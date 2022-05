Kandidatura na prezidenta? Prošel jsem prvním testem důvěry, říká znovuzvolený šéf odborů Středula

„To není řešení, které by lidé chtěli slyšet, obzvláště ti, kteří už nyní nemají dostatek příjmů k tomu, aby zvládli současnou situaci,“ zdůrazňuje s tím, že odbory už před několika měsíci vyzvaly vládu i ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) k zahájení jednání.

Středula poukazuje na to, že v posledních čtyřech letech do odborů vstoupilo 54 tisíc nových členů. Očekává, že současná nespokojenost ve společnosti počty odborářů dále zvýší, aktivity odborů tím prý ale nejsou motivované.

„Bojím se toho, že pokud vláda nevycítí atmosféru ve společnosti, tak mohou začít nespokojenosti využívat extrémní až extremistické politické subjekty. A to by si měla vláda skutečně rozmyslet,“ dodává.

Napravit vlastní chyby

Odbory požadují zvýšení minimální mzdy na 18 200 korun, podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) by to ale zatížilo průmysl a obchod a zemi posunulo blíže stagflaci.

„Já mám obavu, že se další lidé propadnou do chudoby. Výrobci si zvyšují ceny, protože jejich vstupy se zvyšují, tak v tom případě je nutné udělat to stejné ve vztahu k zaměstnancům. Proč by zaměstnanci měli být jediní, kteří to zaplatí?“ ptá se Středula.

Vládu, která argumentuje nutností rozpočtové odpovědnosti, kritizuje za to, že ODS v minulém volebním období pomohla schválit zrušení superhrubé mzdy a některých daní, což způsobilo výpadek příjmů státu ve výši až 180 miliard korun.

„My jsme na to upozorňovali a vládu varovali, ale politici nereagovali. Dokud sami sobě nepřipustí, že tu chybu udělali, tak budeme mít poměrně závažné problémy. Stagflace je možná, ale můžeme ji dokonce urychlit tím, že lidem nedáme peníze,“ varuje šéf odborů.

První test popularity

Středula byl na pátečním odborářském sjezdu opět zvolen do čela největší odborové centrály v Česku. On ani dva jeho místopředsedové neměli ve volbě protikandidáta.

„Vedení ČMKOS je už třetí volební období v nezměněném složení. To znamená, že nám to funguje a že jsou členské odborové svazy spokojené. Spokojenost jde opravdu napříč, to je obrovská deviza,“ pochvaluje si.

Obhájením postu Středula podle svých slov podmiňoval možné úvahy o kandidatuře na prezidenta. „Je to první test popularity nebo chcete-li důvěry. V tu chvíli se opravdu všechny ty otázky otevírají. Mí kolegové o tom vědí, byli o tom informováni. To není žádné tajemství,“ deklaruje.

„Když vám někdo projeví důvěru způsobem, jakým ji projevuje mně a mému týmu, tak to jsou věci, které s vámi pohybují. A neslyšet to může být ignorováním těch hlasů. Vyslyšet to může být lákáním sirén, to je pravda. Nejsem žádným nováčkem, abych se rozhodoval zbrkle. Chci být zodpovědný a počkám si,“ uvádí s tím, že o kandidatuře se bude nejdříve radit se svými nejbližšími.