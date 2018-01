Podporovatelé kandidátů na prezidenta. 'Funkci by měl zastávat politik se zkušenostmi,' říká Filipiová

Český rozhlas Plus připravil dvě debaty příznivců prezidentských kandidátů.

Senátorka za ODS Daniela Filipiová podporuje Mirka Topolánka (nominovaného senátory).

Lékař Pavel Pafko je příznivcem Michala Horáčka.

Jiřího Hynka (nominovaného poslanci) podporuje vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Jan Eichler.

Krizový manažer Petr Karásek je příznivcem Vratislava Kulhánka (nominovaného poslanci).

Spisovatel Jiří Padevět podporuje Jiřího Drahoše.

„Je jednoznačně nejzkušenější. Funkce prezidenta je nejvyšší Ústavou daná politická funkce, a proto si myslím, že prezidenta by měl zastávat politik, který má politické zkušenosti, o kterém víme úplně všechno. Všichni víme, co (Topolánek) dokázal. Je to člověk přímý, férový, co slíbí, to dodrží, a je to absolutní profesionál,“ popsala důvody, proč podporuje Mirka Topolánka, Daniela Filipiová.

Byla jím požádána i o podpis na kandidátní listinu, se kterým neváhala. Zkušenosti Mirka Topolánka z politiky považuje za výhodu, a ne hendikep. Topolánkovým mottem je: „Svoboda a bezpečí.“

„Pana Horáčka znám od roku 2004, a právě proto, že ho znám, ho podporuji. Nejde o to, jak se chovají dnes v předvolební atmosféře jednotliví kandidáti a co vykládají, je třeba se na ně dívat z pohledu několika let zpět. A protože ho znám už 14 let, proto ho podporuji,“ shrnul svůj pohled na Michala Horáčka Pavel Pafko.

S jeho podporou neváhal ani chvíli. Že by měl nejvyšší představitel státu projít praktickou politikou, si nemyslí. Místo volebního hesla či sloganu Pafko uvádí, že Michal Horáček je hrdý na český národ.

„Doktor Hynek není opilec, není všeobecně usvědčený lhář, není bohorovný fanfarón a narcis, neuráží lidi, není povýšenecký, nevymýšlí si. (…) Je to absolvent matfyzu, má vynikající nejen analytické, ale i syntetické myšlení, navíc má přehled ze spousty dalších vědních oborů, umí velmi dobře anglicky,“ říká Jan Eichler. S podporou Jiřího Hynka chvíli váhal, protože se bál, aby kandidátovi jeho jméno neuškodilo, ale nechal se přesvědčit. Mottem Jiřího Hynka je: „Silný prezident pro nepříznivé časy.“

„Oceňuji morální a etický přínos doktora Hilšera, náhled Drahoše, diplomacii Fischera, ale chyběl mi tam pragmatismus, pohled na to, jak věci uspořádat tak, aby opravdu fungovaly. (…) Myslím, že právě pragmatismus a selský pohled, pohled podnikatele a zaměstnance přináší do diskuse všech kvalitních kandidátů právě Vratislav Kulhánek,“ vysvětluje Petr Karásek.

Kulhánek je součástí jeho týmu, proto ho rád podpořil při prezidentské kandidatuře. Úřadu může jeho kandidát nabídnout nadhled a životní zkušenosti. Jeho sloganem je „Úctu práci a řemeslu“ – tedy těm lidem, kteří tvoří primární hodnoty tohoto státu, rozvádí Karásek.

„Znám profesora Drahoše poměrně dlouhou dobu a nezastírám, že moje podpora je osobní. Projevil obrovský vůdčí talent při vedení Akademie věd, kterou vedl 8 let, a znám ho jako člověka, který dokáže čelit nepřízni. Dokáže jí čelit s grácií a kultivovaně,“ uvádí Jiří Padevět.

S podporou Jiřího Drahoše proto neváhal podle svých slov ani setinu vteřiny. Zkušenosti z Akademie věd může podle Padevěta přenést i na Hrad, protože vedení akademie je dle jeho názoru také politická funkce. Hesel v kampani má Jiří Drahoš několik, ale Jiří Padevět si myslí, že v jeho případě je tím nejpodstatnějším jeho jméno.