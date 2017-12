Kulhánek: Evropská unie je pro nás příliš cenná, abychom riskovali. Zmanipulovat lidi je snadné

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. Sedmým je podle abecedy bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek, kandidát Občanské demokratické aliance. Pro svou kandidaturu získal podporu více než dvaceti poslanců. Prezidenta půjdou lidé volit 12. a 13. ledna, případné druhé kolo se bude konat za čtrnáct dnů. Seriál Praha 10:40 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta a bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto Vratislav Kulhánek | Foto: Michal Šula/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jak byste chtěl přispět ke stmelení společnosti?

Je to poměrně složitá záležitost, ale jediná cesta je slušné vystupování, komunikace se všemi politickými stranami a snažit se je uvést do jakéhosi souladu. Protože nenálada, která je, je spíš tvořena hádkami mezi politickými stranami, než že by byla svázána s tím, že by se lidé neměli rádi.

Vzniká to spíše takto uměle. Proto si myslím, že vystupování, obrušování hrotů v rámci politické diskuse a také trošku působení na novináře, aby to nezveličovali, by mohlo alespoň trochu vést ke stmelování.

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Rozhodně nejsem, a to z několika důvodů. Je máloco tak snadné jako zmanipulovat lidi proti něčemu. A viděli jsme to tak trochu na volbách, že se podařilo přesvědčit spoustu lidí o problému, který neexistoval, a jednoznačně se proti němu vyhraňovat.

Takže ne. A systém referenda, které by mělo ústavní charakter, tedy že výsledek by se musel ještě potvrdit ústavním soudem, musel by být v souladu s ústavou a se zahraničními dohodami a smlouvami, tak pak by to snad šlo. Referendum jako takové budiž ke všem možným, relativně malým problémům se snadným řešením. Ale Evropská unie je pro nás příliš cenná, abychom takto riskovali.

Uděloval byste milosti?

Už jsem mnohokrát řekl, že věřím natolik v soudní systémy, i když občas zaškobrtají, že rozsudky by měly odpovídat. A pokud se někdo dopustí trestného činu a je za něj odsouzen, tak by si to měl odpykat. Pokud dochází k nějakým problémům, řekněme zdravotního rázu, tak jsou možnosti i v rámci trestního řádu, aby soud odpustil zbytek trestu nebo prominul trest celý, takže k tomu není třeba milostí.

S milostmi se v poslední době zacházelo takovým způsobem, že si myslím, že lze bez nich docela dobře žít.

Koho považujete za největšího soupeře v prezidentské volbě?

Říkám to nerad, ale největším soupeřem je a bude ten, který se nezúčastní volební kampaně tak, jak se sluší a patří, ale provádí ji svým způsobem. Takže Miloš Zeman.

Pokud byste se do druhého kola nedostal, koho z dalších kandidátů byste podpořil?

Kteréhokoli, který se tam dostane, s výjimkou pana Hanniga. Ač je velmi milý člověk, tak veřejně prohlásil, že by pokračoval v politice prezidenta Zemana, tak tam bych měl trochu problém.

Profil: kdo je Vratislav Kulhánek?

„Když jsem sám řídil rallye, tak to bude takových jedenáct let, možná dvanáct. Sakra to chybí, ale s tím už člověk nic nenadělá,“ vzpomíná 74letý Vratislav Kulhánek na své velké hobby.

Závodů rallye se v osmdesátých a devadesátých letech účastnil jako řidič i jako spolujezdec. Naposledy navigoval mnohonásobného mistra republiky Ladislava Křečka na mistrovství Evropy v roce 2003.

„Ač jsme věkově i váhově byli na úrovni asi tří ostatních posádek dohromady, tak přesto jsme skončili devátí,“ popisuje.

Kulhánek vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Pracoval v několika společnostech, postupně i na manažerských pozicích.

V seznamech spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti byl evidován jako agent. Soud ale v roce 2004 rozhodl, že to bylo neoprávněně. Ministerstvo vnitra jeho jméno vyškrtlo.

Ve druhé polovině devadesátých let Kulhánek převzal řízení automobilky Škoda Auto. A značce zůstává věrný i poté, co před deseti lety z vedení odešel. „Mám jenom škodovky. Jezdím superbem, pak mám v garáži ještě felicii z roku 1957. Akorát skútra mám značky Honda, jestli to nevadí. Ty škodovka nedělá,“ směje se Kulhánek.

V minulosti byl také předsedou Českého svazu ledního hokeje. Je nestraník, ale v prezidentské volbě ho podporuje Občanská demokratická aliance. Její předseda, miliardář Pavel Sehnal, bývalého šéfa mladoboleslavské automobilky přímo oslovil s nabídkou kandidovat a nyní financuje jeho kampaň.

„Když jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, že jsem už dosáhl určitého stupně moudrosti. Myslím, že životní zkušenosti, které mám ve všech oblastech, se dají v této funkci dobře využít. Unie svobody a ODA byly strany, kterým jsem vždycky fandil. Program má hlavu a patu a není vzdálen od toho, co hlásala ODA dřív,“ vysvětluje, proč se rozhodl jeho nabídku přijmout.

Kulhánek sám sebe označuje za pravicového voliče. V médiích uvedl, že v minulosti volil hnutí ANO, v posledních sněmovních volbách ale už nikoli. Teď působí v dozorčí radě Pojišťovny Kooperativa. S bývalou manželkou má dvě dcery.

Bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto ohlásil svou kandidaturu 29. června. Kulhánek pro ni nakonec získal podporu čtyřiadvaceti poslanců.