Namísto nařízené izolace jela do nemocnice a do obchodu. Soud ženě udělil tříletý podmíněný trest

Tříletý trest vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky uložil ve čtvrtek Okresní soud v Novém Jičíně dvaatřicetileté ženě, která měla porušit karanténní pravidla nařízená kvůli jejímu onemocnění covidem-19. V době, kdy měla být podle hygieniků v izolaci, jela taxíkem do nemocnice vyzvednout matku a také se zastavila v obchodě. Uvedla to Česká televize, podle níž je to první takový případ v Moravskoslezském kraji, který se dostal až k soudu.

