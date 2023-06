Pacienti, sestry, přístroje, ale bez lékaře. V Kaplici spustili telemedicínu, lékaři vyšetřují na dálku

Je to podobné běžnému vyšetření. Lékař nahlédne do krku, poslechne si plíce, změří EKG. Při tom ale sedí třeba 200 kilometrů od pacienta. V Kaplici na Českokrumlovsku spustili naplno telemedicínu se specializovanými přístroji. Na poliklinice skončil doktor pro dospělé a o pacienty se začínají za pomoci sester starat lékaři na dálku. Kaplice 10:12 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékařka Eliška Šťastná vyšetřuje pacientku kaplické ordinace na dálku, komunikuje s ní formou videohovoru | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Lékařka Eliška Šťastná s pacienty komunikuje přes počítač formou videohovoru. Digitálním otoskopem, který obsluhuje sestra, si detailně prohlíží mandle v krku. „Mám přes celou obrazovku záznam z té kamery. Vidím to naživo a mnohem lépe, než kdybych vyšetřovala fyzicky, protože ta kamera je velmi přesná a dokáže se víc přiblížit,“ popisuje.

Digitální fonendoskop zase umožňuje na dálku vyšetření srdce a plic.

Díky telemedicíně teď v Kaplici i bez fyzické přítomnosti lékaře dokáží zpracovat údaje téměř všech vyšetření včetně EKG. „Velmi důležitým členem týmu je sestřička, ona funguje vlastně jako moje ruce. V tomhle je technika určitě fajn, nicméně osobní kontakt je také důležitý a nejde úplně nahradit,“ dodává lékařka.

První pacientka

Vůbec první pacientkou, která zažila v Kaplici telemedicínu v praxi, byla Helena Sladová z Omleniček. „Nevěřila jsem tomu, že se to může takhle propojit, ale je to v pohodě. On by mě tu pan doktor vyšetřoval vlastně úplně stejně,“ komentuje.

Digitálním otoskopem, který obsluhuje sestra, si lékařka detailně prohlíží mandle v krku | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

V kaplické ordinaci praktického lékaře zůstal od 1. června jen sesterský tým. Síť Všeobecný lékař tady proto nasazuje kombinaci takzvaného létajícího doktora a telemedicíny. Podle ředitele marketingového oddělení Jiřího Grauera jde o pilotní projekt v Česku.

„Kaplická ordinace má v tuto chvíli 1700 pacientů. Telemedicína bude pravidelně v pondělí a v pátek, ve zbylé všední dny sem bude dojíždět doktor,“ upřesňuje.

S nasazením telemedicíny počítá síť Všeobecný lékař i v dalších ordinacích v republice, kde bude chybět lékař.

„V tuto chvíli testujeme nasazení telemedicíny v domovech pro seniory. Zároveň v naší síti funguje služba sester v terénu, což znamená, že sestry dojíždí za pacienty přímo domů, a tam se telemedicína může stát obrovským pomocníkem,“ říká Jiří Grauer.

Chybějící lékaři

Najít nového doktora pro Kaplici se zatím nedaří. Praktičtí lékaři chybí v celém regionu.

„Týká se to Třeboňska, Jindřichova Hradce, před nějakým časem skončil lékař na Protivínsku. Vzhledem k věku praktických lékařů pro dospělé to může být za chvilku problém a predikce nejsou úplně radostné. Myslím, že v telemedicíně je velký potenciál,“ uvádí vedoucí krajského odboru zdravotnictví Ivana Turková.

Jihočeský kraj před necelými dvěma lety spustil projekt Lékařem na jihu. Motivační dotace pro jednoho doktora je 600 tisíc korun. K tomu kraj hradí náklady spojené s bydlením, celkem 900 tisíc korun na pět let. Program už loni přivedl na jih Čech šest nových lékařů.

V kaplické ordinaci praktického lékaře zůstal od 1. června jen sesterský tým. Lékaři dojíždějí, nebo ordinují na dálku | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

K rozvoji telemedicíny přispěla pandemie koronaviru, kdy lékaři museli často vyšetřovat pacienty na dálku jen po telefonu, popřípadě formou videohovorů nebo mailem. Začala fungovat také služba VideoDoktor.cz nebo Lékař online 24/7 v síti EUC. Nicméně nešlo o vyšetřování přístroji, jako je tomu teď v Kaplici.

Například Moravskoslezský kraj chce do konce roku zřídit v odlehlých částech regionu takzvané telemedpointy. Zařízení umožní vzdálený monitoring tělesných funkcí pacientů. Zatím je jich podle Miroslavy Chlebounové z krajského úřadu v plánu pět.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob dodává, že návrh právního ukotvení telemedicíny je v současné době teprve v legislativním procesu.

„Společnost všeobecného lékařství vydala v roce 2020 doporučený diagnostický a terapeutický postup pro telemedicínu. V roce 2022 byl přijat klinický doporučený postup Poskytování distanční péče a v témže roce publikovalo ministerstvo zdravotnictví Pravidla pro rozvoj telemedicíny v České republice,“ doplňuje.