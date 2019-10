Kantar pro ČT: ČSSD klesla na hranici vstupu do sněmovny, část voličů SPD se přiklonila ke Trikoloře

Hnutí ANO má stále pohodlný náskok. Nyní by podle průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi získalo 30 procent hlasů. Od srpnového průzkumu si o dva procentní body polepšili komunisté, kteří by nyní získali 6,5 procenta. Klesla naopak podpora ČSSD. Menší z koaličních stran se dostala na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Praha 14:19 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aktuální průzkum pro ČT v rámci pravidelného projektu Trendy Česka provedla společnost KANTAR CZ, s. r. o. Sběr dat probíhal ve dnech 16. 9. až 5. 10. 2019 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů. | Zdroj: Kantar CZ pro ČT

Třicetiprocentní zisk hnutí ANO je o půl procentního bodu lepší než ve sněmovních volbách v roce 2017.

Druzí v průzkumu skončili Piráti, kteří od srpna tratili 1,5 procentního bodu a na přelomu září a října by získali 15,5 procenta hlasů. Od třetí ODS je nyní dělí pouze jeden procentní bod.

O jeden procentní bod se propadla také vládní ČSSD, dostala se tak na pětiprocentní hranici vstupu do sněmovny.

Hranici pěti procent by ale nově překonala KSČM, od srpna její preference vzrostly o rovná dvě procenta. Do dolní komory by se tak podle průzkumu Kantar dostalo hned devět politických stran.

Mírně vzrostla také podpora hnutí STAN, aktuálně má v modelu 5,5 procenta. Pětiprocentní zisk získaly také TOP 09 a KDU-ČSL.

Oslabila naopak SPD, nyní je na 6,5 procenta hlasů. Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy se část voličů SPD v průzkumu přiklonila k nově vzniklé straně Trikolóra.

Hnutí Václava Klause mladšího v průzkumu získalo 3,5 procenta. Do sněmovny by se tak hnutí nedostalo, uvedl Ranocha pro ČT.

Průzkum se uskutečnil mezi 16. zářím a 5. říjnem mezi 872 respondenty. Statistická chyba činí 1,3 procentního bodu až tři procentní body.

Podle zářijového volebního modelu by hranici 5 % nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny překročilo devět politických stran a hnutí. | Zdroj: Kantar CZ pro ČT