Zítko s kandidaturou na Hrad neuspěl a stěžuje si. Vnitro ho přitom varovalo, že sbírá podpisy zbytečně

V poli neúspěšných uchazečů o Hrad, které v pátek ministerstvo vnitra z lednových voleb vyřadilo, je i aktivista Pavel Zítko. Ačkoliv tvrdil, že jen za pár dnů před uzávěrkou zvládl sesbírat potřebných 50 tisíc podpisů občanů, ukázalo se, že jich bylo jen 15 tisíc. Ve čtvrtek na resort donesl další podpisové archy, opíral se o výklad svého právníka, že je ještě může dodat. Neúspěšně. Na postup vnitra si teď stěžuje a chce se odvolat. Praha 7:00 30. listopadu 2022

„Ministerstvo vnitra nenahlásilo žádnou chybu v počtu dodaných hlasů 60 dnů před termínem voleb! Dokonce nenahlásilo chybu v počtu dodaných hlasů ani při žádné z celkem 3 osobních návštěv. Vše bylo podle slov zaměstnanců v pořádku a žádné výhrady nebyly do protokolu uvedeny!!! A najednou den poté je to špatně???“ hřímal Pavel Zítko na facebooku před fanoušky.

Rozčílilo ho rozhodnutí zaměstnanců ministerstva vnitra z minulého týdne, kteří došli k závěru, že nesplnil zákonné podmínky, a nemůže se tak zúčastnit jako kandidát lednových prezidentských voleb.

Šiřitel konspiračních teorií sice podpisové archy odevzdal v termínu, ale ke dveřím ministerstva jich donesl nedostatečný počet. Místo padesáti tisíc občanských podpisů nasbíral v termínu jen něco přes patnáct tisíc. Ještě před uzavřením přihlášek přitom tvrdil, že mu během osmi dnů vyjádřilo podpisem podporu 50 tisíc lidí.

Spoléhal se proto na to, že ho úředníci vyzvou k opravě nesrovnalostí a doplnění chybějících signatur. To se však nestalo. Ministerstvo zaslalo výzvy celkem sedmi uchazečům, Zítko mezi nimi chyběl. Úředníci totiž požadovali doplnit v přihláškách například jméno toho, kdo kandidátní listinu podává, jméno zmocněnce nebo navrhujícího občana, ani v jednom případě nešlo o doplnění několika tisíců podpisů.

‚Kontrolní výpravy‘

V momentě, kdy se Zítko nedočkal výzvy k doplnění, se sám vydal na odbor voleb ministerstva vnitra. To se uskutečnilo celkem třikrát – 18., 22. a 24. listopadu – a vždy z návštěvy resortu vysílal živě videa přes facebookový profil. Při tom i nadále sbíral podpisy podporovatelů, čímž se snažil podle rad svého právníka využít mezeru v zákoně, a základní podmínku tak splnit až po termínu.

Den před vyhlášením oficiálních kandidátů proto šestapadesátiletý Zítko se svými stoupenci napotřetí navštívili ministerstvo vnitra a přinesli další podpisové archy. Úředníci materiály sice přijali, tím to pro ně ale skončilo.

„Všechny předané podpisové archy byly v přítomnosti zmocněnce uloženy do papírového boxu, zapečetěny a uloženy u ministerstva vnitra, které k nim v rámci registračního řízení již nepřihlíželo,“ popsal v rozhodnutí Tomáš Jirovec, ředitel odboru voleb.

Alternativní právní výklad

Aktivista Zítko šíří na sociálních sítích dezinformace všeho druhu, mimo jiné i o údajném utajeném bratranci premiéra Fialy, o koalicích prezidentských kandidátů nebo právě to, že ho ministerstvo z voleb vyloučilo neprávem.

„Jak vyložil i Nejvyšší správní soud (...), není možno po lhůtě pro podání kandidátní listiny odstranit vady připojené petice způsobující, že na ní není uveden dostatečný počet občanů oprávněných volit prezidenta republiky.“ rozhodnutí ministerstva vnitra

V tom ho utvrzuje jeho právník Karel Světnička (mimo jiné zakladatel Moravské a slezské pirátské strany). Zákon o prezidentských volbách vykládá tak, že kandidát může kromě formálních chyb v žádosti „opravit“ i počet odevzdaných podpisů. To by znamenalo, že by mohl kandidát odevzdat při podání přihlášky pouze jeden občanský podpis a nadále měl ještě čas sehnat dalších 49 999 podpisů. „Kandidát může podle poslední věty paragrafu 26, odstavec 1, až do těch padesáti dnů doplňovat všechny věci, které tam chybí,“ zdůvodňoval na jednom z videí svůj postoj.

Tím však jde jak proti právnímu výkladu ministerstva vnitra, tak proti vydané judikatuře Nejvyššího správního soudu z minulých let.

„Jak vyložil i Nejvyšší správní soud (...), není možno po lhůtě pro podání kandidátní listiny odstranit vady připojené petice způsobující, že na ní není uveden dostatečný počet občanů oprávněných volit prezidenta republiky,“ stojí v oficiálním rozhodnutí resortu s tím, že pracovníci ministerstva již počet dodatečně přebíraných petičních archů nezjišťovali.

S takovým výkladem zákona souhlasí i ústavní právník Jan Wintr. „Také bych se klonil k závěru, že odstraňováním vad nemůže být doplňování podpisů na petici,“ řekl pro iROZHLAS.cz s tím, že by se tím stal nefunkčním postup, podle kterého ministerstvo zjišťuje počet podpisů na petici, chybovost a tak dále.

Zítko se však nechce se zákonnými povinnostmi smířit a již své podporovatele informoval, že se bude bránit. „Právníci pracují na odvolání proti rozhodnutí do dvou pracovních dnů. Určitě to stihneme!“ napsal v pondělí na sociální sítě. Podle zákona se může do středy obrátit na Nejvyšší správní soud.

Netransparentní uchazeč o Hrad

Zájemci o Hrad musí podle zákona také založit transparentní účet, z něj následně financovat svou kampaň a nahlásit ho Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

První dvě podmínky Zítko splnil: účty založil rovnou dva a tažení na Pražský hrad z nich financuje. Na co ale prostředky jdou, není jasné. Dárci mu na ně naposílali již přes půl milionu korun. Odchozí platby jsou však například: 60 tisíc korun výběr z bankomatu, 1918 korun útrata za benzin, 2240 korun přespání v pražském hotelu a opět 50 tisíc korun výběr z bankomatu. Tímto způsobem již kandidát z obou účtů utratil přes 460 tisíc.

Třetí povinnost, tedy nahlásit účet na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, neúspěšný uchazeč o Hrad ignoruje. „Případ pana Zítka nechci komentovat, protože od něj zatím náš úřad neeviduje žádné oznámení o založení transparentního účtu a odkazu na něj. Těžko tedy můžu odpovědět, co a jak dělá pan Zítko,“ uvedl ještě před pátečním oznámení finálové devítky kandidátů jeden z kontrolorů dohledového úřadu František Sivera pro server iROZHLAS.cz.

Prezidentský kandidát je však přesvědčen, že se proti němu úředníci ministerstva spikli a nechtějí mu umožnit ucházet se o hlasy voličů. „Je tady jasné zadání, aby kandidatura neprošla. Dělají úplně všechno pro to, aby to zmařili,“ říká v jednom ze svých videí. S redakcí serveru iROZHLAS.cz Zítko nekomunikuje, na dotazy nereaguje.