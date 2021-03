Policisté budou kontrolovat dodržování karantény a izolace, seznamy jim poskytnou hygienické stanice

Policisté budou spolu s hygieniky kontrolovat dodržování covidových karantén a izolací. Seznamy bude policie dostávat od krajských hygienických stanic, po jednání vlády to uvedli ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Hamáček řekl, že podobná dohoda policie a hygieniků měla fungovat už loni na jaře, vznikl ale problém s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ten už byl podle vicepremiéra vyřešen. Praha 17:55 22. 3. 2021 (Aktualizováno: 18:09 22. 3. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie bude kontrolovat, zda se lidé zdržují v místě, které nahlásili hygienickým stanicím (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Policie bude dostávat seznamy od krajských hygienických stanic a vykonávat intenzivní kontroly,“ uvedl Hamáček s dovětkem, že šíření nakažlivé nemoci je trestným činem. Pokud se lidé nebudou zdržovat na místě, které nahlásili, budou podle Hamáčka čelit správnímu řízení. Pokud budou přistiženi “venku" bude to posuzováno jako trestný čin podezření ze šíření nakažlivé choroby. Podle Blatného dodržování základních pravidel včetně karantény a izolace významně pomůže k brzkém zrušení plošných opatření, která vláda přijala v souvislosti s epidemií koronaviru.

Vláda koncem února kvůli šíření mutací koronaviru, které jsou nakažlivější, prodloužila karanténu a izolaci z deseti dnů na dva týdny. Dvoutýdenní karanténa v Česku platila na začátku epidemie, v září se zkrátila na deset dnů, což platilo do poloviny února. Do karantény nemusí nyní ti, u nichž se v posledních třech měsících covid-19 už potvrdil. Od března do karantény nemusí ani lidé, kteří už byli očkováni oběma dávkami vakcíny a od podání druhé dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Musí mít certifikát o očkování nebo údaje musí být zapsány v centrálním systému a nesmí mít po kontaktu s nakaženým příznaky nemoci.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila. Pracovníci, kteří šli do karantény či izolace od začátku března, dostávají k náhradě mzdy či platu za den až 370 korun po 14 dnů. Celková částka s tímto bonusem nesmí přesáhnout 90 procent jejich průměrného výdělku. Náhradu i příspěvek poskytují zaměstnavatelé. Výdaje na bonus si odečtou od sociálních odvodů. První bonusy lidé podle správy dostanou po skončení měsíce, až se začnou vyplácet mzdy.

Podle údajů ministerstva práce lékaři za první dva březnové týdny vystavili 187 726 nových e-neschopenek. Z nich 52 336 bylo pro lidi v karanténě. Kolik neschopenek celkem se týkalo covidu, není ze statistiky jasné.

