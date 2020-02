Zemana znám jako důchodce z Vysočiny, vzpomíná kandidát na předsedu Senátu Vystrčil

Hlasování o novém předsedovi Senátu proběhne 19. února. Favoritem je senátor ODS Miloš Vystrčil, host Interview Plus. Dokonce už to připustil i druhý kandidát Jiří Růžička (za STAN). Na otázku, jestli se cítí jako favorit, sám Vystrčil odpovídá: „Abych pravdu řekl, necítím nebo se aspoň na to snažím nemyslet. Protože by to nemělo být o tom, kdo je, nebo není favoritem, ale o tom, co je nejlepší.“ Interview Plus Praha 16:10 10. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Post nového předsedy horní komory Parlamentu by podle Vystrčila měl vycházet z architektury jednání, které proběhlo na začátku volebního období, tedy zhruba před rokem a čtvrt, kdy se jedná o všech postech pro předsedy (a místopředsedy) všech senátních výborů a komisí.

„Proto mi přijde logické, abychom tuto pozici ponechali klubu ODS. Ale není to jediné kritérium, a já si taky velmi přeji, aby senátoři a senátorky brali ohled na to, koho považují za nejlepšího kandidáta. To nemůže ukázat nic jiného než tajná volba.“

Kubera? Je to bolestivá ztráta

Náhlý odchod Jaroslava Kubery pak bere jako osobní a bolestivou ztrátu. „S ničím takovým… jsem nepočítal. Říkal jsem, že (Kubera) je nenahraditelný. Byl to jedinečný člověk, jedinečný muž se všemi klady a třeba i některými zápory. Nemyslím, že ten, kdo nastoupí na jeho místo, by se měl snažit ho nahradit ve způsobu chování a jednání. Ale myslím, že by se v některých věcech, které začal, mělo pokračovat.“

Senátor Vystrčil by, kdyby se stal předsedou Senátu, prý rád pokračoval v Kuberových výjezdech do jednotlivých senátních obvodů, kde by pokračoval ve vysvětlování, proč je horní komora tak důležitá, co přináší z hlediska stability demokracie v Česku nebo jakou roli hraje při ochraně svobod a naší Ústavy.

„Je to ale na osm měsíců, a co je v té době možné udělat, jsou tři věci – pokračování ve vysvětlování významu Senátu, zlepšení komunikace se sněmovnou a tím zkvalitnění legislativního procesu, a třetí věc, kterou nevím, jestli jde ještě stihnout, je, že bych byl rád, kdyby se podařilo zorganizovat veřejné slyšení,“ vyjmenovává.

Veřejné senátní slyšení obvykle řeší jediný problém, „a pro politiky, případně vysoké státní úředníky, kteří jsou pozváni, je nemožné, aby nepřišli a neodpovídali na otázky. Což se dnes, zejména u některých zástupců exekutivy, rozmáhá.“

Senát vs. Hrad

A co vztahy s prezidentem Milošem Zemanem? „Nevím, jestli měl Kubera s prezidentem názorové souzení a dobré vztahy… On se vždy snažil ke všem chovat slušně a taky se vždy domluvit. V tomto smyslu bych se snažil o totéž. Nemyslím si ale, že bych se s prezidentem názorově shodoval, v některých věcech se jednoznačně rozcházíme.“

„Se Zemanem se znám z dob, kdy byl důchodce z Vysočiny a já hejtmanem Kraje Vysočina a v té době jsem ho i navštěvoval. Dokonce jsme se o tom, kam směrovat rozvoj kraje, několikrát bavili a měl velmi dobré nápady a názory… To všechno se ale změnilo, když se stal prezidentem a obklopil se svými poradci. Tehdy najednou naše komunikace ustala a názorově jsme se významně rozešli,“ vzpomíná.

Kromě rozdílných názorů na význam a potřebnost Senátu, dál jmenuje rozdílný pohled na společenské systémy, jaké vládnou v Číně nebo Rusku. „Podobně máme rozdílné pohledy na státní rozpočet nebo na fungování této vlády, kdy já si myslím, že současný premiér by předsedou vlády být neměl, pokud v sobě kumuluje tři druhy moci – politickou, ekonomickou a mediální. A má i další problémy nebo minulost, která mu neslouží ke cti. A náš prezident si tohle nemyslí.“

Na otázku, jestli je lepším kandidátem, než je Jiří Růžička, pak odpovídá: „Nevím, jestli bych byl lepší, nebo horší. Jen řeknu, že mám za sebou zkušenosti, snad disponuji určitými schopnostmi, takže věřím, že bych tu funkci byl schopen důstojně zastávat,“ dodává Miloš Vystrčil.

V audiozáznamu Interview Plus se dozvíte, jestli stále platí, že se zatím nerozhodl, jestli by jel na zahraniční cestu na Tchaj-wan, jak chtěl Jaroslav Kubera. Také jak se dívá na současnou ODS a co jeho straně stále chybí. Ptal se Jan Bumba.