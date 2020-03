ONLINE: Vláda vyhlásila karanténu pro celé Česko. Omezení pohybu platí od půlnoci

Vláda vyhlásila karanténu pro celou Českou republiku. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Povolený bude jen nezbytný pohyb, tedy do práce, na nákup potravin nebo například k lékaři. Vláda tak ještě zpřísnila opatření, která přijala kvůli šíření koronaviru během víkendu a minulého týdne. Celostátní karanténa má co nejvíce zpomalit šíření viru Covid-19. Nakažených je v Česku 253 osob. Praha 23:04 15. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda v opatření vyhlašuje nouzový stav a zakazuje volný pohyb osob na území České republiky od nedělní půlnoci do úterý 24. března do 6.00. Občanům nařizuje, aby pobývali ve svých domovech s výjimkou cest do zaměstnání a nezbytných cest za rodinou nebo blízkými osobami. Další výjimkou jsou cesty do obchodu, pro nákup nezbytných potřeb, jako jsou potraviny, léky, hygienické zboží nebo například krmivo pro zvířata.

ONLINE: V Česku je 253 nakažených koronavirem. Vláda jedná o karanténě pro celou republiku Číst článek

Lidé budou moci vyřídit neodkladné úřední záležitosti, vyrazit do banky nebo na poštu, ovšem jen za účelem zajištění nezbytných služeb. Povoleny budou i návštěvy lékaře nebo veterináře, případně pomoc blízkým s podobnou cestou.

Výkon práce by opatření nemělo ztěžovat lidem, kteří pomáhají řešit krizovou situaci, tedy zdravotníkům, sociálním pracovníkům, pracovníkům veřejné dopravy a rozvážkové služby. Dále je povolena duchovní a veterinární péče, dobrovolnická sociální činnost a další základní služby obyvatelům. Tito lidé by ale měli co nejvíce omezit přímý kontakt se zákazníky.

Zaměstnavatelům vláda doporučuje, aby umožňovali co nejvíce práci z domova nebo vybírání dovolené či placeného volna. Činnosti, které nejsou pro provoz nezbytně nutné, by měly být pozastaveny. Lidé by také podle opatření měli dodržovat vzdálenost při kontaktu s dalšími osobami alespoň dva metry a při platbách využit bezkontaktní transakci.

Nejpřísnější opatření

Na možné vyhlášení celostátní karantény upozornil premiér již v neděli dopoledne v rozhovoru pro televizi Prima. Celostátní karanténa platí v současné době již v Itálii, Španělsku a Rakousku. Česká vláda se ke kroku rozhodla, aby byl zpomalen růst nakažených koronavirem Covid-19. V posledních dnech přistupovala k postupně stále přísnějším opatřením. Ve čtvrtek vláda vyhlásila nouzový stav, zrušeny byly kulturní a sportovní akce. Od soboty jsou zavřené obchody a restaurace.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Růst případů nakažených se však zatím nepodařilo zpomalit. Počet případů nákazy v neděli opět stoupl. V sedm hodin večer zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví na svém webu, že nakažených koronavirem je v Česku 253.

Kabinet se na zasedání také věnoval ustavení krizového štábu, jeho předsedou by měl být epidemiolog Roman Prymula. Premiér rovněž chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, druhá v Brně.

60872