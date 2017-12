Drahoš: Společnost je kvůli Zemanovi rozdělená, rád bych ji stmelil

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. První je podle abecedy fyzikální chemik a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Pro svou kandidaturu získal podporu více než 50 tisíc občanů. Prezidenta půjdou lidé volit 12. a 13. ledna, případné druhé kolo se bude konat za čtrnáct dnů. Seriál Praha 10:40 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidenstký kandidát a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jak byste chtěl přispět ke stmelení společnosti?

Česká společnost je momentálně rozdělená. Zasloužil se o to do značné míry i pan prezident Zeman. Bonmoty typu "budu prezidentem dolních 10 milionů" mi připadají poněkud pošetilé.

Chci být prezidentem všech. Samozřejmě chápu, že lidé budou mít různé názory na různé věci, ale chtěl bych společnost stmelovat a vzbuzovat národní hrdost. Ze všech stran slyšíme spíše strašení. Je důležité říkat lidem: Můžeme být hrdí na své dějiny, jsme schopni zvládnout situaci a dokážeme mnohé. Nenechme se zastrašit, nebuďme přihrbení, nemáme důvod se ohýbat před nikým a před ničím.

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Referendum jako takové považuji za důležitý nástroj zejména na komunální úrovni, kde lidé dobře vědí, o čem hlasují. Referendum o tak zásadních otázkách, jako je vystoupení z Evropské unie, bych jako občan nepodporoval.

Samozřejmě pokud by byl přijat zákon o speciálním referendu na toto téma nebo by Parlamentem prošel zákon o obecném referendu, který tam leží, pak bych je jako prezident podepsal. Ale považoval bych za důležité před jakýmkoli zásadním referendem upořádat korektní kampaň, zejména o výhodách našeho členství v Evropské unii. Jsem přesvědčen, že by se názor spousty lidí silně změnil.

Uděloval byste milosti?

Prezidentskou milost považuji za rozumnou část pravomocí prezidenta, ale prezident by měl s udělováním milostí šetřit. Vycházím z toho, že každý odsouzený by měl mít určité světélko na konci tunelu. To znamená, měl by mít naději, že se jeho osud může změnit.

Uděloval bych milosti pouze ve výjimečných případech ze sociálních, zdravotních a humanitárních důvodů. Samozřejmě bych se radil s odborníky, ale toto by byly jediné důvody, kdy bych zvažoval udělení milosti. Institut milosti by měl v pravomocích prezidenta zůstat.

Koho považuje za největšího soupeře?

Pokud předpokládám, že prezident Zeman bude kandidovat, že mu v tom nezabrání třeba zdravotní důvody, pak si myslím, že má velkou šanci dostat se do druhého kola. Mým cílem je dostat se do druhého kola proti němu nebo proti tomu, kdo by se tam případně dostal. V tuto chvíli považuji za největšího soupeře toho, kdo se dostane proti mě do druhého kola. Bude to pravděpodobně prezident Zeman, ale nejsem to schopen tvrdit s jistotou.

Pokud byste se do druhého kola nedostal, koho z dalších kandidátů byste podpořil?

Já o tom přemýšlím, se všemi kandidáty se stýkáme, bavíme se velmi věcně na prezidentských debatách. Mám nějaké tipy, zúžený okruh kandidátů, které bych podpořil, ale přece jen bych ještě vyčkal do konce kampaně. Určitě bych ale někoho z nich podpořil proti stávajícímu prezidentovi Zemanovi.

Další díl nového seiálu s otázkami pro prezidentské kandidáty si můžete přečíst na serveru iROZHLAS.cz v úterý, kdy bude odpovídat diplomat Pavel Fischer. Odpovědi uchazečů o Pražský hrad i jejich profily vysílá také Radiožurnál. Kandidáty představujeme podle abecedy.

Profil: kdo je Jiří Drahoš?

Svou prezidentskou kandidaturu oznámil osmašedesátiletý akademik Jiří Drahoš 28. března v rodném Jablunkově na Frýdecko-Místecku.

„Mám první vzpomínku, kterou si uvědomuji. Otec mě vedl za ruku zasněženým parkem za jablunkovskou radnicí. Dodnes si pamatuji obrovské závěje nad námi,“ vzpomíná na své dětství prezidentský kandidát.

Do Prahy se ze slezského Jablunkova přestěhoval kvůli studiu na Vysoké škole chemicko-technologické. Ve vysílání Českého rozhlasu už dříve popsal, co rozhodlo, že profesní kariéru zasvětil chemii a vědě.

„Měl jsem velmi dobrého učitele chemie na střední škole, navíc s chemií jsem měl velmi příznivý vztah. Ne že by mi třeba nešla matematika, ale chemii jsem považoval za bezvadnou kombinaci experimentu a teorie,“ přiblížil Drahoš.

Po absolvování oboru fyzikální chemie nastoupil do tehdejší Československé akademie věd. V polovině osmdesátých let se Drahoš dostal do Německé spolkové republiky a díky brazilskému kolegovi se později stal hostujícím profesorem na univerzitě v Sao Paulu.

„Byl to tenkrát mladý kluk a já jsem mu dělal školitele jeho doktorské práce. Po revoluci mě pozval do Brazílie nejdřív na jeden semestrální kurz na univerzitu v Sao Paulu. Pak jsem si ten pobyt ještě dvakrát zopakoval, ale už ve stlačené časové kombinaci, že jsem ten semestrální kurz odpřednášel za jeden měsíc,“ popsal Drahoš.

Předsedou Akademie věd se stal v roce 2009 a instituci vedl osm let. Kromě laboratoří nebo kanceláří tráví osmašedesátiletý vědec i v koncertních sálech. Drahoš je přes 40 let členem komorního pěveckého sboru.

„Je to úžasná relaxace. Říkám tomu brain washing čili pozitivní vymývání mozku. Když přijdu do sboru na zkoušku, tak chtě nechtě musím zapomenout na problémy s Akademií věd, chemickým inženýrským, studenty a soustředit se na Petra Ebena, Dvořáka nebo Bacha,“ vysvětloval.

Drahoš kandiduje s podporou hlasů občanů, sesbíral celkem 141 tisíc podpisů lidí.