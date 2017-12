Hynek: Nechci okamžitě vystupovat z Evropské unie, občané ale mají právo o tom rozhodnout

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. Šestým je podle abecedy zbrojař Jiří Hynek za Realisty. Pro svou kandidaturu získal podporu více než dvaceti poslanců. Prezidenta půjdou lidé volit 12. a 13. ledna, případné druhé kolo se bude konat za čtrnáct dnů. Seriál Praha 10:41 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta a zbrojař Jiří Hynek za Realisty | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak byste chtěl přispět ke stmelení společnosti?

Začal bych asi tím, když budu prezidentem, že bych požádal tiskového mluvčího pana Ovčáčka, aby rychle našel Peroutkův článek. A když by ho nenašel, než dojdu na Hrad, tak bych ho vyměnil. To by byl první krok ke stmelení naší společnosti.

Ale trochu vážněji. Určitě bych se snažil moderovat dnešní politická jednání a vystupovat hlavně seriózně, korektně a slušně.

Zbrojař Jiří Hynek odpovídal na tři otázky Českého rozhlasu

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Naši občané jsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby mohli volit do Parlamentu a aby mohli volit prezidenta v přímé volbě. A domnívám se, že by měli být dostatečně kvalifikovaní na to, aby mohli rozhodovat o závažných věcech jako stát se členy Evropské unie a případně setrvat v Evropské unii. Nejsem člověk, který by chtěl okamžitě vystupovat z Evropské unie, ale občané mají právo o tom rozhodnout.

Uděloval byste milosti?

Na rozdíl od amnestií, u kterých se domnívám, že bych je neudělil nebo si nedokážu představit situaci, proč bych je měl udělovat. Milosti bych uděloval, ale bylo by to jako šafránu, pravdu vzácně, ve výjimečných případech a muselo by to být řádně zdůvodnitelné.

Dokážu si představit, že bych udělil prezidentskou milost v kauze takzvaného chomutovského střelce, tedy občana, který se s legální zbraní snažil zabránit domnělému teroristovi v tom, aby ohrožoval obyvatele. A dnes je za tento čin stíhán. Pokud by byl odsouzen, tak si dovedu představit, že bych mu udělil milost.

Prezidentští kandidáti Další díl nového seriálu s otázkami pro prezidentské kandidáty si můžete přečíst na serveru iROZHLAS.cz v úterý, kdy bude odpovídat bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA). Odpovědi uchazečů o Pražský hrad i jejich profily vysílá také Radiožurnál. Kandidáty představujeme podle abecedy.

Koho považujete za největšího soupeře v prezidentské volbě?

Mým největším soupeřem jsem ve skutečnosti já sám, protože sám si to mohu zkazit. Mohu nepřesvědčit voliče a to mě může porazit. Jinak všichni kandidáti jsou dobří, rád se s nimi setkávám a ještě raději se s nimi utkávám. A ze všeho nejraději budu, když je všechny porazím.

Pokud byste se do druhého kola nedostal, koho z dalších kandidátů byste podpořil?

Hrál jsem závodně šachy, na dosti slušné úrovni, na úrovni národní ligy. A v šachách nikdy neprozrazujete svůj tah dopředu. Když ho prozradíte, tak prohrajete. A já nechci prohrát.

Až nastane ta situace, tak se budu rozhodovat. Je to také o tom, kteří dva kandidáti budou ve druhém kole. Nebudu-li tam já, tak budu zvažovat, který z těch kandidátů je lepší. Ne pro mě, ale pro naši zemi. Asi bych nepodpořil žádného z takzvaných eurohujerů.

Profil: kdo je Jiří Hynek?

„Můj děda byl myslivec, můj táta byl myslivec. A já té zálibě také trochu holduji. Rád si chodím trošku potrénovat na střelnici. Myslím, že se to člověku neztratí, ale nejsem nijak militantní, že bych zbraním nějak propadl,“ říká Jiří Hynek, který teď jako výkonný ředitel a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky prosazuje zájmy českých zbrojařů.

Kdo je kandidát na prezidenta Jiří Hynek? Profil připravila redaktorka Zdeňka Trachtová

Hynek vystudoval informatiku a kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Začínal jako vývojový pracovník v Tesle Kolín. A od devadesátých let vystřídal řadu manažerských pozic v různých firmách.

Zmíněnou asociaci převzal před šesti lety. Od té doby v diskusích ostře vystupuje proti zpřísňování pravidel pro držení střelných zbraní. Podle něj totiž Česko čekají těžké časy. A občany by chtěl připravit do boje. Zavést chce proto povinnou vojenskou službu, ale pouze pro muže.

„Má představa je, že po maturitě by se nastupovalo na tři měsíce. A po těch třech měsících by nastoupil člověk buď do zaměstnání, nebo do dalšího vzdělávání,“ upřesňuje plány Hynek.

Vojenský výcvik by ale podle něj měl ale vypadat jinak - efektivněji, než jak ho pamatuje generace dnešních čtyřicátníků. Sám na svá léta strávená na vojně ale nevzpomíná příliš dobře.

„Měl jsem pocit, že je to tak trochu ztracený čas. Ale neměl jsem problém s tím si někde ustlat. Jsem z vesnice, musel jsem se o sebe umět postarat. Tak to v mé generaci bývávalo,“ doplňuje Hynek.

Dnešní mladí muži podle něj potřebují disciplínu a fyzický trénink. Sám ve svých 56 letech stále pracuje na své kondici.

„Před čtrnácti dny jsem dokonce splnil fyzické testy na to stát se profesionálním vojákem, ač jím být nechci,“ podotýká kandidát na prezidenta.

'Pro tátu - pušku do ruky'

Jiří Hynek je podruhé ženatý a má čtyři děti, z toho dva syny se svojí současnou manželkou Eliškou Hynkovou.

Před rokem spolu s politologem Petrem Robejškem zakládal stranu Realisté. Před říjnovými sněmovními volbami se pak po jeho boku objevoval na plakátech s heslem „Pro tátu - pušku do ruky".

Dlouhodobě vystupuje proti imigraci a kritizuje politickou korektnost. Islám podle jeho slov není náboženství, ale invazivní politika.

Šéf zbrojařů a zakladatel strany Realisté ohlásil svou kandidaturu 21. srpna. Hynek nakonec získal podporu poslanců, získal podpisy od celkem 29 z nich.