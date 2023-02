Uprostřed klidné osady Hory u Lipna má vzniknout parkoviště pro karavany. Místní jsou proti

Obyvatelé i chataři se snaží zabránit výstavbě karavanových stání v osadě Hory u Horní Plané na Českokrumlovsku. Obávají se hluku, zvýšené dopravy i dopadů na životní prostředí. Petici podepsalo přes 250 lidí. Podle investora se ale místo bude využívat jen pro krátkodobá stání a vliv na místní bude minimální. České Budějovice 10:00 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Dvořák ukazuje na místo, kde má vzniknout parkoviště pro karavany | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme na místě necelé čtyři metry od domu, je to v absolutním centru klidné osady. Investor tu plánuje osmnáct karavanových stání na ploše zhruba dva a půl tisíce metrů čtverečních. To považuji za zcela nevhodné,“ říká autor petice a majitel sousedního domu Karel Dvořák.

„Když tu bude až osmdesát lidí, které nedokáže nikdo korigovat, bude to mít zásadní dopad,“ dodává.

Cesta na parkoviště by musela vést kolem rybníčku. „S tím souvisí nemalé stavební a zemní práce, které navazují na ten rybníček a alej vysázenou obyvateli. Podle písemného sdělení v dokumentaci se tady má vybudovat přístupová komunikace, to znamená, že se to všechno musí vykácet,“ připomíná Karel Dvořák.

Vedle osmnácti parkovacích míst pro obytné vozy má vyrůst i servisní zázemí. Projekt počítá se zámkovou dlažbou ve spadu do litinového žlabu, který bude svedený do jímky. „Představa projektu je, že to obslouží jedna jímka, ale to by při plném obsazení parkoviště znamenalo vyvážení minimálně jednou denně,“ připomíná Karel Dvořák.

Karavanistů u Lipna přibývá

Proti záměru vystoupila většina obyvatel osady Hory. Petici už podepsalo přes 250 lidí. Obávají se, že autokemp zasáhne do koloritu osady, která leží v chráněné krajinné oblasti, mají strach ze zhoršení životního prostředí a snížení bezpečnosti, hluku, kácení stromů kvůli výstavbě nové komunikace i negativního dopadu na spodní vody.

Místo budoucího kempu je teď mokřinou, kde se nachází útočiště a zimoviště plazů a obojživelníků. „V tom místě historicky podle dochovaných fotografií nikdy nic nestálo. A já jsem skeptický, že kdy může stát, protože je to mokřad, proto se to tam hemží živočichy,“ podotýká Karel Dvořák.

Proti výstavbě je i Milan Bercha, který má v osadě Hory chatu. „Zásah do chodu osady by byl opravdu veliký. Hory mají své problémy s vodou a byl bych nerad, kdyby to tu dopadlo jako na druhé straně Lipna, kdyby se to tu stalo centrem turistického ruchu,“ komentuje.

Podle místostarosty Horní Plané a zároveň zástupce investora Vojtěcha Ščevíka ale nepůjde o klasický autokemp.

„Tam nebudou žádné sprchy, nic takového, je to opravdu jen parkoviště, kam člověk přijede, vylije si špinavou vodu, dobije elektřinu, natočí vodu, maximálně přespí jednu noc a jede pryč. Nebude to kemp ve stylu, že tam budou hořet ohně a budou se shromažďovat lidé,“ popisuje.

Petenti také upozorňují na Šcevíkův údajný střet zájmů. Místostarosta to ale odmítá. „Tady střet zájmů i podle zákona nevzniká, protože já nemohu žádný způsobem ovlivňovat stavební úřad. Horní Planá jako obec není ve stavebním řízení, my nic nepodepisujeme, stavební úřad nespadá pod obec, aby nemohlo dojít k ovlivňování,“ zdůrazňuje.

Starosta Horní Plané Petr Šimák podotýká, že k Lipnu přijíždí v posledních letech stále víc karavanistů. Nová stání pro obytné vozy se zázemím by městu vyřešila problémy s parkováním a vyléváním toalet. „Často nám parkují přímo na náměstí, což je velký problém,“ dodává.

Majitelé sousedních pozemků v osadě Hory se teď vyjadřují v řízení na stavebním úřadě v Horní Plané. Poslední slovo pak bude mít krajský úřad.

Na jihu Čech je už více než dvacet velkých karavanových parkovišť se zázemím. Dalších třicet jich vzniká. Pomohl tomu i dotační program Jihočeského kraje, který loni rozdělil mezi 27 žadatelů pět a půl milionu korun. Podmínkou přidělení dotace bylo vybudování servisní jednotky, kde si můžou karavanisté vyčistit toalety a dotankovat pitnou vodu.

Kempy v okolí Lipenské přehrady navíc stále rozšiřují služby i zázemí pro návštěvníky, kteří dorazí s obytným vozem nebo karavanem.