Kde stráví karanténu člověk bez domova? Podle Armády spásy na ni ve městech chybí prostory

Ve městech chybí vyčleněné prostory, kde by mohli karanténu strávit lidé bez přístřeší. Upozornila na to Armáda spásy (AS). Podle zástupců AS se vhodný model při jednání se zástupci ministerstva práce, krajů, měst a poskytovatelů sociálních služeb zatím najít nepodařilo. „Pokud se onemocněním covid-19 nakazí člověk bez domova, je zde velmi vysoké riziko přenosu nemoci mezi další osoby bez domova,“ uvedla mluvčí AS Tereza Melišová. Praha 15:31 26. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda spásy upozorňuje na chybějící prostory pro karanténu lidí bez domova. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sčítání loni na jaře ukázalo, že v Česku žilo celkem 21 300 lidí bez přístřeší a stálého bydlení, z nich 2600 dětí. Venku a v noclehárnách přespávalo 11 600 osob. Nejvíc z nich bylo v Praze, a to téměř 2100. Následoval Moravskoslezský kraj s 1700 lidmi. Průměrnému „člověku z ulice“ bylo 47 let a pět měsíců.

Medici na ulici poskytují lidem bez domova pravidelnou péči. Poznávají při tom utrpení pacientů Číst článek

Podle zástupců Armády spásy by se situace mohla letos po nástupu koronavirové krize zhoršit.

Do zařízení této organizace třeba v Moravskoslezském kraji už na jaře docházel dvojnásobek potřebných než obvykle. Mezi nimi byli i ti, kteří zrovna ztratili práci a museli opustit podnikovou ubytovnu, popsal ředitel ostravského centra sociálních služeb AS Tomáš Hruška.

Zvýšenou poptávku po noclehárnách či potravinové pomoci zaznamenaly i další organizace, podotkl ředitel sociálních služeb AS Jan František Krupa.

Podle něj na jaře v některých místech vyrostly karanténní stany. Ty ale nepředstavují pro zimní období vhodné řešení a města zatím vyčleněné prostory nemají, podotkl Krupa.

Pokud by samosprávy budovy nepřipravily, musela by karanténu zajistit centra. Podle zástupců AS by to ale bylo na úkor ostatních potřebných a s vysokým rizikem přenosu nákazy, dodal Krupa.

Praha v době epidemie ubytovala víc než 350 lidí bez domova v hotelech či hostelech, které musely kvůli nařízeným omezením zavřít. Pronájem ubytování by měl trvat do poloviny příštího roku, využívá ho asi polovina původních zájemců. Začátkem srpna pak pražští radní schválili, že metropole připraví soutěž na pořízení vlastních ubytoven.