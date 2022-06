‚Hluboká neznalost‘ kancléřovy práce. Mynář odmítá zdůvodnit pracovní cesty do Číny i Ruska

Jeho „neposvěcená“ cesta do Kataru se stala předmětem kritiky. Hradní kancléř Vratislav Mynář ale v minulých letech podnikl řadu pracovních výjezdů bez doprovodu prezidenta, o nichž nemá veřejnost žádné informace. Celkem pětkrát navštívil Čínu, třikrát byl v Rusku. Důvody samostatných výjezdů odmítl Hrad sdělit. „Účel pracovních cest je z logiky věci zřejmý, tedy plnění funkce kancléře,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz neurčitě Mynář. Praha 5:00 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem dvanáctkrát kancléř Vratislav Mynář vycestoval na zahraniční pracovní cestu bez účasti prezidenta Miloše Zemana v posledních deseti letech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celkem dvanáctkrát vycestoval v posledních deseti letech kancléř Vratislav Mynář na zahraniční pracovní cestu bez účasti prezidenta Miloše Zemana. Jednou zamířil do hlavního města Velké Británie, všechny ostatní jeho samostatné výjezdy byly buď do Ruska nebo Číny.

Mynář odletěl bez vědomí premiéra a ministra zahraničí do Kataru. ‚Skandální,‘ říká senátor Fischer Číst článek

S výjimkou toho posledního z března letošního roku. Tehdy šéf Kanceláře prezidenta republiky zamířil do Kataru. V tajnosti jel podle tvrzení Pražského hradu předat osobní pozvání prezidenta Zemana katarskému emírovi. Vysloužil si za to kritiku. Za českou zahraniční politiku je totiž ze zákona primárně odpovědná vláda a o Mynářově výjezdu nevěděl podle zdrojů Radiožurnálu ani premiér Petr Fiala (ODS), ani ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Více si o tom můžete přečíst ZDE.

Server iROZHLAS.cz si proto na základě informačního zákona vyžádal informace o všech zahraničních cestách Vratislava Mynáře, včetně popisu jejich náplně. Jenže Hrad žádosti částečně nevyhověl, a to právě ve zdůvodnění účelu jeho samostatných výjezdů do zahraničí.

„Pokud vedoucí Kanceláře prezidenta republiky koná pracovní cestu individuálně, činí tak na základě ústního pověření prezidenta republiky a zprávu z takové pracovní cesty prezidenta republiky předává rovněž ústně,“ uvedl Hrad v reakci na žádost.

„Někdy se může týkat zahraniční politiky celého státu. Když ho tam prezident pošle - což je jeho právo, mě taky občas prezident někam poslal - ale ta zpráva, kterou jsem o té cestě napsal, byla zformulována tak, že ji mohl i někdo předat do vlády. Byla třeba i zaslaná na ministerstvo zahraničních věcí.“ Ivo Mathé (bývalý kancléř prezidenta Václava Havla)

Podle bývalého kancléře prezidenta Václava Havla Iva Mathé je ale standardní, že z cest se sepisují zprávy. „Písemná zpráva o služební cestě je běžná v každém obyčejném podniku, v soukromém i ve státní firmě. Za mě všichni, kteří byli vysláni na služební cestu mimo státní návštěvy prezidenta, tak o tom samozřejmě museli napsat zprávu. Jedou tam za peníze rozpočtu kanceláře a to bylo snad ani ne zvykem, ale jasnou povinností po každé pracovní cestě,“ popsal Mathé.

Zápisy se podle něj dělaly i v případě, kdy zaměstnanci Hradu jeli předem kvůli přípravě vrcholové návštěvy prezidenta. A zpráva podle něj byla důležitá i pro návaznost při dalších jednáních. „Když jede někdo další do toho daného státu - ministr zahraničí, obchodu - tak má přehled všech předchozích kontaktů s tím státem. To je přeci úplně zásadní informace,“ vysvětlil.

Účel Hrad popsal jen ve dvou případech – právě u březnové cesty do Kataru a u cesty do Číny na začátku roku 2017, kterou měl Mynář vykonat kvůli přípravě následné květnové vrcholné návštěvy Zemana v Číně.

Článek pokračuje pod dokumentem.

Sever Novinky.cz tento týden upozornil, že Hrad odmítá zveřejnit také náklady na Mynářovy samostatné zahraniční cesty.

‚Cesty splnily účel‘

Server iROZHLAS.cz se na samostatné zahraniční cesty zeptal Mynáře. „Běžnou součástí pracovních povinností kancléře prezidenta je vykonávat agendu spojenou se zahraniční politikou prezidenta republiky, například příprava zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací, jednání se zahraničními protějšky, účast na jednáních vyžadující osobní přítomnost,“ popsal obecně Mynář, co během deseti „neobjasněných“ výjezdů dělal.

