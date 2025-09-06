Kantorova vila se dočká rekonstrukce. Přestavbu bude zajišťovat pražský ateliér Objektor architekti
Jablonec nad Nisou připravuje rekonstrukci funkcionalistické Kantorovy vily v Palackého ulici, kterou v roce 2017 město koupilo za 8,121 milionu korun. Náklady rekonstrukce projektanti odhadli na 60 milionů korun. Radnice už požádala o evropskou dotaci z programu ITI liberecko-jablonecké aglomerace, získat může přes 42 milionů korun. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce, uvedl primátor Miloš Vele (ODS).
Vilu nedaleko jablonecké přehrady dal postavit lékař Alfréd Kantor, jde o jeden z nejcennějších objektů tohoto stylu v regionu. Čtyřpodlažní dům připomíná slavnou Müllerovu vilu v Praze. Postavili ho v roce 1934 podle projektu Heinricha Kulky, žáka a blízkého spolupracovníka klasika moderní architektury Adolfa Loose.
Rodina musela po válce vilu opustit a odstěhovala se do Německa. I když dům prošel v 60. letech necitlivou přestavbou na byty, některé původní prvky se v něm podle architektů zachovaly.
Na přestavbu vily vyhlásilo město architektonickou soutěž. „Hledali jsme tým, který je schopen rekonstruovat dům, ale i kurátora a vlastně výtvarníka nebo někoho, kdo dokáže interpretovat příběhy, které prostřednictvím té vily chceme návštěvníkům vyprávět,“ uvedl náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).
„Je to jednak příběh rodiny Kantorů, která tam bydlela, a zároveň to je samozřejmě příběh architekta Kulky. A je to i příběh Jablonce v té pohnuté době,“ doplnil.
Do soutěže o návrh revitalizace vily se přihlásilo 28 studií a ateliérů, do užšího kola jich postoupilo pět. Zvítězil návrh pražského ateliéru Objektor architekti.
„Budeme se snažit zachránit všechno, co tady zůstalo a bylo navržené architektem Kulkou. Budeme to s maximální pečlivostí vracet do původního stavu a repasovat a nakládat s tím co nejvíce šetrně, jak jen to půjde. Bohužel se toho ale zase tolik nedochovalo, ty intervence v 60. letech byly poměrně razantní,“ řekl architekt Jakub Červenka.
Po rekonstrukci chce radnice památkově chráněnou vilu otevřít veřejnosti. Zatím je dům přístupný jen příležitostně nebo předem objednaným skupinám, provoz zajišťuje městská společnost Kultura Jablonec.
Veřejnosti bude vila otevřena v sobotu 13. září v rámci dne evropského dědictví, je jednou z 21 budov, které se v ten den ve městě návštěvníkům otevřou. Od 09.00 do 16.00 jsou každou hodinu připravené komentované prohlídky.