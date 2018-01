Hradní kancléř Mynář přiznal stamilionový majetek. Vlastní akcie Unipetrolu i Pražské teplárenské

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář zveřejnil po pěti letech na Pražském hradě své majetkové přiznání. Informovala o tom Mladá fronta DNES. Mynář podle deníku vlastní na 125 pozemků, akcie Unipetrolu a Pražské teplárenské. Na účtu v bance pak má zhruba 13,5 milionu korun. Dalších 60 milionů půjčil svým firmám. Praha 7:15 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hradní kancléř Vratislav Mynář | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Hradní kancléř Vratislav Mynář vlastní podle dokumentu, který se objevil v centrálním registru „majetkových přiznání“ politiků a státních úředníků, 125 pozemků. Většinu má u městysu Osvětimany na Uherskohradišťsku, odkud pochází.

Prezidentovy billboardy platí spolek jeho přátel. 'Nejde o kampaň, ale podporu,' říká Nejedlý Číst článek

Má ale také domy na lukrativních místech v Praze nebo Brně. Mynářovi patří třeba vila ve Strašnicích, o pozadí nákupu psala média v roce 2015, nebo dům u Pražského hradu, jehož hodnota je asi 70 milionů korun.

Podle přiznání patří hradnímu kancléři také pět firem, které za posledních pět let, kdy je Mynář pravou rukou prezidenta Miloše Zemana, vykázaly ztrátu přes 15 milionů korun. Z dokumentů také vyplývá, že Mynář nalil do svých firem půjčky ve výši 60 milionů korun.

Peníze kancléř podle svých slov získal ještě předtím, než začal pracovat na Pražském hradě. „Měl jsem podnikání v nakládání s odpadem se dvěma dalšími partnery. Jedním z nich je Vladimír Pavlík. A v určitém období jsme patřili k největším v republice. Pak jsme to prodali nadnárodní francouzské společnosti,“ vysvětlil pro Mladou frontu DNES Mynář.

Firma Liglass Trading darovala 'zemanovcům' 200 tisíc, ve stejné době získala i dobrozdání od Mynáře Číst článek

Jeho někdejší společník Pavlík mu nyní podle majetkového přiznání dluží dva miliony korun. Mynář také vlastní akcie Unipetrolu nebo Pražské teplárenské v celkové hodnotě přes deset milionů korun.

Mynář dlouho odmítal přiznání zveřejnit. Tvrdil, že v zákoně není uvedeno, jakému úřadu ho má poslat. Udělal to až poté, co mu to nařídil soud. Přiznání nahrál do elektronického systému, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti, 30. listopadu, tedy podle zákona poslední možný den, připomíná deník.

Kancléř také zveřejnil majetkové přiznání těsně před koncem funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který si ho na Hrad přivedl.

Mynář dlouhodobě čelí kritice i kvůli tomu, že stále nemá bezpečnostní prověrku. Národní bezpečnostní úřad mu ji neudělil v září 2015, Mynář následně neuspěl ani s rozkladem vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se chce bránit soudní cestou.

Zeman loni v březnu řekl, že pokud Mynář bude dobře vykonávat svou práci a kvůli pomalým soudům nebude rozhodnuto, nevidí důvod, aby kancléř z funkce odcházel.