Účet za Mynářovu cestu: doručení pozvánky katarskému emírovi vyšlo na sto tisíc korun Číst článek

Konkrétní náplň své práce během těchto cest ale neupřesnil a jen dodal, že splnily svůj účel. „Pracovní cesty do zahraničí mají striktně pracovní program, přičemž všechny uskutečněné cesty přinesly výsledky v oblasti diplomatické, ekonomické či přispěly k rozvoji vztahů mezi představiteli jednotlivých států,“ tvrdil.

Dotaz na účel výjezdů označil za neznalost. „Dovolím si konstatovat, že tento dotaz pramení z hluboké neznalosti fungování Kanceláře prezidenta republiky, neboť dle zákona je činnost tohoto úřadu striktně vymezena zákonem. Účel pracovních cest je tedy z logiky věci zřejmý, tedy plnění funkce kancléře a Kanceláře prezidenta republiky jako servisní organizace prezidenta republiky,“ uvedl Mynář.

Bez vědomí vlády i bez prověrky

Kritika na hradního kancléře míří především proto, že některé jeho zahraniční pracovní cesty nejsou koordinovány s vládou. Na začátku roku 2020, když ve světě začala propukat epidemie onemocnění covid-19, Mynář například navštívil Čínu, tedy zemi, kde byl virus poprvé identifikován. O cestě tehdy informoval server iDnes.cz s odkazem na čínskou tiskovou agenturu Nová Čína.

„Dovolím si konstatovat, že tento dotaz pramení z hluboké neznalosti fungování Kanceláře prezidenta republiky, neboť dle zákona je činnost tohoto úřadu striktně vymezena zákonem. Účel pracovních cest je tedy z logiky věci zřejmý, tedy plnění funkce kancléře a Kanceláře prezidenta republiky jako servisní organizace prezidenta republiky.“ Vratislav Mynář (kancléř prezidenta Miloše Zemana)

V Pekingu se podle agentury kancléř setkal s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuem, který měl návštěvu ocenit jako důkaz „hlubokého přátelství české vlády a lidu s Čínou“. Stejně jako v případě letošního výjezdu do Kataru ani tehdy vláda o cestě nevěděla, jak řekl tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO).

Mynář navíc nemá bezpečnostní prověrku. On sám tvrdí, že ji ze zákona nepotřebuje - ačkoli o ni během Zemanova prvního funkčního období usiloval a nedostal ji -, ale například podle předsedy senátního výboru pro zahraniční věci Pavla Fischera to problém je a Mynářovu katarskou misi dokonce označil za ohrožení zájmů Česka.

„Do Ruska pan prezident vysílal muže bez prověrky – pana (Martina) Nejedlého, teď vyslal do Kataru trestně stíhaného kancléře také bez prověrky, o jehož diplomatických schopnostech nikdo nic neví. Pro mě je to ohrožení zájmů České republiky,“ uvedl Fischer s narážkou na cestu prezidentova poradce Martina Nejedlého do Ruska v listopadu 2020.

V březnu 2018 pak oba prezidentovi muži – Nejedlý i Mynář – letěli do Číny, aby ověřili informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. Doprovázel je tehdy také místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík.

„Mým úkolem nebylo v Číně zjišťovat osud poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga, ale zjistit podrobnosti o budoucnosti investic CEFC v Česku,“ uvedl tehdy Mynář v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Nejedlý referuje ústně

I Nejedlého cesta do Ruska v listopadu 2020 vyvolala nevoli. Nejedlý měl v Moskvě jednat s poradcem ruského prezidenta a to ačkoliv nemá bezpečnostní prověrku, pracovní smlouvu s Hradem a ani obsah schůzky předem neprojednal s vládou, která za zahraniční politiku nese odpovědnost.

Senátní zahraniční výbor to tehdy označil za narušení zásad jednotné politiky, dokonce se tehdy mluvilo o odebrání diplomatického pasu, který Nejedlý měl. K tomu nakonec došlo až téměř o rok později, a to kvůli zdravotní indispozici prezidenta Zemana.

Server iROZHLAS.cz se také prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím ptal na Nejedlého samostatné zahraniční cesty. Odpověď ale nedostal. „Pokud jde o pana Martina Nejedlého, ten je poradcem prezidenta republiky na dobrovolném základě, bez právního vztahu ke Kanceláři prezidenta republiky a pokud jej k nějaké cestě prezident republiky pověří, činí tak ústně,“ zdůvodnil zamítnutí žádosti ředitel odboru legislativy a práva Hradu Václav Pelikán.

O Nejedlého sólo zahraničních cestách tak prý Hrad informace vůbec neeviduje. „Pan Martin Nejedlý si cestu hradí sám a z cesty neposkytuje prezidentu republiky informaci písemně, ale, jak bylo opakovaně ověřeno, pouze ústně. Znamená to, že v Kanceláři prezidenta republiky žádné informace o jeho případných cestách (…) nejsou,“ dodal Pelikán.

V březnu 2018 Mynář a Nejedlý letěli do Číny, aby ověřili informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. | Zdroj: Fotobanka Profimedia, Český rozhlas