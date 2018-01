Strategie prezidentských kandidátů těsně před volbami: koncerty, rozesílání dopisů a setkávání na nádraží

Už za pět dní budeme v prvním kole volit novou hlavu státu. Předvolební kampaně devítky kandidátů tak míří do finále. Velkolepé akce, kterými by chtěli na poslední chvíli získat voliče, ale kandidáti nechystají. Praha 10:45 7. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Expremiérovi Mirkovi Topolánkovi přispěl na kampaň i jeho někdejší zaměstnavatel a miliardář Daniel Křetínský | Foto: ČTK/Beran Hynek | Zdroj: ČTK

„Řekněte prosím všem, aby šli volit. Nemusí mě, když mě volí, budu šťastnej samozřejmě. Děkuju vám. Hlavně volte!“

Takto Karel Schwarzenberg v lednu 2013 jen pár dní před prvním kolem prezidentské volby promlouval k desetitisícovému davu na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. V rámci koncertu pořádaného na jeho podporu tu vystoupily desítky osobností.

A podobnou akcí – i když v menším měřítku – chce příští týden mobilizovat své voliče také diplomat Pavel Fischer, jeden ze současných devíti kandidátů.

Koncerty pro voliče

„Půjde o koncert v Rock Café tady v Praze na Národní třídě a půjde o setkání podporovatelů, našich sympatizantů, lidí od kumštu, od muziky,“ říká Fischer Radiožurnálu.

Kromě toho Fischer plánuje naplno využít pomoc dobrovolníků, kteří pracují na jeho kampani.

Podobně je popisuje textař Michal Horáček: „Starají se například o to, aby na úředních deskách bylo upozornění, že jsem si dovolil kandidovat. Také laskavě chodí a vysvětlují svým sousedům, kolegům a příbuzným můj program. Aktivní kontaktní kampaň dělají ve všech krajích. To se holt všechno nedá dělat přes televizi.“

Kandidující lékař Marek Hilšer spoléhá především na kontaktní kampaň. Lidi bude příští týden osobně oslovovat třeba na Hlavním nádraží v Praze. Jiří Drahoš pak chce občanům těsně před volbou posílat psaní poštou. Většina kandidátů ale zdůrazňuje, že na poslední dny nechystají žádné velkolepé akce ani výrazné změny stylu kampaně.

„Nemyslím si, že v této fázi by se mělo jednat o nějaké zásadní překvapení. Budu mít samozřejmě celou řadu výstupů, ať už outdoorových nebo normálně práce na sítích. Máme připraveny výstupy, které budeme dávat na Facebook, případně na Youtube,“ řekl Radiožurnálu expremiér Mirek Topolánek.

Ani kandidující hudebník Petr Hannig, zbrojař Jiří Hynek nebo bývalý šéf automobilky Škoda Auta Vratislav Kulhánek neplánují žádné zásadní změny svých strategií. Poslední dny před volbou chtějí věnovat především mediálním výstupům. Skoro každý den se totiž budou všichni uchazeči o Hrad střetávat v předvolebních debatách (mediální přehled tady).

Zeman mimo debaty

Současný prezident se do diskuzí zapojit odmítá a říká, že nevede volební kampaň.

Miloš Zeman těsně před prvním kolem volby vystoupí v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře vládě nebo v interview pro televizi Barrandov. Podle sociologa Dana Prokopa z agentury Median je neúčast obhajujících prezidentů v předvolebních debatách celkem běžná i v zahraničí.

„Myslím si, že před prvním kolem je to částečně ospravedlnitelné, protože je prezident v jiné pozici. A je to i pragmatické, protože zaměří kampaň na souboj dílčích protikandidátů proti sobě. Před tím druhým kolem je to ale otázka, protože tam se vyhýbá vyloženě střetu s kandidátem, který bude mít zřejmě dost podobnou sílu jako on a může to být vnímáno negativně,“ dodává Prokop.

„Problém ostatních kandidátů spočívá v tom, že mezi sebou soupeří o to, kdo se stane vyzyvatelem Miloše Zemana. Ty diskuse připomínají spíše takové přátelské setkání, kdy nedochází k nějaké ostré konfrontaci mezi kandidáty. Skutečně jsme zatím nezaznamenali nějaký osobitý přístup některého z kandidátů takovým způsobem, aby výrazně zaujal veřejnost a že by začal v poslední době získávat čím dál silnější voličskou podporu,“ říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

První kolo prezidentských voleb bude v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna. Pokud v něm žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční počet hlasů, uskuteční se 26. a 27. ledna druhé kolo.