze stolu.

Jenže úředníci ministerstva životního prostředí měli jiný názor a právě ve výšce sněhu dali Mynářově firmě za pravdu. „Odvolací orgán má k uvádění podmínek pro lyžování na webových stránkách provozovatelů ski areálů poznatek, že hodnoty výšky sněhové pokrývky bývají skutečně záměrně nadsazené a reálně neodpovídají skutečnosti,“ napsali do rozhodnutí.

Nepravdivé a nadsazené údaje o výšce sněhu označili za marketingový tah k přilákání většího počtu návštěvníků. „K těmto praktikám se podle zjištění uchyluje značná část provozovatelů ski areálů a je možno je označit za klamání zákazníka, nicméně tato skutečnost je věcí šetření jiných správních orgánů,“ dodali. Vypočetli tak firmě pokutu 38 400 korun.

To byla ale jediná věc, v čem se úředníci se zástupci společnosti shodli. V rozhodnutí o pokutě připomněli, že Mynářova firma se dopustila už podruhé stejného prohřešku a tedy „již naplňuje určité známky recidivy“. Pochybnosti měli i o dokumentu, kterým firma dokládala odběr elektřiny. A vyvrátili tvrzení, že sjezdovka byla zasněžovaná na zkoušku pouze jeden den.

„Nadto odvolatel sám doznává, že v závislosti na klimatických podmínkách zasněžoval sjezdovou trať, aby bylo možno využívat ski areál jeho návštěvníky. Je tedy zcela patrné, že zasněžoval nejen jak tvrdí on sám jeden den „na zkoušku“, ale výroba technického sněhu probíhala i v dalších dnech,“ uvedli v rozhodnutí.

Požár srubu

Pod Mynářovu firmu patří také chata Na Srubu, která stojí u sjezdovky v Osvětimanech a která na konci března vyhořela. Mynář tvrdí, že srub někdo zapálil úmyslně a to ačkoliv vyšetřování hasičů ještě neskončilo.

K události podle něj vedla nenávist některých novinářů z České televize, serverů Seznam Zprávy, Respektu, Deníku N ale i redakce iROZHLAS.cz. „Tito všichni ohrozili životy mých dětí a mojí rodiny,“ řekl Mynář na videu, které zveřejnil.

Mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna se vůči nařčení ohradil. „Zpravodajství Českého rozhlasu se řídí důsledně zákonem o Českém rozhlase a Kodexem Českého rozhlasu. Nařčení pana Mynáře, která zveřejnil v souvislosti s požárem své restaurace, kategoricky odmítáme,“ reagoval na twitteru.

