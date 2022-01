Rakušan oznámil, že komise doporučila na post policejního prezidenta Vondráška. Je jediným uchazečem

„Podle zákona proběhlo nabídkové řízení, přihlásil se jeden uchazeč. Komise žádné výhrady nezmínila. My na vnitru teď máme dvě možnosti. Buď doporučení akceptovat, nebo neakceptovat. To bychom ale museli mít relevantní důvody. Teď je to na širší debatu ve vedení ministerstva vnitra, nechceme nic uspěchat,“ řekl Rakušan ve vysílání CNN Prima News.

Definitivní stanovisko ministerstvo prý oznámí v úterý.

Současný policejní prezident Jan Švejdar oznámil své rozhodnutí skončit ve funkci v prosinci minulého roku. „Dospěl jsem k názoru, že moje další setrvání ve funkci není žádoucí a zbytečně by komplikovalo věcné řešení současných policejních a bezpečnostních témat,“ napsal na twitteru. Odejít z úřadu by měl 31. března.

Martin Vondrášek nastoupil k policii v roce 1993. Mimo současnou funkci byl v letech 2008 až 2011 náměstkem ředitele pro vnější službu Krajského policejního ředitelství (KPR) hlavního města Prahy. Na KPR následně působil do roku 2014 jako ředitel.