Karas odmítá sloučení televize a rozhlasu. Je také pro snížení vrcholných manažerů v ČT

Kandidát na generálního ředitele České televize Miroslav Karas chce v případě zvolení zbavit veřejnoprávní televizi klientelismu a získat jí důvěryhodnost. Ve výrobě obsahu podle něj musí ČT předčít komerční televize. Je proti sloučení ČT a Českého rozhlasu. Uvedl to během své prezentace před radou ČT, která ve středu volí nového generálního ředitele. Praha 10:40 18. 6. 2025 (Aktualizováno: 11:03 18. 6. 2025)

Bývalý zahraniční zpravodaj a exšéf ostravského studia ČT Karas, který podle svých slov strávil ve veřejnoprávních médiích 43 let, nicméně považuje aktuální diskusi o možném spojení České televize a Českého rozhlasu za zcela legitimní.

Rozhodnout ale podle něj musejí politici. „Jsem zastáncem toho, aby obě veřejnoprávní instituce fungovaly oddělené jako dnes. Fungují dobře. Nevidím důvod pro slučování,“ řekl radním.

Karas je zároveň proti financování ČT ze strany státu, u kterého vidí riziko v souvislosti s možnou změnou podmínek při výměně politické garnitury. Zároveň zmínil vysokou platební kázeň koncesionářů proti jiným zemím.

V ČT chce Karas snížit počet vrcholných manažerů, ve vrcholném řídícím týmu mají být podle jeho projektu generální ředitel, manažeři výroby, financí, programu, obsahu, komunikace, zpravodajství a ředitelé Televizních studií v Brně a Ostravě. Obnovil by funkci ombudsmana.

Méně manažerů a nová budova v Ostravě

Navrhoval by také vybudování nové budovy studia v Ostravě, kde by případně bylo možné nabídnout prostory i Českému rozhlasu nebo ČTK. Zhruba třetinu nákladů by financoval prodejem stávajících nemovitostí.

U televizních programů je podle něj potřeba ozdravný zásah, a to hlavně u zpravodajské ČT24, kde navrhuje personální audit. Zpravodajství vytýká zastaralost a schematismus, uvítal by více ekonomického zpravodajství.

Je také pro omezení některých zahraničních zpravodajských postů, například v Turecku nebo Británii, naopak by otevřel stálý post v Kyjevě.

Na ČT1 by zařadil nejméně dvakrát týdně moderní evropské seriály, chce dávat více peněz na výrobu dokumentů na ČT2, stanice ČT Sport by se podle něj měla zaměřit na českou sportovní stopu, její rozpočet chce zachovat, ale nezvyšovat jej. ČT Art má klást větší důraz na divadelní představení a Déčko posílit vlastní výrobu.