Kantar: Spolu před kauzou posílilo, ANO oslabilo. Motoristé se drželi na hranici pro vstup do Sněmovny

Hnutí ANO by volby do Sněmovny v květnu vyhrálo se ziskem 34,5 procenta, proti dubnu tak mírně oslabilo. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci posílila na 21 procent. Volební model agentury Kantar CZ, jehož výsledky v sobotu zveřejnila Česká televize, ale ještě neodráží dopady bitcoinové kauzy. Sběr dat se uskutečnil v druhé polovině května, ještě před jejím vypuknutím.

Zisk hnutí ANO se oproti dubnu snížil o půl procentního bodu, Spolu si připsalo o 1,5 procentnho bodu více. Na třetím místě se umístilo hnutí STAN, oproti předchozímu období ztratilo 0,5 bodu a nyní má ve volebním modelu 12 procent.

O stejnou hodnotu si naopak polepšilo hnutí SPD, které se domluvilo na volební spolupráci s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Průzkum uskupení připisuje 10,5 procenta.

Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti se 6,5 procenta a Motoristé s pěti procenty. Zatímco Piráti mají podporu stejnou jaklo v dubnu, Motoristé procentní bod ztratili. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny by stejně jako v dubnu skončilo hnutí Stačilo!

Agentura Kantar CZ průzkum provedla v době od 12. května do 30. května mezi 1018 respondenty. Nezachytil tak dopady kauzy miliardového daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, kvůli které podal demisi ministr Pavel Blažek (ODS) a která vypukla na konci května.

Statistická chyba se pohybuje od 1,1 procentního bodu u stran a hnutí s nejmenším ziskem po 3,5 bodu u politických subjektů s největší podporou.

Samostatně kandidující strana musí pro vstup do Sněmovny získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenná koalice osm procent hlasů a vícečetná koalice aspoň 11 procent hlasů. Pokud se o zvolení do Sněmovny ucházejí na kandidátce jedné strany zástupci několika stran, vyhnou se tak nutnosti překonat vyšší hranice pro vstup do dolní komory stanovené pro koalice.