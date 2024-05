Kapacity středních škol v Praze je třeba zvýšit, shodují se všichni. Problém je, kdo je postaví a zaplatí

Dostat se na střední školu v Praze bylo letos daleko těžší než jinde v Česku, potvrdila data Cermatu. Digitalizace přijímaček letos přinesla přesná čísla. Z celkových 6000 neúspěšných deváťáků je čtvrtina z metropole a další téměř čtvrtina ze středních Čech. Ministr školství, vedení Prahy i Středočeského kraje se shodují, že je třeba situaci řešit navyšováním kapacit. Neshodnou se ale na tom, kdo by měl výstavbu a následný provoz financovat. Praha 10:11 18. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gymnázium Paměti národa | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle pražského radního pro oblast školství Antonína Klecandy (STAN) základní školy v hlavním městě letos opouští 12 500 žáků. Míst na středních školách pro ně bylo celkově dokonce o 7000 víc. Přesto se ale víc než 1 500 z nich na žádnou školu nedostalo. Příčinou jsou zájemci z jiných krajů, zejména ze Středočeského.

Těch se podle Klecandy hlásilo do Prahy 10 000. Není to žádná novinka, Středočeši tvoří tradičně zhruba 30 až 40 procent uchazečů o pražské střední školy. Problém s nedostatečnými kapacitami se ukazuje teď, když na střední školy míří rekordně silné ročníky.

„I ve Středočeském kraji se v prvním kole na žádnou školu nedostalo přes 1 200 deváťáků,“ řekl středočeský radní Milan Vácha (STAN).

Pro neúspěšné je alespoň na papíře dostatek míst ve druhém kole, ale jak to dopadne ve skutečnosti, to se teprve uvidí. Žáci si v druhém kole vybírají opět tři školy. V Praze má být přes 2 000 volných míst a ve Středočeském kraji také, ta nežádanější místa jsou ale obsazena.

Rodiče i politici popisují případy, kdy se na žádnou školu v Praze nedostali studenti s 90 body ze 100, zatímco jinde se na gymnázium dostal uchazeč jen s 30 body u přijímacích zkoušek.

„Je to věc, která se musí přizpůsobením kapacit srovnat do nějakého rozumného intervalu. Na gymnázium se samozřejmě nemá dostat každý, je to výběrová škola. Ale na druhé straně rozdíly v požadavcích na přijetí nesmí být nespravedlivé,“ říká ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Stavba nových škol?

S tím, že je potřeba stavět nové školy, souhlasí jak vedení Prahy, tak i Středočeského kraje. Zásadním problémem ale budou finance.

Ministr Bek si myslí, že Praha je dost bohatá na to, aby budování nových škol financovala ze svého rozpočtu, jeho stranický kolega a pražský radní Klecanda to ale vidí jinak.

„Když je Praha vystaví, tak by musela financovat i jejich provoz, takže by se mělo změnit rozpočtové určení daní. Aby bylo jasně dáno, že když má někdo 40 tisíc dětí z ostatních krajů, tak že na to dostává nějaké finance,“ nabízí řešení.

Nové střední školy by se podle Klecandy měly stavět na okraji Prahy nebo těsně za ním.

Mělo by jít hlavně o všeobecné obory, jako jsou gymnázia a lycea, o která je v regionu největší poptávka. Ale mají to být také ty obory, které jsou nejvíce potřeba, například zdravotní nebo pedagogické školy.

Středočeský radní pro školství Milan Vácha tvrdí, že kraj na to klidně přistoupí. „V poměru Středočechů versus Pražáci, když nám řeknou, že jsme měli letos 34 procent dětí ze středních Čech, tak z toho bychom zaplatili ze spoluúčasti právě těch 34 procent. Pro nás nemá smysl budovat střední školy na vesnici kousek za Prahou,“ vysvětluje.

Část žáků podle něj prostě chce dojíždět do velkoměsta kvůli větším možnostem volnočasových nebo kulturních aktivit. Vedení Středočeského kraje a ministr školství plánují schůzku, kde chtějí všechno probrat.