Hannig: Člověk má poslouchat i ostatní. Na Hrad bych si vzal lidi s opačným politickým názorem

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. Třetí je podle abecedy zpěvák, hudební skladatel a zakladatel Strany zdravého rozumu Petr Hannig. Svou kandidaturu ohlásil 19. července. Získal podporu celkem 26 poslanců. Prezidenta půjdou lidé volit 12. a 13. ledna, případné druhé kolo se bude konat za čtrnáct dnů. Praha 10:40 6. prosince 2017

Jak byste chtěl přispět ke stmelení společnosti?

Myslím, že každý člověk by měl poslouchat nejen sám sebe, ale i někoho, kdo má jiné názory. Čili kdybych se stal prezidentem, vzal bych si na Hrad lidi, kteří mají opačný politický názor než já, aby byla korekce, protože bych chtěl být prezidentem pro všechny lidi, věkové a sociální vrstvy.

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Jsem předseda Rozumných, ta se dřív jmenovala Strana zdravého rozumu, a my jsme měli už od roku 2006 v programu obecné referendum, čili já jsem pro referenda, tudíž jsem pro referendum o vystoupení, nebo setrvání v Evropské unii. Myslím si, že je zbytečná starost systému, jak to já nazývám, že si myslí, že by lidé hlasovali proti, myslím, že by to bylo tak 80 na 20. Kde by lidé hlasovali proti, je přijetí eura, já jsem zásadně proti přijetí eura, protože to znehodnotí důchody, platy i úspory obyvatelstva.

Uděloval byste milosti?

Ano, protože soudy někdy rozhodují podle litery zákona, nikoliv ducha zákona. Může se stát, že semelou člověka, kterého by nesemlely, kdyby jednaly podle ducha zákona. Sám chodím na taková soudní jednání, kde se třeba soudí svoboda slova nebo různé, podle mě nekriminální věci, takže si myslím, že milost je dobrá věc a je dobrá v pravomocech prezidenta republiky.

Koho považujete za největšího soupeře v prezidentské volbě?

Myslím si, že to není můj soupeř, ale nejsilnějším kandidátem je samozřejmě Miloš Zeman. Mám v programu mnoho stejného jako on, ale mám jednu zásadní věc, kterou on nemá nebo má úplně na opačné straně, a to, že nechci euro a jsem velmi opatrný v eurofederalismu. Spíš bych byl pro naši větší samostatnost, tak jak to bylo před Lisabonskou smlouvou, když jsme měli právo veta. V tom se liším od Miloše Zemana. Jinak proti Miloši Zemanovi je dalších šest vyzyvatelů a tam bych nehodnotil, ale myslím, že Marek Hilšer má velké šance.

Pokud byste se do druhého kola nedostal, koho z dalších kandidátů byste podpořil?

Samozřejmě, i když mám určité výhrady k prezidentu Zemanovi, to znamená hlavně jeho jednání nebo vyjadřování k některým věcem, tak bych samozřejmě podpořil prezidenta Miloše Zemana ve druhém kole. Zaručuje určitou samostatnost České republiky.

Profil: kdo je Petr Hannig?

„Ve svých snech vidím zemi vzdálenou, kde vládne láska lidem všem. Láska je tam nejvyšším zákonem a národ zákon ctí,“ zpívá ve své pět let staré písni Petr Hannig. O zemi, kde vládne láska, tehdy snil z pozice šéfa strany Strany zdravého rozumu, kterou sám založil. Teď 71letý hudebník kandiduje na prezidenta.

Vraťme se ale do Československa druhé poloviny minulého století. Původním vzděláním umělecký kovář vystudoval obor varhany a skladba na pražské konzervatoři. Dlouhá léta působil jako redaktor Československého rozhlasu a zároveň měl svou kapelu Maximum Petra Hanniga.

V 70. a 80. letech pak patřil mezi nejvýznamnější osobnosti tehdejší hudební branže. Objevil například Jakuba Smolíka, Petru Černockou nebo Lucii Bílou, pro kterou napsal mimo jiné hit Neposlušné tenisky.

V 90. letech Hannig v Praze provozoval první erotické divadlo. „To už je dávná historie. Tam přišli třeba manželé, nemohli mít děti a potom mi přišly děkovné dopisy, že se jim narodila dvojčata a tak. Eros je strašně pozitivní věc. Ne že bych tehdy měl tyhle myšlenky, ono se mohlo v 90. letech podnikat v každém oboru a já jsem chtěl podnikat, tak jsem podnikal takhle,“ popsal dříve.

V roce 2002 Hannig založil Stranu zdravého rozumu, která posléze několikrát změnila název. Co ho po desítkách let v hudební oblasti táhlo do politiky?

„To bylo kvůli hudbě. Protože víte, ono se strašně peněz posílá do zahraničí, to jsou stovky milionů, protože se u nás hraje zahraniční hudba. Proto jsem do toho vstoupil, ale potom se k tomu přidávaly sociální problémy a tak dále,“ řekl Hannig.

Posledních 15 let se svojí stranou vytrvale kandiduje ve všech volbách do sněmovny a Senátu. Dosud bez úspěchu. Síly na čas spojil s političkou Janou Bobošíkovou, spojenectví se ale rozpadlo.

Hannig dlouhodobě prosazuje zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím. A vymezuje se proti Evropské unii a imigraci. Konec konců název jeho strany teď zní: Rozumní - stop migraci a diktátu EU.

„Pokud nás Evropská unie bude nutit přijmout migranty a euro, tak je lépe z EU vystoupit. Radši buďme sami, svobodní a kašleme na dotace,“ řekl Hannig už dříve ve vysílání Českého rozhlasu. Má jednoho syna a dvě vnoučata, kteří žijí ve Spojených státech.