Mynář dostal za porážku prasete pokutu 1300 korun. Osvětimanskou zabijačku navíc ještě řeší hygienici

Hradní kancléř Vratislav Mynář dostal pokutu kvůli zabíjačce, kterou uspořádal v dubnu ve své restauraci v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Trest mu dali veterináři. Mynář totiž porušil zákon, protože neměl prase registrované. Hygienici navíc pořád ještě řeší i to, že na zabijačce v době koronavirové krize bylo víc lidí, než povolovala pravidla. Praha/Osvětimany 14:05 27. května 2020

„Při kontrole bylo zjištěno porušení plemenářského zákona, protože chovatel nezaregistroval chov prasete u Českomoravské společnosti chovatelů. Za tento přestupek byla chovateli uložena pokuta ve výši 1300 korun, což je obdobná výše sankce, jaké ukládala Krajská hygienická správa jiným chovatelům za podobný přestupek,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Za porušení plemenného zákona kvůli neregistrování zvířete hrozí pokuta až milion korun, ovšem veterináři dávají obvykle pokuty jen v takové výši, kterou dostal Mynář. Podle Majera hrozí vyšší trest jen tomu, kdo neregistruje prase opakovaně, nebo by neevidoval mnohem větší chov. Navíc veterináři přihlížejí i k tomu, že řada chovatelů o povinnosti nahlásit jedno prase ani neví, neboť dříve platilo nařízení registrovat až dvě a více zvířat.

Chovatelé jednoho prasete měli výjimku, která však byla v prosinci 2018 zrušena kvůli nákaze afrického moru prasat, aby veterinární dozor věděl o všech domácích chovech.

Mynář nebral mobil a na dotazy Radiožurnálu zaslané v SMS nereagoval. Veterinářům sdělil, že o nutnosti evidovat prase nevěděl. Proti pokutě může podat odpor, ovšem tím by riskoval, že dostane sankci ještě o pár tisíc korun vyšší, pokud veterinární správa přestupek potvrdí.

Porážku prasete řeší i hygiena



Osvětimanskou zabijačku navíc řeší ještě i hygienici. Proběhla totiž 17. dubna v době zákazu volného pohybu obyvatel kvůli koronavirové pandemii, kdy mohli lidé až na výjimky pobývat venku jen ve dvojicích. A na zabijačce jich bylo s Mynářem šest.

Mynář namítal, že všichni účastníci akce byli testovaní na covid-19 a výsledky všech byly negativní. Lékařka Vojtěška Bělíková ale reportérům Radiožurnálu řekla, že otestovala všechny, až na Mynáře. Ten se pak hájil tím, že on se nechává testovat pravidelně a že i jeho výsledky byly vždy negativní.

Okolnostmi Mynářovy domácí zabijačky se zabývala nejprve policie, 21. dubna ale rozhodla, že mohlo jít o přestupek a oznámení předala Krajské hygienické stanici Zlínského kraje. Hygienici dosud nerozhodli.

„Máme doručených více jak 600 přestupků, vyřizujeme to postupně, takže teď momentálně to ještě není vyřízené,“ řekla Vendula Ševčíková, vedoucí oddělení kanceláře ředitele zlínské hygienické stanice.

Účastníci Mynářovy zabijačky se ale s největší pravděpodobností pokutě od hygieniků vyhnou, i kdyby hygienici došli k závěru, že přestupek spáchali. Bylo to totiž v době, kdy nařízení a zákazy vydalo ministerstvo zdravotnictví, což Městský soud v Praze následně zrušil, protože opatření podle něj měla vydat vláda podle krizového zákona.

To by znamenalo, že bez trestu by se musely odložit všechny nahlášené přestupky spáchané od 23. března do 27. dubna, tedy i ten, který se týká osvětimanské prasečí porážky.

Jenže ministerstvo zdravotnictví podalo proti verdiktu Městského soudu kasační stížnost a od té doby hygienici vyčkávají. Vyřešený proto zatím není žádný sporný případ, ani ten Mynářův. „Zatím jsme nic neodložili, vyčkáváme, jak ta situace dál bude,“ řekla Ševčíková.

Vratislav Mynář v minulosti už několik pokut za nerespektování pravidel dostal. Třeba za načerno vybudovaný rybník v Osvětimanech, nebo za vypouštění odpadních vod do potoka. Další pokuta za nepovolené zasněžování sjezdovky mu hrozí. Úřady navíc nařídily vrátit dotaci v souvislosti se stavbou jeho penzionu.

Lánská schůzka

Na verdikt hygieniků kvůli možnému přestupku spáchanému v době koronavirové krize nečekají jen v Osvětimanech. Hygienici zatím nerozhodli ani o dalším známém případu. Bylo to 4. dubna, kdy se na zámku v Lánech sešel poradní tým prezidenta Miloše Zemana.

Třináct lidí včetně prezidenta, jeho nejbližších spolupracovníků, tří členů vlády, guvernéra České národní banky a policejního prezidenta, sedělo za stolem, na kterém měli před sebou talíře plné jídla. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček je při tom vyfotil. Na snímku sice všichni měli roušky, ale seděli vedle sebe mnohem blíž než na povolené dva metry, a navíc nebylo jasné, jak s rouškou přes ústa mohli jíst.

Mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice Dana Šalamunová řekla, že pouhá fotografie k rozhodnutí o přestupku nestačí. A postěžovala si, že zástupci Hradu s nimi nespolupracují. „Vyžádali jsme si seznam účastníků, který dosud nebyl dodán, takže jsme vyzývali Kancelář prezidenta republiky k doplnění, kancelář nám poslala tři dopisy, ale pořád to tam není,“ řekla.

Bez informací z Hradu se podle ní hygienici neobejdou. „To je pro nás stěžejní, abychom mohli třeba ty lidi vyslechnout a prostě zjistit, co se tam událo a tím pádem musíme pojmenovat, jaké mimořádné opatření mohlo být porušeno. Ale k tomu nemáme bohužel pořád relevantní informace, takže teď zvažujeme další strategii,“ dodala. Jak bude strategie vypadat, nechtěla prozrazovat.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček odpověděl vyhýbavě na dotaz Radiožurnálu, proč hygienici dosud nedostali seznam účastníků schůzky. „Krajská hygienická stanice opakovaně obdržela písemné vyjádření Kanceláře prezidenta republiky,“ sdělil. Na opakovaný dotaz, proč tedy hygienici požadovaný seznam stále nemají, reagoval: „V žádném případě nebudu cokoli v této záležitosti vyřizovat nebo komunikovat prostřednictvím médií.“