Kantar pro ČT: Hnutí ANO v čele volebního modelu přišlo o 2,5 procenta a Piráti se odpoutali od ODS

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar, který v neděli zveřejnila Česká televize. Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 procenta a třetí ODS s 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostalo sedm politických stran, KDU-ČSL a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, který je pro vstup do ní potřeba. Praha 12:53 9. června 2019

Květnový výsledek ANO by byl o 2,5 procentního bodu horší než v dubnu, kdy mělo hnutí 30 procent. O 1,5 procentních bodů na 17,5 procenta by si naopak polepšili Piráti. Za nimi by skončili občanští demokraté, kteří od dubna ztratili jeden procentní bod a v květnu by dostali 12,5 procenta.

„Voliči, kteří odcházejí od hnutí ANO, se rekrutují zejména ze střední generace, třicátníci, mladší čtyřicátníci. Odcházejí zejména k ODS a Pirátům, což mimo jiné vede k tomu, že Česká pirátská strana už je nejsilnější stranou nejenom mezi dvacátníky, což platí nějakou dobu,“ uvedl pro ČT Pavel Ranocha, analytik Kantar CZ.

Dle Ranochy jsou Piráti nově nejsilnější stranou právě ve zmíněných věkových kategoriích. „Jako důvod pro svůj odchod nebo pro změnu názorů tito voliči nejčastěji uvádí ztrátu důvěry v lídra ANO Andreje Babiše,“ dodal Ranocha.

SPD posiluje

Na dalším místě by se umístila SPD s 10,5 procenta hlasů, což je o dva procentní body víc než měla o měsíc dříve. Sociální demokraté si pohoršili o půl procentního bodu a získali by šest procent hlasů. Mírný nárůst podporovatelů zaznamenali komunisté, kteří by dostali 6,5 procenta. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by aktuálně překročilo ještě STAN se sedmi procenty.

Průzkum se uskutečnil mezi 11. a 31. květnem, tedy před zasláním předběžných návrhů auditu Evropské komise k dotacím, ze kterých vyplývá, že je premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu zájmu. Průzkumu se účastnilo ho 885 lidí, kteří nevyloučili účast ve volbách a deklarovali, že svou volbu nezmění.